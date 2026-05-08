Mercado de monedas de oro y plata del 8 de mayo: lo que necesita saber

El costo de las monedas de oro y plata hoy (Infobae)

Las monedas de oro y plata son una buena opción para quienes buscan realizar una inversión con menor riesgo, para empezar una valiosa colección o simplemente para dar un obsequio.

Cualquiera que sean las razones para adquirir alguna de estas codiciadas piezas, es bueno saber que su precio no es estable, cambia todos los días, tanto puede subir como bajar.

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El precio de las monedas de oro y plata depende, básicamente, del precio internacional de los metales preciosos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar. Por eso, aquí están los valores de las piezas este viernes 8 de mayo.

El precio de las monedas de oro y plata

Distintos bancos forman parte de los vendedores oficiales por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

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Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el precio de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, mismo que actualizan constantemente.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Banco Azteca

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Onza de Plata: 1.361 pesos en compra y 1.541 pesos en venta

Citibanamex

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Centenario de oro: 87.900 pesos en compra y 100.900 pesos en venta

Banorte

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Centenario de oro: 87.920 pesos en compra y 110.040 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 17.586 pesos en compra y 22.110 pesos en venta

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Azteca de oro: 35.172 pesos la compra y 44.219 pesos la venta

Onza de Plata: 1756.55 pesos la venta y 1245.65 pesos la compra

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BanRegio

Centenario: 106.409 pesos la venta

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Onza de plata: 1670 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si quieres comprar o vender ya sea oro o plata, debes de saber que existen una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que cambian según el banco.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender tienen que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

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