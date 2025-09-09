México

El mejor ejercicio para mantener la presión estable si padeces hipertensión, según la ciencia

A pesar de sus muchos beneficios pocas personas realizan esta actividad

Por Abigail Gómez

Sus propiedades lo vuelven ideal
Sus propiedades lo vuelven ideal para las personas con este padecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio es vital para prevenir y controlar la hipertensión debido a que influye directamente en varios mecanismos del organismo que regulan la presión arterial.

Y es que la actividad física regular fortalece el corazón, lo que permite bombear la sangre con mayor eficiencia y reducir la presión sobre las paredes de las arterias.

Durante el ejercicio, los vasos sanguíneos se dilatan, lo que facilita el flujo sanguíneo y disminuye la resistencia vascular. Además, el ejercicio ayuda a reducir los niveles de hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, que pueden elevar la presión arterial.

Es bien sabido que la
Es bien sabido que la actividad física es vital para la salud del corazón y enfermedades relacionadas con este órgano, tales como la hipertensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y aunque muchos piensan que correr, caminar o la natación son los mejores ejercicios que pueden realizarse para controlar la hipertensión, lo cierto es que existen uno que, de acuerdo con diversos estudios, ha demostrado tener mejores resultados cuando se trata de este padecimiento.

Se trata del tai chi, una disciplina de origen chino que combina movimientos suaves y continuos, respiración controlada y concentración mental.

Y aunque sin duda cualquier ejercicio tiene un impacto benéfico en la salud del corazón y el control de la hipertensión, pero el tai chi es el que ha demostrado mejores resultados y aquí te contamos la razón.

Esta actividad puede formar parte
Esta actividad puede formar parte de un tratamiento complementario contra la hipertensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el tai chi es considerado el mejor ejercicio para controlar la hipertensión

El tai chi es considerado uno de los ejercicios más efectivos para ayudar a mantener estable la presión arterial debido a sus características y efectos sobre el cuerpo y la mente.

Esta práctica combina movimientos lentos y suaves, control de la respiración y concentración mental, lo que genera una respuesta de relajación profunda y favorece el equilibrio del sistema nervioso.

En este sentido, diversos estudios han demostrado que el tai chi puede contribuir a la reducción del estrés, factor que influye directamente en los niveles de presión arterial.

Y es que los movimientos suaves y la respiración rítmica ayudan a disminuir la tensión muscular y a mejorar la circulación sanguínea, lo que favorece la función cardiovascular.

Al tratarse de una actividad de bajo impacto, el tai chi es accesible para personas de diferentes edades y condiciones físicas, permitiendo su práctica regular sin riesgos de lesiones. Algo vital, considerando que la mayor parte de la población con hipertensión son personas mayores.

Además, la constancia en su realización puede ayudar a regular el sistema nervioso autónomo, promoviendo el predominio de la actividad parasimpática, que está asociada a la reducción de la frecuencia cardiaca y la presión arterial.

La integración de ejercicio físico moderado, técnicas de respiración y concentración en una sola práctica hace que el tai chi sea valorado en la prevención y control de la hipertensión.

El tai chi ayuda a
El tai chi ayuda a mantener estable los niveles de presión en personas que padecen hipertensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que en los estudios que demuestran los beneficios de esta actividad los pacientes llevaban una alimentación saludable, adaptada a sus necesidades, algo vital para poder tener un impacto realmente favorable.

