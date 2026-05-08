Aplican “Misión ECO” en Los Mochis por incendio que dejó seis muertos y más de 30 lesionados: ¿En qué consiste?

Incendio en los Mochis. Crédito: Imagen ilustrativa creada con inteligencia artificial.

La Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó una Misión ECO en el municipio de Ahome, Sinaloa, por instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el incendio registrado la tarde de ayer en la Plaza Fiesta Las Palmas, en la ciudad de Los Mochis.

De acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa, el siniestro dejó al menos seis muertos y 38 personas hospitalizadas hasta el corte de esta mañana.

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Las autoridades reportan que el fuego inició alrededor de las 13:30 horas, presuntamente en el área de cocina de la tienda Ley, ubicada dentro del centro comercial sobre el bulevar Álvaro Obregón, entre Río Fuerte y Antonio Rosales, en la colonia Centro.

Las llamas se extendieron hacia locales de ropa, juguetes y otros negocios con materiales inflamables, mientras el humo cubría los pasillos del inmueble.

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A raíz de los hechos, la jefa del Ejecutivo ordenó implementar la Misión ECO en la entidad, a fin de contener la emergencia, proteger a la población y mitigar daños mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno, según explicó la CNPC.

Incendio en la Plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis, Sinaloa, dejó muertos y heridos. (AFP)

¿Qué es la Misión ECO y cómo operó en Los Mochis?

La Misión ECO es un protocolo de respuesta interinstitucional que el Gobierno de México activa ante emergencias con impacto urbano o ambiental —incendios, explosiones o contaminación—, con el objetivo de coordinar a los tres órdenes de gobierno para contener el siniestro y proteger a la población.

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Cuando el protocolo entra en operación, las brigadas especializadas de Protección Civil se despliegan de forma inmediata junto a bomberos y fuerzas de seguridad. En paralelo, los equipos técnicos evalúan riesgos en tiempo real: afectaciones estructurales, calidad del aire y posibles amenazas secundarias como fugas de gas o colapsos.

En el caso de Los Mochis, la respuesta se articuló desde un Puesto de Mando instalado por la CNPC. Allí, la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno de Sinaloa, la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Ahome gestionaron en tiempo real las tareas de rescate, atención médica y evaluación de daños en el inmueble.

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El proceso también contempló una fase de seguimiento posterior al incidente para evaluar responsabilidades y prevenir eventos similares. Según la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, las Misiones ECO han permitido “fortalecer la articulación operativa y táctica entre las instituciones que integran el Comité Nacional de Emergencias”, según declaró en la Reunión Nacional de Protección Civil de diciembre de 2025.

Lo que hizo y dijo la gobernadora Yeraldine Bonilla

Ante el incendio, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, se trasladó a Los Mochis para visitar personalmente a los heridos en el Hospital General de Zona del IMSS, donde agradeció públicamente el respaldo de Sheinbaum a través de sus redes sociales.

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Incendio en los Mochis. Crédito: Imagen ilustrativa creada con inteligencia artificial.

“Agradezco enormemente el respaldo de nuestra presidenta, quien a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó una Misión ECO en Los Mochis tras el lamentable incendio ocurrido en Plaza Fiesta Las Palmas”, publicó en X la funcionaria que sustituye a Rubén Rocha Moya.

Bonilla Valverde también anunció que el operativo mantiene “coordinación permanente con autoridades federales, estatales y municipales para brindar toda la atención, apoyo y acompañamiento necesario a las víctimas y sus familias”.

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Como medida de seguridad adicional, Protección Civil ordenó el cierre temporal del Parque Sinaloa y el desalojo del Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston por el riesgo de focos remanentes y la calidad del aire. La Comisión Federal de Electricidad suspendió el suministro eléctrico en el sector poniente para facilitar las maniobras de los cuerpos de auxilio.

Contexto del incendio: el colapso del inmueble y la fuga de gas

De acuerdo con reportes oficiales, el incendio se propagó con rapidez en la Plaza Fiesta Las Palmas, por la presencia de materiales inflamables en los locales comerciales. El colapso de algunas áreas del inmueble complicó las labores de rescate desde los primeros momentos.

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Durante las maniobras, una fuga de gas obligó a ampliar el perímetro de seguridad ante el riesgo de explosión, donde el propio alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano, tuvo que abandonar el lugar por dicha causa.

