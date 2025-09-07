México

Tres pre-entrenos naturales para ganar energía antes de ir al gimnasio

Conoce estas tres alternativas para rendir mejor en tu entrenamiento

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Estos pre-entrenos harán la diferencia
Estos pre-entrenos harán la diferencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obtener un impulso de energía natural antes de entrenar en el gimnasio puede marcar una gran diferencia en el rendimiento, la fuerza y la motivación.

Si bien existen suplementos comerciales conocidos como pre-entrenos, muchas personas prefieren opciones naturales para evitar estimulantes artificiales o aditivos.

Aquí te damos tres pre-entrenos naturales sencillos, accesibles y destacados por su eficacia.

Estas alternativas naturales no solo aportan energía y nutrientes esenciales antes de entrenar, sino que también ayudan a optimizar el metabolismo y el rendimiento sin recurrir a sustancias artificiales. Cada pre-entreno puede adaptarse a los gustos y necesidades individuales, siempre procurando una alimentación equilibrada y adecuada para los objetivos personales.

Café negro con plátano

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El café es una fuente natural de cafeína, estimulante que ayuda a aumentar la concentración, reducir la fatiga y mejorar el rendimiento físico. Consumir una taza de café negro aproximadamente 30 minutos antes del entrenamiento puede potenciar la energía y la alerta mental. Combinarlo con un plátano aporta carbohidratos de rápida absorción y potasio, mineral clave para la función muscular y la prevención de calambres. Esta combinación resulta ideal porque el café no contiene calorías adicionales ni azúcares, mientras que el plátano proporciona energía accesible sin generar pesadez estomacal.

Avena con frutos rojos y miel

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es uno de los cereales más completos y es rica en carbohidratos complejos, lo que significa que genera un suministro sostenido de energía durante el ejercicio. Preparar un tazón pequeño de avena y acompañarlo con frutos rojos (fresas, arándanos, moras) añade antioxidantes y vitaminas que ayudan a combatir el estrés oxidativo generado por el ejercicio intenso. La miel, añadida en pequeñas cantidades, incrementa el aporte de glucosa, facilitando una disponibilidad rápida de energía y mejorando la sensibilidad a la insulina. Este pre-entreno puede consumirse entre 45 y 60 minutos antes de la rutina.

Agua de coco con semillas de chía

(Imagen Ilustrativa Infobae).
(Imagen Ilustrativa Infobae).

El agua de coco es reconocida por su capacidad de hidratación y su alto contenido en electrolitos naturales, especialmente potasio, sodio y magnesio, fundamentales para mantener la función muscular y la resistencia física. Mezclar un vaso de agua de coco con una cucharada de semillas de chía —ricas en ácidos grasos omega 3, fibra y proteína— ofrece una bebida que no solo hidrata, sino que también proporciona saciedad y una liberación gradual de energía. Esta opción es ideal para quienes entrenan en la mañana y buscan evitar comidas pesadas, ya que es ligera y de fácil digestión.

Temas Relacionados

GimnasioProteínaCaféPesasEjercicioSaludBienestarEstilo de Vidamexico-noticias

Más Noticias

Concierto de Residente EN VIVO desde el Zócalo Capitalino de la CDMX: René confiesa que estuvo a punto de quitarse la vida en México

Sigue minuto a minuto el show del intérprete puertorriqueño en la Plaza de la Constitución

Concierto de Residente EN VIVO

México: el pronóstico del tiempo para Culiacán Rosales este 7 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: el pronóstico del tiempo

Clima en México: la predicción del tiempo para Ciudad de México este 7 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: la predicción

Clima en Santiago Ixcuintla: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Santiago Ixcuintla: pronóstico

Clima en México: la predicción del tiempo para Acapulco de Juárez este 7 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: la predicción
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta es la licenciatura que

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

Vestidos para robar: dos hombres fueron detenidos al secuestrar a empresarios en Bosques de las Lomas, CDMX

Piden incrementar pena de prisión a quien arroje explosivos desde drones, transporte drogas o los manufacture

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Residente EN VIVO

Concierto de Residente EN VIVO desde el Zócalo Capitalino de la CDMX: René confiesa que estuvo a punto de quitarse la vida en México

Los podcast de terror se apoderan del ranking de Spotify México este fin de semana

Hija de Mar de Regil asegura que su operación de nariz fue por salud y no por estética

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Faisy se disculpa con las fans de Aarón Mercury, habitante de La Casa de los Famosos 3, por decir que son bots: “El fandom es real”

DEPORTES

Diablos Rojos de México se

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”

México vs Japón EN VIVO: Arranca la segunda parte del encuentro con un empate a 0