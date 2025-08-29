México

Artesanos, cacao y pan de muerto: así será el reencuentro con las raíces mexicanas en el Camino al Mictlán Fest 2025

Más de 70 expositores y actividades exclusivas transformarán el Centro Histórico

Por Jorge Contreras

Listo Festival Camino al Mictlán
Listo Festival Camino al Mictlán Fest 2025 (Adelitas Empresarias)

Camino al Mictlán Fest 2025 regresa a la capital con una propuesta sensorial y gastronómica sobre el Día de Muertos, se celebrará del 3 al 5 de octubre en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El evento, en su segunda edición, reunirá a más de 70 expositores de diversos estados del país y ofrecerá una experiencia inmersiva centrada en la cosmovisión mexica del Día de Muertos.

Organizado por Adelitas Empresarias, el festival busca fortalecer la identidad mexicana y promover el trabajo de emprendedores, artesanos y artistas provenientes de entidades como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México.

Iniciativa para apoyar la economía local

Festival de Camino al Mictlán
Festival de Camino al Mictlán Fest 2025 tendrá la participación de más de 70 expositores (Adelitas Empresarias)

La iniciativa pretende impulsar la economía local y fomentar el diálogo con las tradiciones, en un contexto donde lo local adquiere relevancia frente a la globalización cultural.

Durante tres días, el público podrá recorrer una muestra que integra elementos simbólicos del Mictlán, el inframundo mexica, a través de piezas artesanales como jaguares, xoloitzcuintles, alebrijes, calaveras, catrinas y cráneos. Además, se ofrecerán productos gastronómicos tradicionales y contemporáneos, entre los que destacan el cacao ceremonial, chocolate artesanal y diversas variedades de pan de muerto.

El acceso al festival contempla dos modalidades. La entrada básica, denominada “Apertura del umbral”, incluye acceso general al evento, participación en talleres experienciales inspirados en los nueve niveles del Mictlán, maquillaje ritual gratuito y la posibilidad de participar en una rifa temática.

Los talleres gratuitos se realizarán cada hora, con temáticas como “Mensaje al Agua”, “Montañas interiores”, “Ritual de la obsidiana” y “Movimiento del alma”.

Por otro lado, los asistentes podrán optar por las Experiencias Plus, actividades con cupo limitado que requieren un costo adicional de recuperación.

Estas experiencias, dirigidas por guías espirituales, actores y danzantes, incluyen una obra teatral inmersiva sobre el tránsito del alma al Mictlán, una danza mística y sensorial, y una ceremonia de cacao ceremonial.

Costos del evento

Camino al Mictlán Fest 2025
Camino al Mictlán Fest 2025 tendrá entrada básica y experiencia plus (Adelitas Empresarias)

El costo de la entrada básica es de 20 pesos con registro previo en el sitio web oficial y 30 pesos sin registro.

Mientras la experiencia plus, los precios para estas actividades oscilan entre 50 y 150 pesos en preventa, y de 70 a 200 pesos en taquilla, dependiendo de la disponibilidad. La ceremonia de cacao está restringida a mayores de siete años y requiere que los participantes lleven ropa cómoda y una flor para ofrendar.

El festival estará abierto de 10 a 20 horas durante los tres días de actividades. El Palacio de la Autonomía de la UNAM se localiza en Lic. Primo de Verdad 2, en la alcaldía Cuauhtémoc. El preregistro para la entrada básica y la preventa de experiencias adicionales se realiza a través del sitio web de Adelitas Empresarias.

La organización destaca que el evento busca ser un espacio de reflexión y reencuentro con las raíces mexicanas, promoviendo la cultura como motor de transformación y resiliencia en el país.

