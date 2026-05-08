México

Grupo Frontera y Alejandro Fernández estrenan colaboración con: “Cada vez me gusta más”

Con una melodía tranquila y al estilo del ‘Potrillo’, la agrupación de regional mexicano regresa a las listas de popularidad con su nuevo sencillo

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Los artistas presentan una balada con toques de regional mexicano.
Los artistas presentan una balada con toques de regional mexicano. (Captura de video IG Alejandro Fernández)

Grupo Frontera y Alejandro Fernández presentaron su nuevo sencillo “Cada Vez Me Gusta Más”, una balada norteña producida por Edgar Barrera que ya puede escucharse en plataformas digitales.

Esta colaboración une dos generaciones dentro de la música regional mexicana y consolida el encuentro entre el estilo contemporáneo del grupo y la interpretación tradicional del reconocido cantante.

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El potrillo regresa a la escena con esta nueva producción en compañía de uno de los grupos más populares de la música mexicana.
El potrillo regresa a la escena con esta nueva producción en compañía de uno de los grupos más populares de la música mexicana.

Una fusión que une los sonidos de México

La canción reúne la expresión emocional propia del desamor y la tensión de un amor imposible, fusionando la propuesta musical de Grupo Frontera con la experiencia de Alejandro Fernández en los géneros ranchero y mariachi. El sencillo apuesta por una narrativa directa, mientras la voz de Fernández aporta matices dramáticos y clásicos al sonido del grupo.

El lanzamiento coloca a Grupo Frontera y a Alejandro Fernández en el centro de la atención musical tanto en México como en plataformas internacionales. La colaboración amplía su presencia entre distintas generaciones y refuerza la tendencia de unir la música regional tradicional con las nuevas propuestas.

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Los seguidores de la música norteña distinguen en este tema el respeto por las raíces y al mismo tiempo la renovación del sonido. Quienes prefieren la ranchera o el mariachi valoran la interpretación de Fernández como un puente hacia las formas actuales de abordar el desamor, lo que ha generado expectativas en el entorno digital.

“Cada Vez Me Gusta Más” es una balada norteña producida por Edgar Barrera, quien se ha consolidado en la industria de la música latina. Esta nueva colaboración impulsa el alcance internacional de Grupo Frontera a través de plataformas de streaming y reafirma su posición en la escena del regional mexicano.

Grupo Frontera se presentará en Costa 21.
Grupo Frontera es la cara más fresca del regional mexicano.

El ‘Potrillo’ vuelve con fuerza a los escenarios

En los últimos años, la integración de Alejandro Fernández con exponentes contemporáneos de la música regional mexicana responde al interés por mantener vigente el legado del género creando colaboraciones que han marcado su carrera musical. Por su parte, Grupo Frontera se ha consolidado como una referencia clave en la música norteña y regional, conectando con nuevas audiencias mediante colaboraciones y presencia digital.

El lanzamiento de esta balada refleja cómo la música regional mexicana evoluciona, incorporando elementos innovadores sin dejar de lado la raíz tradicional. “Cada Vez Me Gusta Más” representa el resultado de la unión entre pasado y presente, así como la renovación de los clásicos del desamor en la voz de dos generaciones de artistas.

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