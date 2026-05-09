Día de las Madres 2026: alertan por fraudes en compras en línea y dan recomendaciones para evitarlos

Un par de adolescentes busca ideas y regalos en Google para el Día de la Madre, con la pantalla del computador mostrando diversas imágenes de flores y tarjetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México emitió un llamado a la ciudadanía para que sus compras en línea por el Día de las Madres sean seguras e informadas, a fin de evitar fraudes y proteger el patrimonio familiar.

Si estás pensando ene comprar un regaló para tu familia, te decimos cómo hacerlo sin arriesgarte. ¡Toma nota!

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Recomendaciones para comprar en línea de forma segura

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, el primer paso es conectarse siempre desde una red Wi-Fi o conexión a Internet segura. Las redes públicas o desconocidas exponen los datos personales y bancarios a terceros.

Además, los dispositivos —computadoras o teléfonos móviles— deben contar con una solución integral de seguridad actualizada. Un sistema desprotegido es una puerta abierta para el robo de información.

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El segundo paso es realizar las compras en sitios web conocidos y con buena reputación. Los enlaces que llegan por correo electrónico o anuncios en redes sociales pueden dirigir a páginas falsas diseñadas para robar datos.

Una familia feliz celebra el Día de las Madres cantando en un karaoke en la sala de su casa, rodeados de globos, regalos y un pastel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de ingresar cualquier dato personal, el consumidor debe verificar que la dirección del sitio comience con https:// y que el navegador muestre el candado de seguridad. Esa doble verificación confirma que la conexión es cifrada y el sitio es legítimo.

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Cada tienda en línea publica sus políticas de privacidad y de devoluciones; leerlas con atención evita sorpresas en caso de que el producto no cumpla las expectativas. Un vendedor confiable también informa su domicilio físico, números telefónicos y otros canales de contacto para atender reclamaciones.

Asimismo, el uso de un solo instrumento de pago en línea reduce el riesgo de afectaciones múltiples si ocurre algún incidente, por lo que activar alertas bancarias permite detectar movimientos no reconocidos de forma inmediata.

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Al terminar cada compra, se debe desconectarse y cerrar la sesión por completo, luego de guardar los comprobantes de la transacción. Dejar una sesión abierta en un dispositivo compartido o público facilita el acceso no autorizado a la cuenta.

Revisar con regularidad los estados de cuenta bancarios ayuda a identificar cargos no autorizados a tiempo. Ante cualquier movimiento sospechoso, el reporte inmediato al banco es la acción más eficaz.

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Profeco llama a revisar términos y condiciones antes de comprar en línea. Foto: (iStock)

Vigilancia con cuatro mil 697 cámaras en plazas y tiendas por el 10 de mayo

Como medida de seguridad para este 10 de mayo, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México desplegó una cobertura de videovigilancia con cuatro mil 697 cámaras en las inmediaciones de plazas comerciales, tiendas, museos, teatros y cines. Los dispositivos se distribuyeron en 562 sitios, cifra que representa el 93.2 por ciento de los espacios donde habitualmente se celebra el 10 de mayo.

“Como parte de la estrategia gafas violeta, con la cual desde el C5 fortalecemos la atención con perspectiva de género, este año la cobertura en los sitios de festejo a las madres se incrementó 29.2 por ciento respecto al número de equipos que había hace dos años”, señaló Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5.

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El incremento se expandió por tipo de establecimiento: en centros comerciales la cobertura subió 35.5 por ciento hasta alcanzar mil 575 cámaras, mientras que en tiendas departamentales el aumento fue de 29.4 por ciento, con mil 273 dispositivos.

Los museos y teatros sumaron mil 268 cámaras tras un crecimiento de 19.3 por ciento, y los cines registraron el mayor salto proporcional: 36.7 por ciento, con 581 equipos.

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Con motivo de las celebraciones, el Coordinador General recordó que las madres de la Ciudad de México tienen a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año, las líneas de atención SOS Mujeres *765, el 9-1-1 para emergencias, el 089 para denuncia anónima y el 55 5036 3301 para reportes de extorsión y fraude.