Sheinbaum compara impacto de su visita a España con viaje de Díaz Ayuso a México

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este 15 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum retomó el tema de la visita de Isabel Díaz Ayuso en el país, asegurando que su estancia en Barcelona tuvo mayor impacto, durante la mañanera del pueblo de este 15 de mayo en Palacio Nacional.

“Lo que generó vinculo fue la visita del canciller español a la exposición que mandamos de mujeres indígenas o la visita incluso del jefe de Estado español y de su esposa a la exhibición. Mi visita a Barcelona para decir de dónde venimos, en el discurso yo dije ”vengo de un pueblo, que tiene una grandeza cultural", eso genera mucho más vinculo que una visión de venir hablar mal de México", expresó la mandataria mexicana.

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Señaló que las acciones de la líder española no crearon una relación con el pueblo mexicano, más bien obtuvieron una reacción totalmente negativa, derivada de sus declaraciones.

“La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México tenía el objetivo de hablar en contra del gobierno de México y de compartir con un partido político. Fue un fracaso, por lo que quiso venir hacer, que es enaltecer la figura de los conquistadores, particularmente de Hernán Cortés”, aseguró.

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Asimismo, declaró que esta situación le generó problemas con el movimiento político al que pertenece.