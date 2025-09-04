México

Operativo Vacacional de Verano 2025: Profeco recupera casi 4 mdp a favor de consumidores

Esta acción dio inicio en julio y finalizó el último día de agosto, por lo que la Procuraduría informó que realizó mil 220 conciliaciones entre personas y proveedores

Por Jaqueline Viedma

La Profeco reportó que los casi 4 millones de pesos recuperados a favor del consumidor fueron en el AICM, AIFA y ODECO. (Foto: Profeco)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, durante el Operativo Vacacional de Verano 2025, llevado a cabo entre el 11 de julio y el 31 de agosto, se realizaron mil 220 conciliaciones entre consumidores y proveedores, logrando la recuperación conjunta de $3,892,618.16 pesos a favor de los afectados.

Las acciones de conciliación se desarrollaron principalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como mediante las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO).

De dichas conciliaciones, 596 estuvieron relacionadas con Volaris, 314 con VivaAerobus, 283 con Aeroméxico, cuatro involucraron a Iberia, dos a Avianca y una a Airfrance. En cuanto al transporte terrestre, se efectuaron 13 conciliaciones con ADO, cuatro con Primera Plus, una con Futura, una con Omnibus y una con la empresa America Car Rental.

Los principales motivos que llevaron a estas conciliaciones incluyeron demora de vuelo en 612 casos, pérdida de vuelo en 286, cancelación en 87, cambio de itinerario en 61, sobreventa en 56 ocasiones, negativa a la entrega del servicio en 31, problemas de abordaje por check-in en 19, información incompleta sobre el servicio en 17, cobro indebido en 15, cancelación de viaje en autobús en 10, y en menor medida, falta de respeto a descuentos de adultos mayores, problemas de abordaje y otras causas.

Durante el operativo, la Profeco monitoreó 64,049 productos en establecimientos ligados a la temporada vacacional y proporcionó 26,724 asesorías a consumidores, de las cuales 5,074 se realizaron directamente en establecimientos mercantiles. Además, se llevaron a cabo la colocación de 22,205 preciadores y 7,261 carteles del Decálogo de los Derechos del Consumidor en las áreas con mayor afluencia, junto a 102 servicios de calibración, 4,288 visitas de vigilancia y 568 de verificación. Estas acciones resultaron en 20 suspensiones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

La Profeco brinda atención los
La Profeco brinda atención los 365 días del año y puede recibir denuncias a través de redes sociales. (Foto: Profeco)

De las asesorías brindadas, 21,465 se efectuaron en el AICM, AIFA y las ODECO, cubriendo temas como Derechos del Consumidor (4,827), derechos para viajar en avión (3,637), viajes en autobús (3,607), trámites y servicios de Profeco (2,909), trámites de otras dependencias (1,815), referencias del programa Quién es Quién en los Precios (1,407), y casos específicos como cancelación de viaje en autobús (394), pérdida de vuelo (393), comparativo de precios (355), cancelación de vuelo (301), cambio de itinerario (273), sobreventa de vuelos (194), demora de vuelo (193), cobro indebido (166).

Otros motivos de asesorías incluyeron avería de equipaje, negativa en el abordaje por check-in , falta de información, peso de equipaje, cargos adicionales no contratados, demora en salida de autobús, cancelación de servicios sin previo aviso, pérdida de equipaje, negativa en la entrega por arrendadoras de vehículos, tratos discriminatorios, no respeto a precios exhibidos, y negativa o falta de respeto de descuentos a adultos mayores.

El reporte también destaca asesoría ante incumplimiento de contrato, cobro de equipaje de mano, negativa a respetar descuentos a maestros, negativa a devoluciones de dinero, información incompleta, negativa a respetar descuentos a estudiantes, cobros excesivos por cambios de vuelo, problemas de abordaje, negativa a la prestación del servicio, cancelación de hospedaje, negativa a respetar el precio en hoteles, negativa a respetar reservaciones, cobros excesivos por equipaje documentado, incumplimiento en plazos de entrega, negativa a respetar ofertas o promociones y negativa a cambios.

