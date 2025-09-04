La eficaz planta que elimina dolor en huesos y articulaciones que dificulta la movilidad en manos y rodillas (Foto: Wikipedia)

Dolores persistentes en huesos y articulaciones afectan a millones de personas, dificultando la movilidad y comprometiendo la calidad de vida, especialmente en manos y rodillas.

Existen plantas medicinales, reconocidas por la medicina tradicional mexicana, que ofrecen alivio natural ante estos síntomas, aunque siempre deben considerarse como un complemento naturista y bajo supervisión médica especializada.

En diversas regiones de México, generaciones han recurrido a la medicina tradicional para aliviar dolencias reumáticas, artritis y neuralgias. Las aplicaciones naturales han sido transmitidas de padres a hijos, respaldadas por observaciones empíricas y recopilaciones en acervos de conocimiento como la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM y el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana.

Esta planta herbácea, de tallos erectos y hojas distribuidas a lo largo de su estructura, ha ganado popularidad en estados como Jalisco, Veracruz, Sonora y Morelos. Su principal característica botánica son las flores amarillas brillantes y los frutos que resguardan semillas café de aspecto lustroso. En medicina popular, ha sido empleada para tratar desde neuralgias y malestares reumáticos hasta padecimientos estomacales y respiratorios.

Mostaza: alivio natural desde la tradición (Wikipedia)

No es otra que la mostaza (Brassica campestris L.), cuyos registros de uso en la medicina tradicional mexicana la señalan como poderosa aliada para aliviar molestias reumáticas y el dolor que limita la movilidad en manos y rodillas.

Originaria del Viejo Mundo pero adaptada a diferentes climas de México, la mostaza prospera en pastizales, bosques e incluso terrenos de cultivo abandonados.

De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, en Jalisco se utiliza un emplasto de semillas de mostaza machacadas con sebo, aplicado a las sienes para neuralgias.

En Sonora, la semilla es un recurso habitual contra dolores reumáticos que atacan huesos y articulaciones. Así, la mostaza se ubica entre los remedios caseros con mayor arraigo, siempre en el contexto de la búsqueda de opciones naturales y accesibles.

Propiedades curativas: acción antiinflamatoria y analgésica de la planta de mostaza

El valor medicinal de la mostaza reside en su capacidad antiinflamatoria y analgésica. Los compuestos presentes en las semillas estimulan la circulación sanguínea en la zona de aplicación, provocando una sensación de calor que ayuda a relajar músculos y a disminuir rigidez y dolor.

Además, se atribuyen efectos expectorantes, digestivos y, en algunos contextos, protectores ante cuadros de bronquitis y asma.

Los emplastos localizados —especialmente en manos y rodillas— permiten un alivio focalizado, facilitando la movilidad y reduciendo las molestias asociadas a padecimientos crónicos o episodios de inflamación aguda.

Receta segura: cómo preparar y aplicar un emplasto de mostaza

Preparación del emplasto:

Tritura una cucharada de semillas de mostaza hasta obtener un polvo fino.

Mezcla con una pequeña cantidad de agua tibia para formar una pasta espesa.

Coloca una gasa limpia sobre la zona afectada (manos o rodillas) y aplica el emplasto encima, cubriendo suavemente.

Deja actuar entre 10 y 15 minutos, vigilando la tolerancia y la reacción de la piel.

Retira con abundante agua templada, evitando dejar residuos. Si se produce irritación, enrojecimiento excesivo o ardor persistente, suspende el uso inmediatamente.

Esta preparación puede realizarse una vez al día, durante periodos breves. La prudencia es clave para evitar irritaciones en piel sensible.

A pesar de su uso tradicional, la mostaza —como toda planta medicinal— debe integrarse únicamente como parte de un esquema de cuidado bajo orientación profesional. Consultar con un especialista en salud es indispensable antes de iniciar cualquier tratamiento naturista, sobre todo para quienes ya siguen terapias médicas convencionales o tienen padecimientos cutáneos.

La medicina tradicional provee alternativas valiosas para el manejo del dolor articular, pero nunca sustituye un diagnóstico médico formal ni la supervisión adecuada. Así, el uso de emplastos de mostaza se suma a la lista de remedios ancestrales aún vigentes, reflejando la riqueza y vigencia de la medicina herbolaria mexicana.