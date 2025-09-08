¿Quién fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025?

Facundo, el sexto eliminado de la semana. (Captura de pantalla)

La sexta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México temporada 3 volvió a sacudir la dinámica del reality este domingo 7 de septiembre. El episodio transcurrió en un clima de incertidumbre y ajuste de estrategias, marcado por los sinceramientos y posicionamientos directos entre los habitantes.

Cuatro nominados enfrentaron la posibilidad de abandonar la competencia, mientras el control del juego y el respaldo del público pusieron a prueba las alianzas internas.

En un principio, la placa de nominados la conformaron Shiky, Dalílah Polanco, Facundo, Aarón Mercury y Abelito. Sin embargo, la dinámica cambió al producirse el “robo de salvación”, cuando Elaine Haro le quitó ese beneficio a Guana y decidió rescatar a Abelito.

(Televisa)

Esta decisión redujo a cuatro los posibles eliminados para la gala, alterando las expectativas entre los participantes y reconfigurando las estrategias en ambos cuartos.

¿Quién fue el eliminado?

Durante la gala de eliminación, la conducción de Galilea Montijo llevó a los nominados al cuarto de eliminación, donde fueron anunciándose los salvados uno por uno.

La primera en regresar a la casa fue Dalílah Polanco, recibida entre abrazos por sus compañeros y especialmente por Guana, del Cuarto Día. Poco después, Shiky, también del Cuarto Día, fue otro de los salvados.

La definición final dejó en la cuerda floja a Facundo y Aarón Mercury, quienes subieron a la tradicional silla giratoria en medio de la expectativa general. El resultado estuvo en manos del público, que definió por votación cerrada quién continuaría en competencia y quién abandonaría la casa.

Así fue la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México. (@LaCasaFamososMx)

Luego de 43 días de competencia, Galilea Montijo anunció el resultado: Facundo se convirtió en el sexto eliminado de la temporada tras recibir la menor cantidad de votos del público. El conductor se mostró sereno en su despedida, limitándose a sonreír mientras se trasladaba al foro.

Ahí, expresó sus primeras impresiones: “Siento que estoy en un sueño”. Desde el foro, La Jefa le permitió despedirse de sus compañeros, en donde aprovechó para mandar un mensaje de afecto y gratitud:

“Está increíble estar acá afuera, Alexis, como quedamos, me pongo de pie. Nuestras historias acá afuera son un fenómeno. Es una locura despertar de este sueño que estábamos allá adentro, los voy a extrañar, echen desmadre y que sean felices”.

Aunque Cuarto Día se mostró en shock por perder a otros de sus integrantes, el resto de los habitantes celebraron el regreso de Aarón Mercury a la casa, recibiéndolo con gritos, abrazos y palabras de ánimo.

¿Quiénes siguen en La Casa de los Famosos México?

(@LaCasaFamososMx)

Con la eliminación de Facundo, y la reciente salida de Mariana Botas la semana anterior, los habitantes que permanecen en La Casa de los Famosos México 3 y que seguirán luchando por el premio son:

Shiky

Elaine Haro

Dalílah Polanco

Aldo De Nigris

Luis Rodríguez ‘Guana’

Mar Contreras

Abelito

Alexis Ayala

Aarón Mercury