“La fase no se gana en el primer partido”: Efraín Juárez explica por qué cree que Pumas aún puede remontar en la vuelta de la semifinal

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pumas llegará con desventaja mínima al partido de vuelta de las semifinales luego de perder 1-0 frente a Pachuca en el estadio Hidalgo.

A pesar del resultado, el técnico Efraín Juárez aseguró que la eliminatoria sigue abierta y confió en que el equipo universitario pueda darle la vuelta en el Olímpico Universitario con el respaldo de su afición.

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El entrenador auriazul defendió el planteamiento mostrado en la Ida y señaló que, por tratarse de una serie de 180 minutos, el objetivo principal era mantenerse con vida para definir la clasificación en casa.

Efraín Juárez respalda el planteamiento de Pumas en Pachuca

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras el encuentro, Efraín Juárez consideró que el partido no tuvo demasiadas oportunidades claras y explicó que en instancias de Liguilla el manejo de la serie tiene un peso importante.

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El estratega universitario respondió a las críticas por el funcionamiento del equipo y sostuvo que la experiencia adquirida en distintos países le permitió entender cómo afrontar este tipo de eliminatorias.

“Esto hay que entenderlo. No es Fecha 14 o 13, esto es Liguilla, es de 180 minutos”, declaró el técnico auriazul.

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Juárez también destacó que una serie no necesariamente se define en el primer encuentro y subrayó la importancia de llegar al duelo de vuelta con posibilidades de remontar.

“La fase no se gana en el primer partido. Por más que sea un resultado positivo debes ir al segundo, pero sí puedes perder la serie en la Ida”, señaló.

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Pumas buscará remontar con el apoyo de su afición en Ciudad Universitaria

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 10, 2026 Pumas UNAM players celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El técnico de Pumas destacó la respuesta defensiva del equipo luego de la serie anterior frente al América, en la que los universitarios recibieron seis goles antes de avanzar por criterio de desempate tras igualar 6-6 en el marcador global.

Para Juárez, uno de los aspectos positivos ante Pachuca fue reducir las oportunidades del rival y mantener al equipo competitivo rumbo al partido definitivo en CU.

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“Veníamos de recibir seis goles, de hacer seis goles también, recibimos uno y la realidad es que Keylor no es figura hoy”, comentó.

El entrenador auriazul también resaltó el comportamiento defensivo del equipo y aseguró que el objetivo será recuperar físicamente a los jugadores para encarar la vuelta.

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“Eso me da mucha felicidad y tranquilidad porque quiere decir que el aparato defensivo se comportó a la altura”, añadió.

Finalmente, Efraín hizo un llamado a la afición universitaria para respaldar al equipo en el Olímpico Universitario, donde Pumas buscará remontar la serie y avanzar a la final.

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“Invitar a la gente, seguimos en el mismo barco, estamos ilusionados y al final ellos también se sienten con la capacidad de que CU pueda pesar el domingo para ir por el pase a la final”, concluyó.