México

Shakira en el Zócalo de CDMX: ¿Qué respondió la Secretaría de Cultura sobre el supuesto concierto gratis?

Las autoridades de la capital del país se pronunciaron a través de un breve comunicado

Por Zurisaddai González

Guardar
La colombiana anunció un show
La colombiana anunció un show sorpresa en la capital mexicana. | Portada: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Shakira volvió a convertirse en tendencia en redes sociales en México luego de que resurgieran rumores sobre un posible concierto gratuito en el Zócalo capitalino, tal y como lo hizo en 2007 durante su tour Fijación Oral.

La expectativa entre los fans se desató justo en la antesala de sus últimas presentaciones en el Estadio GNP Seguros, donde la cantante colombiana ya hizo historia con 12 funciones agotadas.

La especulación creció a tal nivel que miles de usuarios en X, Facebook e Instagram aseguraban que la artista confirmaría en septiembre una presentación gratuita en la primera semana de octubre.

Los rumores que encendieron las redes

Según comentarios difundidos en plataformas sociales, Shakira aprovecharía el éxito arrollador de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour para ofrecer un concierto masivo en la Plaza de la Constitución.

Shakira durante su primer concierto
Shakira durante su primer concierto de siete en Ciudad de México.

Esta teoría tomó fuerza porque la cantante celebró a inicios de agosto haber superado el millón de boletos vendidos en México, lo que la consolida como una de las artistas internacionales con mayor convocatoria en el país.

Además, su regreso a los escenarios en la Ciudad de México, tras más de una década sin presentarse, generó aún más expectativa: llenar doce veces seguidas el recinto más importante de la capital no es un logro menor, y algunos fans lo interpretaron como un posible guiño a un “regalo” para quienes no alcanzaron entradas.

Lo que dijo la Secretaría de Cultura de la CDMX

Sin embargo, las especulaciones fueron frenadas por las autoridades. El pasado 22 de agosto, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México utilizó su cuenta oficial en X para aclarar la situación:

Así fue el primero de
Así fue el primero de los siete conciertos de Shakira en CDMX. (Foto: Lulu Urdapilleta, Ocesa)

“¡Atención! La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informa que es FALSA la noticia sobre la presentación de Shakira en el Zócalo. No te dejes engañar por rumores, sigue nuestras redes sociales oficiales”.

Con este mensaje, el gobierno capitalino desmintió categóricamente que exista algún plan oficial para llevar a cabo el esperado concierto en la Plaza de la Constitución.

Shakira y su poder de convocatoria en México

Aunque el concierto gratuito no sucederá por ahora, lo cierto es que Shakira atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera en el país. Su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no solo le permitió romper récords de asistencia, sino que también ratificó su conexión con el público mexicano.

El Estadio GNP Seguros, con capacidad para 65 mil personas, fue testigo del fenómeno: en cuestión de horas, las entradas para cada fecha se agotaron. Ninguna otra artista internacional había logrado vender más de un millón de boletos en México en tan poco tiempo, lo que coloca a Shakira en un lugar privilegiado dentro de la historia de los espectáculos masivos en el país.

Por ahora, los fans capitalinos deberán conformarse con sus presentaciones en el emblemático recinto de conciertos.

Temas Relacionados

ShakiraCDMXZócaloconciertosgratisSecretaría de Culturamexico-entretenimiento

Más Noticias

Cofepris alerta por robo de medicamento Alacramyn en Morelos; advierte riesgo para la salud

El lote sustraído no debe ser adquirido ni utilizado, representa un peligro para la población

Cofepris alerta por robo de

Asesinan a policía municipal frente a preparatoria en Culiacán, alcalde desconoce si sufren de amenazas del narco

Con el reciente asesinato del elemento municipal, Sinaloa suma 47 víctimas desde el inicio de la narcoguerra del Cártel de Sinaloa

Asesinan a policía municipal frente

Embajada de Ucrania en México celebra el 34 aniversario de su Independencia: “Construimos el país sobre fuerza y resiliencia”

La sede diplomática reconoció a los “defensores de Ucrania” y agradeció el apoyo de la comunidad internacional

Embajada de Ucrania en México

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Quiénes pierden el apoyo desde agosto 2025?

Algunas beneficiarias del programa dejarán de recibir el apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Quiénes

Juez “blinda” a Simón Levy contra cualquier orden de aprehensión pese a contar con ficha roja de Interpol

Los argumentos del exfuncionario político en la CDMX es que existen presuntas irregularidades en el caso y, según él, “su vida corre peligro”

Juez “blinda” a Simón Levy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a policía municipal frente

Asesinan a policía municipal frente a preparatoria en Culiacán, alcalde desconoce si sufren de amenazas del narco

Juez “blinda” a Simón Levy contra cualquier orden de aprehensión pese a contar con ficha roja de Interpol

Sinaloa suma 47 policías asesinados tras narcoguerra del Cártel de Sinaloa en medio de la crisis de violencia y desapariciones del país

Detienen a “El Motor”, policía activo de Tabasco acusado de vender droga en patrulla oficial

Fraude, cuerpos sin identificar y una menor entre los hallazgos: la historia detrás de la Funeraria del Carmen

ENTRETENIMIENTO

Kylie Minogue reafirma su legado

Kylie Minogue reafirma su legado electro-pop al volver 14 años después a CDMX con el Tension Tour 2025 | Videos

Silvia Pinal habría muerto sin dinero y su albacea ya renunció, asegura Addis Tuñón

Intentan estafar a Ricardo Peralta y hasta lo llaman ‘naco’ durante la llamada de extorsión

Así fue el inesperado reencuentro entre Angelique Boyer y su ‘papá’ de Teresa 15 años después

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 23 de agosto

DEPORTES

Revelan la identidad del fan

Revelan la identidad del fan que insultó a Konnan durante su inducción al Salón de Fama de AAA en Triplemanía XXXIII

Místico revela que volvería a usar la canción de “Me Muero” como su tema de entrada para el 92 aniversario del CMLL

Menor de edad es internado tras recibir brutal pelotazo en el Estadio Harp Helú

América vs Barcelona Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso

Cuál es el sueldo en Tigres de Uriel Antuna, futbolista que buscaría una segunda etapa en Cruz Azul