Informe oficial de la Fiscalía.

El titular del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, declaró desde el lugar: “El incendio está siendo atendido, se está trabajando, están los bomberos adentro; los primeros protocolos son hacer la evacuación, la búsqueda y el combate incendio, como lo están haciendo los cuerpos de auxilio”.

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Reportes de medios locales señalaron que el sistema de rociadores de agua del inmueble no habría funcionado al momento de la emergencia, lo que pudo haber permitido que el fuego avanzara sin control durante los primeros minutos. Las causas exactas permanecen bajo investigación de peritos y autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado.

Seis muertos confirmados y un sexto sin ratificar

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa identificó a cinco de los seis fallecidos oficiales, entre ellos: Mirna Leticia Morales González y su hija Estefanía González Parra, quienes habían salido del ejido Bagojo Colectivo a comprar ropa para el Día de las Madres; Martha Elena Bacasegua Aispuro, trabajadora de las oficinas del segundo piso del inmueble; José Fabián Montoya Higuera, y Camilo Agustín Zazueta Soto. Sobre estos dos últimos, las autoridades no difundieron detalles adicionales al cierre de la información disponible.

El esposo de Mirna y padre de Estefanía, José Jesús Heredia González, escapó con quemaduras en brazos, cuello y espalda. Mientras recibía atención de paramédicos en el exterior de la plaza, suplicaba ayuda para encontrar a su familia.

Rosa Amelia Bojórquez Rojo, de 66 años, también perdió la vida. Había acudido al centro comercial a realizar compras en la tienda Coppel y quedó atrapada cuando el fuego se propagó por distintas áreas del inmueble.

Mirna Morales González y Estefanía González Parra, entre las víctimas mortales de este jueves en Plaza Fiesta Las Palmas. (Facebook)

La búsqueda de Martha Elena Bacasegua se extendió durante horas. “Nos queda marcada la angustia de su hija Vanessa, quien desde afuera hizo todo lo humanamente posible por guiar su rescate, pidiendo ayuda desesperadamente durante cinco horas que se sintieron eternas”, escribió la activista Érika Acosta, quien acompañó a la familia durante la emergencia.

Los 38 hospitalizados: desde un niño de 8 años hasta una mujer de 74

Los afectados recibieron atención en cinco centros médicos: el Hospital General, el Hospital del ISSSTE, la Clínica 49 del IMSS, el Hospital Fátima y el Centro Médico de Los Mochis. Entre los pacientes figuran personas de edades muy distintas: Ethan Isac Peña Obeso, de ocho años, atendido en urgencias pediátricas del Hospital General, y Dora Inés Escalante Valdez, de 74 años, en el extremo opuesto del rango etario.

Jorge Castro Valdez, de 65 años, y Leticia Soto Fierro, ambos pastores, también figuran entre los hospitalizados. La lista completa incluye, entre otros, a Andrea Yamilleth Guzmán Flores, Mayra Antonia Rojas Medina, Siria Obeso Lugo, María José Obeso Lugo, Flor América Vázquez Flores, Yuridia Monserrath Méndez Jiménez, Jovana Guadalupe Miranda Espinoza, Jessica Soberanes Arias, Adela Ruiz Salcedo y Alonso Soto Flores, además de más de una veintena de personas adicionales distribuidas en los distintos nosocomios.

Casa Ley: la colaboradora fallecida y el comunicado de la empresa

Casa Ley emitió un comunicado horas después del siniestro en el que confirmó la muerte de una de sus trabajadoras. “Desafortunadamente, se ha confirmado la pérdida de vidas humanas, entre ellas una apreciada colaboradora nuestra”, señaló la empresa en el texto difundido en redes sociales.

La cadena de supermercados también anunció su disposición a cooperar con las autoridades. “Colaboraremos plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, agregó el comunicado. La empresa expresó además su gratitud a los cuerpos de emergencia y bomberos por su pronta reacción.

Casa Ley reconoció la actuación de su personal durante la evacuación. “Reconocemos el compromiso y la actuación de nuestros colaboradores durante el proceso de evacuación y apoyo a los visitantes”, indicó la cadena. La identidad de la colaboradora fallecida que menciona la empresa coincide con la de Martha Elena Bacasegua Aispuro, trabajadora del segundo piso del centro comercial confirmada en la lista oficial de la Fiscalía.