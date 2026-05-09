¿Por qué hay tanto sargazo en 2026? Expertos explican el fenómeno en Quintana Roo

Sargazo en el caribe mexicano. Crédito: X/@SEMAR_mx

La llegada de toneladas de sargazo a las costas de Quintana Roo y otras partes del caribe mexicano durante 2026 ha puesto en alerta a autoridades, científicos y empresarios turísticos.

El informe más reciente de la Secretaría de Marina (SEMAR) publicado el pasado 17 de abril, indicó que en las playas ubicadas en estas zonas se registra una acumulación de 21 mil 685 toneladas, mientras que el Atlántico central occidental reporta un volumen de 290 mil 976 toneladas.

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Rosa Elisa Rodríguez Martínez y Juan Pablo D’Olivo Cordero, académicos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, han destacado que resulta imposible prever la cifra exacta de arribazón, ya que la magnitud del fenómeno supera las tendencias de años previos. Señalaron que las predicciones negativas para este año se están confirmando, con volúmenes récord en la temporada actual.

En respuesta, el gobierno federal y estatal han desplegado acciones para limitar sus efectos. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la colaboración entre autoridades y hoteleros para instalar barreras flotantes, con el objetivo de proteger tanto el medio ambiente como la actividad turística en la región.

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Efectos ecológicos inmediatos en los ecosistemas costeros

La acumulación de sargazo en las playas genera consecuencias graves y de rápida aparición. Según la especialista, la descomposición de la macroalga produce gases y lixiviados que alteran la calidad del agua en la franja litoral, reducen el oxígeno y elevan los niveles de nutrientes como nitratos y fosfatos.

Esta situación provoca que el caribe mexicano se vea enriquecido en exceso, lo que favorece la proliferación de algas que compiten con los corales. Además, esta flora en putrefacción introduce patógenos, virus y bacterias que pueden causar enfermedades en arrecifes, pastos marinos, manglares y lagunas costeras.

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Su recolección tampoco está exenta de riesgos, debido a que en ocasiones los residuos terminan en manglares o selvas, donde los lixiviados pueden contaminar el acuífero subterráneo, la única fuente de agua dulce para la región, impactando de manera directa a todos los ecosistemas costeros.

Un récord histórico de sargazo amenaza las costas del Caribe mexicano en 2026, impactando ecosistemas, desafiando el turismo y movilizando esfuerzos gubernamentales y hoteleros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barreras de contención: limitaciones y desafíos

Frente a la emergencia, las autoridades han intensificado la instalación de barreras anticontaminación en coordinación con el sector hotelero. El propósito es impedir que el sargazo llegue a la costa y minimizar su impacto en las zonas turísticas más visitadas.

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Sin embargo, D’Olivo advirtió que la extensión del litoral de Quintana Roo, parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, dificulta un control total del problema.

Los esfuerzos suelen concentrarse en áreas estratégicas, lo que deja fuera extensas franjas costeras menos frecuentadas. Esta focalización responde a la magnitud del desafío, pues se trata del segundo arrecife de barrera más largo del planeta, lo que limita el alcance de las acciones gubernamentales y privadas.

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Meses pico y tendencia estacional del arribo

El periodo más crítico para la llegada masiva de estas algas marinas suele ubicarse entre junio y septiembre, según estudios de los expertos en el tema. En esos meses se observan los máximos volúmenes, aunque las corrientes oceánicas y los vientos pueden modificar su trayectoria y evitar que todo la vegetación detectada llegue a la costa mexicana.

La afectación no es exclusiva de México, más de treinta países caribeños y latinoamericanos sufren el fenómeno, aunque las playas nacionales suelen recibir una proporción mayor.

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De acuerdo con estimaciones de la UNAM, alrededor del 5 % del sargazo que se encuentra frente al país termina en sus zonas costeras; el resto continúa su desplazamiento hacia el Golfo de México y el Mar de los Sargazos.

Las causas detrás del crecimiento desmedido de este fenómeno se relacionan con el cambio climático y el aporte de nutrientes de origen humano. El enriquecimiento de las aguas, la insuficiencia en el tratamiento de residuos y el aumento de la temperatura del mar han creado condiciones ideales para que el sargazo se amplifique año tras año.

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