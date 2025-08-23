Shakira en el Zócalo de CDMX: ¿Qué respondió la Secretaría de Cultura sobre el supuesto concierto gratis?

La colombiana anunció un show sorpresa en la capital mexicana. | Portada: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Shakira volvió a convertirse en tendencia en redes sociales en México luego de que resurgieran rumores sobre un posible concierto gratuito en el Zócalo capitalino, tal y como lo hizo en 2007 durante su tour Fijación Oral.

La expectativa entre los fans se desató justo en la antesala de sus últimas presentaciones en el Estadio GNP Seguros, donde la cantante colombiana ya hizo historia con 12 funciones agotadas.

La especulación creció a tal nivel que miles de usuarios en X, Facebook e Instagram aseguraban que la artista confirmaría en septiembre una presentación gratuita en la primera semana de octubre.

Los rumores que encendieron las redes

Según comentarios difundidos en plataformas sociales, Shakira aprovecharía el éxito arrollador de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour para ofrecer un concierto masivo en la Plaza de la Constitución.

Esta teoría tomó fuerza porque la cantante celebró a inicios de agosto haber superado el millón de boletos vendidos en México, lo que la consolida como una de las artistas internacionales con mayor convocatoria en el país.

Además, su regreso a los escenarios en la Ciudad de México, tras más de una década sin presentarse, generó aún más expectativa: llenar doce veces seguidas el recinto más importante de la capital no es un logro menor, y algunos fans lo interpretaron como un posible guiño a un “regalo” para quienes no alcanzaron entradas.

Lo que dijo la Secretaría de Cultura de la CDMX

Sin embargo, las especulaciones fueron frenadas por las autoridades. El pasado 22 de agosto, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México utilizó su cuenta oficial en X para aclarar la situación:

“¡Atención! La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informa que es FALSA la noticia sobre la presentación de Shakira en el Zócalo. No te dejes engañar por rumores, sigue nuestras redes sociales oficiales”.

Con este mensaje, el gobierno capitalino desmintió categóricamente que exista algún plan oficial para llevar a cabo el esperado concierto en la Plaza de la Constitución.

¡Atención! 🚨 La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informa que es FALSA la noticia sobre la presentación de Shakira en el Zócalo. 📰 No te dejes engañar por rumores, sigue nuestras redes sociales oficiales.

📱 ¡Mantente informado con nosotros!



📱 ¡Mantente informado con nosotros! pic.twitter.com/USx0sPiZl1 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) August 22, 2025

Shakira y su poder de convocatoria en México

Aunque el concierto gratuito no sucederá por ahora, lo cierto es que Shakira atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera en el país. Su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no solo le permitió romper récords de asistencia, sino que también ratificó su conexión con el público mexicano.

El Estadio GNP Seguros, con capacidad para 65 mil personas, fue testigo del fenómeno: en cuestión de horas, las entradas para cada fecha se agotaron. Ninguna otra artista internacional había logrado vender más de un millón de boletos en México en tan poco tiempo, lo que coloca a Shakira en un lugar privilegiado dentro de la historia de los espectáculos masivos en el país.

Por ahora, los fans capitalinos deberán conformarse con sus presentaciones en el emblemático recinto de conciertos.