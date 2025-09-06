Cuáles son las propiedades curativas del agua de apio, naranja y chía en ayunas

Conoce este jugo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de agua de apio, naranja y chía es valorada en diferentes prácticas de bienestar por su aporte de nutrientes y posibles beneficios para la salud cuando se consume en ayunas.

Cada uno de estos ingredientes aporta compuestos que, al combinarse, pueden contribuir al funcionamiento adecuado del organismo.

Propiedades individuales de los ingredientes

Apio: El apio es rico en agua, fibra, vitaminas C y K, ácido fólico y minerales como potasio y calcio. Sus compuestos antioxidantes y fitoquímicos han sido asociados a efectos antiinflamatorios y diuréticos. Su ingesta en ayunas puede favorecer el tránsito intestinal y la eliminación de líquidos acumulados.

Naranja: La naranja aporta vitamina C en altas concentraciones, flavonoides, ácido fólico y una cantidad relevante de fibra soluble. Su función antioxidante ayuda a combatir los radicales libres, mientras que su acidez natural puede estimular la producción de jugos gástricos, promoviendo la digestión desde las primeras horas del día.

Chía: Las semillas de chía son fuente de ácidos grasos omega-3, fibra soluble e insoluble, proteínas, calcio, magnesio y antioxidantes. Al hidratarse, forman una especie de gel que puede contribuir a la saciedad, mejorar la digestión y regular el tránsito intestinal.

Beneficios potenciales al consumir la mezcla en ayunas

Hidratación y mejor función digestiva: El contenido de agua y fibra facilita la eliminación de toxinas y apoya la función digestiva. La mezcla ayuda a iniciar el día con una hidratación adecuada y puede estimular suavemente el tracto gastrointestinal, favoreciendo una evacuación regular.

Apoyo al sistema inmunológico: La vitamina C de la naranja, junto con los antioxidantes presentes en todos los ingredientes, fortalece la respuesta inmunológica, ayudando a prevenir infecciones y a proteger las células del daño oxidativo.

Control del apetito y apoyo al metabolismo: La fibra de la chía y el apio contribuye a la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a regular el apetito y a evitar ingestas excesivas a lo largo del día. Además, la naranja y el apio contienen compuestos que apoyan el metabolismo y la digestión de grasas.

Regulación de azúcar en sangre: Las semillas de chía pueden ayudar a estabilizar los niveles de glucosa debido a su fibra, mientras que la liberación gradual de los azúcares naturales de la naranja minimiza los picos glucémicos.

Efectos antiinflamatorios y antioxidantes: Los compuestos bioactivos presentes en el apio, la naranja y la chía aportan protección frente al estrés oxidativo y pueden modular procesos inflamatorios.

Integrar este tipo de agua en ayunas puede complementar una alimentación equilibrada, pero no sustituye tratamientos médicos. Para personas con condiciones específicas, se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de iniciar su consumo regular.