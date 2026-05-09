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Henry Martín habla sobre la visita de Emilio Azcárraga previo al Clásico Capitalino

Además, el delantero americanista habló sobre su regreso a las canchas

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Emilio Azcárraga Jean habló del tema de Henry Martín y su renovación de contrato
(X / @D1OSCuauhtemoc)

La tensión de cara al partido de vuelta entre América y Pumas continúa creciendo. A tan solo unas horas del Clásico Capitalino, Henry Martín habló sobre la inconformidad presentada por el conjunto universitario tras el duelo de ida y cuestionó la postura auriazul por la supuesta alineación indebida relacionada con Sebastián Cáceres.

El capitán azulcrema defendió la actuación de su equipo, asegurando que el conjunto americanista no obtuvo ninguna ventaja y pidió que la serie se defina únicamente en la cancha.

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Además, habló sobre la visita de Emilio Azcárraga al entrenamiento y del significado que tiene enfrentar a Pumas en una eliminatoria.

Henry Martín responde a las demandas de Pumas

(Foto: Katie Stratman-Imagn Images)
(Foto: Katie Stratman-Imagn Images)

Henry no ocultó su molestia por la queja presentada por los universitarios luego del primer capítulo de la serie. El delantero recordó que Sebastián Cáceres abandonó el partido tras sufrir una conmoción y una fractura en el pómulo, por lo que consideró injustificada la polémica generada alrededor de la jugada.

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“Sorprende que trates de ganar el partido por medios extraños”, señaló el atacante azulcrema, quien insistió en que el América consiguió el resultado dentro del terreno de juego.

El capitán americanista explicó que, en medio de la acción, la principal preocupación del plantel era el estado de salud del defensor uruguayo y no una posible ventaja reglamentaria. También expresó su deseo de que el encuentro de vuelta se juegue con normalidad y sin polémicas arbitrales.

Más allá del pase a semifinales, Martín reconoció que el duelo ante Pumas tiene un peso especial por la rivalidad histórica entre ambos clubes.

“Se juega el orgullo”, comentó el delantero al referirse a lo que representa esta serie para la institución y para la afición azulcrema.

Emilio Azcárraga apareció en el entrenamiento

Azteca
(Jesús Avilés / Infobae México)

En la previa del partido decisivo, Emilio Azcárraga visitó al equipo durante el entrenamiento. Aunque la presencia del propietario tomó por sorpresa al plantel, Henry Martín aseguró que el gesto fue bien recibido dentro del grupo.

El delantero reveló que no hubo un mensaje formal hacia los jugadores, pero destacó que la visita transmite respaldo y compromiso en un momento importante de la temporada.

“Realmente es su casa, es el patrón y viene cuando quiere. No sabíamos que venía y eso demuestra compromiso de su parte, esa motivación extra de ver que estamos en la misma sintonía. No hubo charla con el grupo, supongo que vino por cuestiones directivas, vio el entrenamiento y eso te motiva más”, afirmó.

Martín también contó que pudo intercambiar algunas palabras con Azcárraga, a quien notó tranquilo y motivado por la reacción que mostró el equipo después de estar 3-1 abajo en la serie.

Finalmente, el atacante habló sobre su regreso a las canchas y el gol que marcó en la ida ante Pumas. Henry reconoció que escuchar el apoyo de la afición desde el calentamiento fue uno de los momentos más especiales de su regreso, además de una motivación extra para encarar la recta final del torneo.

“Es hermoso escuchar la ovación desde el calentamiento. Es algo muy bonito y no cualquiera puede vivirlo. Para mí representa mucha motivación y ganas de seguir, porque te das cuenta de que la afición te quiere”, aseguró.

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