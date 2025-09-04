Colon irritable: tres hierbas medicinales para aliviar los síntomas como gases, hinchazón o inflamación abdominal (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El síndrome de intestino irritable, conocido como colon irritable, afecta a millones de personas que experimentan molestias como hinchazón, gases, estreñimiento, cólicos e inflamación abdominal. Ante estas molestias recurrentes, algunas hierbas medicinales pueden convertirse en un complemento útil para aliviar los síntomas, bajo supervisión médica.

Tres de las plantas más recomendadas por sus efectos calmantes y terapéuticos son la manzanilla, la menta (hierbabuena o menta piperita) y la valeriana. Estas hierbas son conocidas por sus propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y relajantes, lo que permite disminuir la irritación intestinal y mitigar algunos de los síntomas asociados al colon irritable.

Manzanilla: aliada para calmar el intestino

La manzanilla es una de las plantas medicinales más utilizadas por sus efectos antiinflamatorios y antiespasmódicos. Ayuda a calmar el intestino, aliviando espasmos y reduciendo la inflamación abdominal.

Su uso tradicional en infusión, sobre todo después de comer, permite relajar el sistema digestivo y reducir molestias como gases y cólicos. Diversos estudios han reportado que la manzanilla, además, contribuye a suavizar los procesos digestivos en personas propensas a irritaciones intestinales.

La acción de la manzanilla sobre el sistema gastrointestinal la convierte en una de las primeras opciones de fitoterapia recomendadas. Su consumo regular en infusión puede integrarse en la dieta diaria, aunque siempre bajo la orientación de un médico o especialista, especialmente si existen otras condiciones de salud o medicamentos de por medio.

Menta: reducción de cólicos y dolor abdominal

La menta, ya sea en su forma de hierbabuena o menta piperita, sobresale por su capacidad analgésica, antiinflamatoria y antiespasmódica. Sus compuestos naturales producen una relajación de las paredes del intestino, ayudando a combatir episodios de diarrea, hinchazón abdominal, dolor y cólicos. La infusión de menta es tradicionalmente recomendada para ser tomada después de las comidas, promoviendo una digestión más tranquila y disminuyendo los gases producidos por el síndrome de intestino irritable.

La acción relajante de la menta puede complementarse en tratamientos integrales del colon irritable, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de quienes padecen síntomas digestivos crónicos. Esta hierba también es popular en la cultura herbolaria de distintas regiones debido a sus aplicaciones digestivas y aromáticas.

Valeriana: relajante natural para el componente nervioso

La valeriana es reconocida principalmente por sus propiedades sedantes y relajantes. Resulta especialmente útil cuando los síntomas del colon irritable se acentúan por el estrés o alteraciones nerviosas, ayudando a mitigar la irritación intestinal asociada a la tensión emocional. La raíz de valeriana puede integrarse en infusiones, sola o combinada con manzanilla y otras hierbas, para potenciar su efecto tranquilizante.

Este enfoque es relevante porque el sistema digestivo y el sistema nervioso están estrechamente conectados; el estrés y la ansiedad suelen agravar la sintomatología del colon irritable. De esta manera, la valeriana ayuda a reducir el malestar general, facilitando la relajación y el buen descanso.

Antes de introducir estas hierbas en una rutina de cuidado digestivo, es imprescindible contar con la evaluación de un profesional de la salud, especialmente si existen otras condiciones médicas o tratamientos farmacológicos en curso. Las plantas medicinales pueden interactuar con ciertos medicamentos o producir efectos adversos en personas sensibles.

Adicionalmente, los especialistas recomiendan incrementar el consumo de fibra soluble —como la del psilio— para regular el tránsito intestinal y aliviar síntomas persistentes del colon irritable. La hidratación, la actividad física y una dieta equilibrada con bajo consumo de irritantes también forman parte de un manejo efectivo.

Valeriana: relajante natural para el componente nervioso

El uso de manzanilla, menta y valeriana —siempre bajo acompañamiento profesional— puede ser un recurso complementario para quienes buscan alivio natural frente a los síntomas del colon irritable, manteniendo la calidad de vida y el bienestar digestivo.