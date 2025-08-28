México

Alito Moreno acusa a Noroña de impedir acuerdos entre el gobierno y la oposición: “Es el estado terrorista”

El senador dijo que el contexto de la confrontación ente ambos “son siete años de groserías y amenazas”

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Alejandro Moreno publicó una foto
Alejandro Moreno publicó una foto de Luisa María Alcalde con Hernán Bermúdez. | X- @alitomorenoc

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, acusó a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, de impedir el diálogo y los acuerdos entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la oposición.

“Este provocador, este reventador, este mentiroso cobarde, por que es un cobarde, es el que está dinamitando la posibilidad de acuerdos y de diálogos para que el gobierno y la oposición construyan y le vaya bien a México, es el estado terrorista” dijo en conferencia de prensa.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Alejandro MorenoGerardo Fernández NoroñaSenadoPRImexico-noticias

Más Noticias

¿Son seguras las inyecciones para adelgazar? Lo que debes saber antes de usarlas

Especialistas advierten sobre los riesgos de su consumo sin supervisión médica

¿Son seguras las inyecciones para

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se postula para ser padrino del pastel de bodas de Taylor Swift y Travis Kelce

Usuarios en redes sociales no tardaron en viralizar el momento

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se

Nombran ‘Lord Qué te importa’ a sujeto en estado de ebriedad que encaró a policías en Guadalajara | Video

El hombre presumió que se trataba de un personaje muy importante en la vida política de la capital jalisciense por lo que rápido se hizo viral

Nombran ‘Lord Qué te importa’

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 28 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

Sigue la transmisión 24/7 de Vix completamente en vivo

La Casa de los Famosos

“Voy a demostrar”: Alejandra Carniago niega haber financiado a Mayela Laguna en escándalo con Gustavo Adolfo Infante

Toda la polémica comenzó tras darse a conocer una supuesta relación extramarital del conductor de Imagen TV con Mayela Laguna

“Voy a demostrar”: Alejandra Carniago
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Tijuana a menor

Detienen en Tijuana a menor de edad que atacó a balazos a policías municipales

Detienen a dos presuntos miembros de ‘Los Rusos’ tras balacera en Sonora

Nieta del Chapo Guzmán comparte foto inédita con Julio César Chávez Jr. tras obtener libertad condicional

Si se devuelve dinero del “Mayo” Zambada por sus crímenes, debería haber reparación del daño a México, afirma Sheinbaum

Guerrero y UPOEG van contra la violencia: reiteran vigilancia tras masacre de 13 policías comunales en Ayutla

ENTRETENIMIENTO

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se postula para ser padrino del pastel de bodas de Taylor Swift y Travis Kelce

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 28 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

“Voy a demostrar”: Alejandra Carniago niega haber financiado a Mayela Laguna en escándalo con Gustavo Adolfo Infante

“Nadie lo obligo a hablar”: Adela Micha reacciona a rumores de una posible demanda de Christian Nodal tras polémica entrevista

Emiliano Aguilar recuerda a Antonio Aguilar en el Día del Abuelo con contundente mensaje: “Nunca se dejen humillar”

DEPORTES

Álex Padilla, ex portero de

Álex Padilla, ex portero de Pumas enfrentará al PSG en la Champions League: Estos serán sus otros rivales

Aficionados acusan a Joserra de racismo por comentarios contra Allan Saint-Maximin

Ráfaga y Los Calavera Jr. viven una jornada inolvidable con su Atlas a pesar de la derrota ante América

Maternidad inspira a Náutica a retomar su carrera con el CMLL

Rodrigo Huescas debutará en Champions League y visitará España para enfrentar al Barcelona de Lamine Yamal