México

El eficaz aceite hecho con hierbas medicinales que ayuda a ocultar o eliminar varices, arañitas y venas varicosas

Frente a los tratamientos médicos convencionales, muchas personas buscan alternativas basadas en la medicina tradicional para aliviar molestias y mejorar el aspecto de su piel

Por Marco Ruiz

Guardar
El eficaz aceite hecho con
El eficaz aceite hecho con hierbas medicinales que ayuda a ocultar o eliminar varices, arañitas y venas varicosas (RS)

Las alteraciones venosas como las várices, las arañitas y las venas varicosas afectan a una parte considerable de la población, especialmente en las piernas, y suelen manifestarse como un problema de salud y estética que puede impactar la calidad de vida.

Frente a los tratamientos médicos convencionales, muchas personas buscan alternativas basadas en la medicina tradicional para aliviar molestias y mejorar el aspecto de su piel. Uno de los recursos con mayor tradición y respaldo científico en México es el uso de aceites esenciales derivados de plantas reconocidas por sus propiedades vasoprotectoras.

Fuentes como la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM y el Herbario Nacional de México (MEXU), en su sección de Plantas Vasculares, recopilan información sobre preparados naturales cuya eficacia ha sido observada generación tras generación.

Dentro de estos recursos destaca un aceite combinado con tres protagonistas clave: hamamelis (también conocido en México como avellano de bruja), romero y ciprés. Juntos, estos ingredientes conforman una mezcla utilizada para aliviar y atenuar desde várices hasta pequeñas arañitas, reforzando la salud de las venas superficiales y favoreciendo la circulación.

Frente a los tratamientos médicos
Frente a los tratamientos médicos convencionales, muchas personas buscan alternativas basadas en la medicina tradicional para aliviar molestias y mejorar el aspecto de su piel (RS)

De acuerdo con la Biblioteca Digital y registros del Herbario Nacional, este aceite esencial creado a partir del hamamelis, el romero y el ciprés evidencia un efecto positivo para quienes presentan inflamación, dolor o molestias asociadas a venas varicosas.

Diversos estudios botánicos refieren que el avellano de bruja posee extractos con acción antiinflamatoria y fortalecedora de los capilares sanguíneos; el romero ofrece efectos circulatorios, tonificantes, antioxidantes y calmantes; mientras que el ciprés, a partir de su aceite esencial, ayuda a reducir la pesadez y la congestión en las piernas. La combinación de estos elementos convierte al aceite en un aliado para la rutina de cuidado venoso, al promover una mejor oxigenación tisular y reducir el enrojecimiento y la hinchazón característica de las várices.

Uso y aplicación óptima del aceite esencial de hamamelis, romero y ciprés

La efectividad de este aceite esencial radica tanto en la calidad de los ingredientes como en su modo de aplicación. Los especialistas en herbolaria tradicional recomiendan que el preparado se utilice exclusivamente de forma tópica, es decir, aplicado sobre la piel limpia y seca de la zona afectada.

Lo ideal es verter unas gotas del aceite combinado en las palmas de las manos y aplicar con suaves masajes ascendentes, comenzando desde los tobillos y subiendo por las piernas hacia los muslos, siguiendo la dirección del retorno venoso natural. Este masaje debe ejecutarse sin ejercer demasiada presión, favoreciendo la absorción de los compuestos activos y estimulando la microcirculación sin irritar la piel.

El uso regular puede ser diario, sobre todo en la noche antes de dormir, cuando las piernas están más relajadas y libres de medias ajustadas o calzado. El preparado de hamamelis, romero y ciprés no debe aplicarse sobre heridas abiertas ni zonas con irritación visible. Si aparece enrojecimiento excesivo, picor o una reacción adversa, se recomienda suspender el uso y buscar orientación médica.

Esta hierba reduce varices, arañas
Esta hierba reduce varices, arañas vasculares y venas varicosas en piernas, de acuerdo a la UNAM (Wikipedia)

Aunque los beneficios de esta mezcla botánica son conocidos y respaldados por los registros de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM y el Herbario Nacional de México, es fundamental subrayar que este tipo de productos no debe considerarse un remedio milagroso ni un sustituto del diagnóstico y tratamiento médico profesional. Las várices y venas varicosas pueden tener causas profundas vinculadas a la circulación, el estado hormonal y otros factores de salud que necesitan valoración clínica.

El uso de aceites esenciales de hamamelis, romero y ciprés como parte de la medicina tradicional puede aportar alivio sintomático y mejorar el aspecto de la piel, pero su función principal es complementaria a las indicaciones del especialista. Consultar al médico antes de iniciar cualquier tratamiento, compartir el historial de síntomas y evitar la automedicación son medidas imprescindibles para el cuidado de la salud venosa y el bienestar integral.

Temas Relacionados

Varicesarañitasvenas varicosasplantas medicinalesungüentosaludbienestarbeneficiosUNAMAceites esencialeshamamelisromerocipréscirculaciónexico-noticias

Más Noticias

Reconocen liderazgo de Sheinbaum: así fue su reacción al Premio a Funcionarios Públicos de la WEF

Desde Palacio Nacional, la mandataria expresó su agradecimiento a la institución por tomar en cuenta los esfuerzos de su gobierno en materia hídrica

Reconocen liderazgo de Sheinbaum: así

Sheinbaum exige respeto a la ley tras resistencia el cambio en el Poder Judicial

La mandataria fue contundente al responder sobre la oposición a la reforma judicial

Sheinbaum exige respeto a la

Norma Piña quedará inhabilitada para cargos públicos hasta 2027 tras dejar la SCJN

La Constitución impone un periodo de dos años sin ocupar puestos en el gobierno; durante su presidencia, la jurista destacó por bloquear reformas clave y asumir un papel de oposición

Norma Piña quedará inhabilitada para

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

La actriz y comediante reveló a INFOBAE MÉXICO las consecuencias de su eliminación

Mariana Botas confiesa lo más

Vinculan a proceso a seis personas por ataque armado contra policías en Michoacán, hay un menor de edad entre los detenidos

El operativo judicial avanza mientras las autoridades exploran posibles conexiones de los implicados con otros delitos en la región

Vinculan a proceso a seis
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte 2025: Informe

Operación Frontera Norte 2025: Informe de detenidos y aseguramientos hasta septiembre

Detienen a menor tras lesionar a mujer con un arma punzocortante por riña vecinal de Tijuana

Marco Rubio señaló que “Trump va a pasar a la ofensiva” contra cárteles del narco antes de llegar a México

Sheinbaum evade hablar sobre el asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero

Ataque con ponchallantas inmoviliza la camioneta blindada del secretario de Seguridad de Culiacán, no hay detenidos

ENTRETENIMIENTO

Mariana Botas confiesa lo más

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

Lady Gaga estrena el videoclip de ‘The Dead Dance’ que grabó en la Isla de las Muñecas de Xochimilco con Tim Burton |Memes

Thalía confiesa que arrojó jabón a la Diana Cazadora en CDMX junto con Yolanda Andrade: “Me arrepiento”

Pepe Aguilar sorprende al imponer una estricta regla económica a sus hijos tras la polémica con Emiliano

¿El arroz integral es más sano que el blanco? Harvard advierte sobre este riesgo oculto

DEPORTES

Mundial 2026 en México: estas

Mundial 2026 en México: estas son las fechas oficiales para la compra de boletos confirmados por la FIFA y los costos

Bandido regresa a la Arena México y arranca la Copa Independencia 2025 del CMLL

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta