Metro CDMX refuerza presencia de policías en Línea 9 por concierto de Shakira

La cantante colombiana dará cuatro shows musicales antes de finalizar agosto en el Estado GNP de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Incrementa presencia policial en Línea 9 del Metro de CDMX. Foto: Captura de pantalla (X/@AdrianRubalcava).

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció que reforzará el número de elementos de policía por el concierto de Shakira.

Fue el propio director del Metro de la capital del país, Adrián Rubalcava, quien informó que el número de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aumentaría su presencia en la Línea 9.

Lo anterior, ya que el concierto de la cantante colombiana se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, muy cerca de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Los asistentes al concierto utilizan esta ruta, que va de Pantitlán a Tacubaya, para llegar al estadio y, una vez que finaliza el espectáculo musical, vuelven con el mismo trayecto a sus respectivos destinos.

La estación Ciudad Deportiva del Metro de la CMDX es la más cercana el Estadio GNP de la Ciudad de México. Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP.

Debido a que esta Línea y en particular la estación ‘Ciudad Deportiva’ es utilizada por las personas que van a los conciertos del Estadio GNP y este martes 26 de agosto para el evento de Shakira no será la excepción, se anunció el aumento policial en la ruta 9.

Lo anterior con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los usuarios que utilicen la ruta 9, ya que se reportarán más personas, tanto las que se dirigen al concierto como las que utilizarán de manera habitual la Línea.

De igual manera, otro de los objetivos del aumento policial en la llamada ‘Línea café’ es brindar asistencia a los usuarios.

La medida fue anunciada por Adrián Rubalcava, director General del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. (Crédito: X/@AdrianRubalcava)

Asimismo, el Metro de la Ciudad de México hizo un llamado a todos los usuarios para planear los tiempos de llegada ante la alta afluencia en la zona.

Conciertos de Shakira en agosto en el Estadio GNP de la CDMX

Shakira está de vuelta en la Ciudad de México, luego de su serie de conciertos que tuvo a finales de marzo, y se presentará nuevamente en el Estadio GNP Seguros de la capital del país.

Durante cuatro días, la intérprete de Loba y Pies descalzos volverá a hacer vibrar este recinto musical de la Ciudad de México.

Cabe destacar que las cuatro fechas que Shakira programó como parte de su gira mundial y sus presentaciones en México han registrado lleno total.

Martes 26, Miércoles 27, Viernes 29 y Sábado 30 de agosto serán las cuatro fechas en que la artista colombiana se presentará en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

Shakira tendrá cuatro presentaciones en el Estadio GNP de la CDMX antes de que finalice agosto. Foto: Cortesía: Occesa.

De igual manera, elementos de la SSC de la Ciudad de México serán desplegados en un operativo para labores de vigilancia.

