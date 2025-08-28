Alito Moreno acusa a Noroña de impedir acuerdos entre el gobierno y la oposición: “Es el estado terrorista”

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, acusó a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, de impedir el diálogo y los acuerdos entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la oposición.
“Este provocador, este reventador, este mentiroso cobarde, por que es un cobarde, es el que está dinamitando la posibilidad de acuerdos y de diálogos para que el gobierno y la oposición construyan y le vaya bien a México, es el estado terrorista” dijo en conferencia de prensa.
Información en desarrollo...
