Detuvo el coche, parió en minutos y puso a su bebé prematura entre las llantas antes de huir al Edomex l Video

(SSC)

El hallazgo de una bebé recién nacida en estado crítico movilizó a las autoridades de la Ciudad de México en la alcaldía Gustavo A. Madero la noche del viernes 5 de septiembre.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la intervención se produjo tras la alerta de un ciudadano que, mientras circulaba en bicicleta, escuchó el llanto de un infante en la vía pública.

El aviso llevó a los agentes de la SSC hasta la intersección de la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, en la colonia Industrial. Al llegar, los uniformados localizaron una chamarra roja con manchas de sangre, dentro de la cual se encontraba el cuerpo de la menor con vida.

Agentes de la SSC protegieron a la recién nacida del frío mientras llegaban los servicios de emergencia. (@miguelrodrigue1905/SSC/@c4jimenez)

Madre parió en plena avenida y aventó a su bebé prematura debajo de un carro

De inmediato, solicitaron la presencia de servicios de emergencia y, mientras aguardaban la llegada de los paramédicos, uno de los efectivos protegió a la bebé del frío y la sostuvo en brazos para proporcionarle calor y calmar su llanto.

El personal médico que acudió al lugar realizó una primera valoración y trasladó a la recién nacida al área de trauma de choque de un hospital. Allí, los especialistas determinaron que la menor presentaba aproximadamente 25 semanas de gestación, lo que la ubicaba en la categoría de pretérmino extremo.

(FB Miñero)

De cuerdo con las autoridades, el diagnóstico incluyó síndrome de dificultad respiratoria, riesgo de sepsis por parto y un estado grave, pero estable.

Mientras la menor recibía atención médica, las autoridades iniciaron el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia tanto del establecimiento como de la zona circundante, con el objetivo de identificar a los padres.

Además, se notificó al agente del Ministerio Público para que se llevaran a cabo las investigaciones pertinentes y se garantizara el resguardo de la bebé en las instancias correspondientes.

(Captura TikTok @MiguelRodriguez1905)

El caso del abandono de una bebé recién nacida en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios expresaron sorpresa y enojo por lo ocurrido.

“Como es biológicamente posible, por qué hay mujeres que llegan al hospital y pasan horas en labor de parto o tienen complicaciones? y la mujer está, parece que sufre más yendo al baño que pariendo a un niño”, comentó un usuario.

Otros internautas mostraron solidaridad hacia la pequeña: “Dios bendiga a esta pequeña, que sin pedirlo y sin ella saber lo que pasa, quedó sola e indefensa… ojalá encuentre una familia que la ame y proteja”.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la mujer descendió de un automóvil en plena avenida, dio a luz y posteriormente abandonó a la bebé arrojándola debajo del mismo vehículo.

La versión señala que la llanta alcanzó a jalar a la recién nacida, aunque sin llegar a aplastarla. Fue un ciclista quien encontró a la bebé prematura y dio aviso a las autoridades, evitando que la situación terminara en tragedia.

Según el mismo reportero, la madre huyó hacia el Estado de México a bordo del automóvil del que descendió. Las investigaciones continúan para dar con su paradero, mientras la opinión pública exige justicia y mejores protocolos de atención para estos casos, al tiempo que las imágenes y testimonios compartidos en redes sociales siguen despertando una fuerte condena ciudadana.

Tercer caso en menos de dos semanas

Este es el tercer caso de abandono de bebés en la capital en los últimos 20 días.

El 25 de agosto, una bebé de pocos días de nacida fue hallada en los baños de la estación UAM Iztapalapa de la Línea 8 del Metro. Policías de la SSC fueron alertados por el llanto de la menor y la trasladaron de urgencia a un hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, la bebé murió días después tras encontrar que había tenido contusiones graves en la cabeza.

Un día antes, el 24 de agosto, otro bebé de cuatro meses de nacido fue abandonado en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Elementos de seguridad localizaron al menor envuelto en una frazada sobre una banqueta y lo trasladaron a recibir atención médica.

Las cámaras de vigilancia permitieron identificar a una pareja presuntamente responsable, quienes fueron detenidos, liberados por orden judicial y posteriormente reaprehendidos. Ambos fueronvinculados a proceso por abandono de persona incapaz de valerse por sí misma.