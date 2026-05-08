México

Mercado de monedas de oro y plata del 8 de mayo: lo que necesita saber

Varios bancos están en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un costo diferente por compra y venta de monedas

Guardar
Google icon
El costo de las monedas de oro y plata hoy (Infobae)
El costo de las monedas de oro y plata hoy (Infobae)

Las monedas de oro y plata son una buena opción para quienes buscan realizar una inversión con menor riesgo, para empezar una valiosa colección o simplemente para dar un obsequio.

Cualquiera que sean las razones para adquirir alguna de estas codiciadas piezas, es bueno saber que su precio no es estable, cambia todos los días, tanto puede subir como bajar.

PUBLICIDAD

El precio de las monedas de oro y plata depende, básicamente, del precio internacional de los metales preciosos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar. Por eso, aquí están los valores de las piezas este viernes 8 de mayo.

El precio de las monedas de oro y plata

Distintos bancos forman parte de los vendedores oficiales por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

PUBLICIDAD

Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el precio de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, mismo que actualizan constantemente.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.361 pesos en compra y 1.541 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 87.900 pesos en compra y 100.900 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 87.920 pesos en compra y 110.040 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 17.586 pesos en compra y 22.110 pesos en venta

Azteca de oro: 35.172 pesos la compra y 44.219 pesos la venta

Onza de Plata: 1756.55 pesos la venta y 1245.65 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 106.409 pesos la venta

Onza de plata: 1670 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Daniel Becerril)

Si quieres comprar o vender ya sea oro o plata, debes de saber que existen una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que cambian según el banco.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender tienen que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

Visita nuestra página en Google News

Google icon

Temas Relacionados

Precio del Centenario de Oro en MéxicoPrecio de la Onza de Plata en MéxicoFinanzasEconomíaMéxico-noticiasÚltimas actualizacionesPrecio Monedas Mexicanas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras reunión con BTS, Sheinbaum ‘abre puerta’ a que más artistas visiten Palacio Nacional

La aparición de la banda surcoreana generó la emoción de las miles de ARMY’s mexicanas quienes agradecieron la labor de la presidenta

Tras reunión con BTS, Sheinbaum ‘abre puerta’ a que más artistas visiten Palacio Nacional

Grupo Frontera y Alejandro Fernández estrenan colaboración con: “Cada vez me gusta más”

Con una melodía tranquila y al estilo del ‘Potrillo’, la agrupación de regional mexicano regresa a las listas de popularidad con su nuevo sencillo

Grupo Frontera y Alejandro Fernández estrenan colaboración con: “Cada vez me gusta más”

Patrulla Fronteriza detiene a 13 migrantes en el desierto de Sonora, uno de ellos presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa

La Embajada de Estados Unidos en México informó sobre la detención de 13 migrantes en el desierto de Sonora y aseguró que uno de ellos tendría vínculos con el Cártel de Sinaloa

Patrulla Fronteriza detiene a 13 migrantes en el desierto de Sonora, uno de ellos presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa

José Antonio mató a aun agente ministerial en Nuevo León: le dan ejemplar sentencia

El 22 de marzo de 2019 el imputado se reunió con al menos cuatro personas más, entre ellas Leonardo “N” y Arturo “N”, ambos sentenciados previamente por este caso. El grupo acordó atacar a elementos ministeriales que investigaban actividades de narcomenudeo en la región de Juárez

José Antonio mató a aun agente ministerial en Nuevo León: le dan ejemplar sentencia

Aplican “Misión ECO” en Los Mochis por incendio que dejó seis muertos y más de 30 lesionados: ¿En qué consiste?

Las causas exactas del incendio permanecen bajo investigación, mientras familiares y autoridades siguen evaluando daños y responsabilidades

Aplican “Misión ECO” en Los Mochis por incendio que dejó seis muertos y más de 30 lesionados: ¿En qué consiste?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Patrulla Fronteriza detiene a 13 migrantes en el desierto de Sonora, uno de ellos presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa

Patrulla Fronteriza detiene a 13 migrantes en el desierto de Sonora, uno de ellos presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa

José Antonio mató a aun agente ministerial en Nuevo León: le dan ejemplar sentencia

Cae otro sicario de Los Malportados implicado en el triple homicidio de Azcapotzalco: lo investigan por extorsión y narcomenudeo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de mayo

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

ENTRETENIMIENTO

El elenco original de Scary Movie se reunirá con fans en México: así puedes ver a los Hermanos Wayans

El elenco original de Scary Movie se reunirá con fans en México: así puedes ver a los Hermanos Wayans

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

Christian Nodal estrena ‘Miel con licor’ en medio de fuertes disputas familiares: esto dice la letra

BTS conquista México… ¡y una abuelita mexicana enloquece a las ARMY con unas conchas inspiradas en “ARIRANG”!

DEPORTES

Arqueros mexicanos avanzan a semifinales en la Copa del Mundo Shanghái 2026

Arqueros mexicanos avanzan a semifinales en la Copa del Mundo Shanghái 2026

UFC 328: horario y dónde ver en México la pelea de Chimaev vs Strickland

Selección mexicana de parataekwondo competirá en el Panamericano 2026 de Brasil

México conquista ocho medallas en el Panamericano Junior de Ciclismo de Pista en Xalapa

Zague señala a los responsables del conflicto con seleccionados mexicanos rumbo al Mundial 2026