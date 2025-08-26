¿Lloverá hoy en el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros de CDMX?

La gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” consolidó a Shakira como una de las figuras más influyentes de la música global - crédito @Shakira/Instagram

Siete conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México no fueron suficientes para Shakira, quien dará otros cinco espectáculos adicionales, comenzando el día de hoy 26 de agosto. La gira de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se perfila para convertirse en una de las más exitosas de la historia, y México ha ayudado mucho a eso.

El concierto está programado a las 8 y media de la noche y se espera que la colombiana presente un espectáculo con algunos cambios sustanciales, como nuevas canciones o vestuarios diferentes.

Agosto ha sido un mes lluvioso para la Ciudad de México, llegando incluso a ser caótico, por lo que los fans de Shakira se preguntan si lloverá durante el primer show de la colombiana en el también llamado Foro Sol.

Según Meteored, durante la noche habrá en CDMX un lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y se presentarán temperaturas cercanas a los 16°C. Por lo tanto la tormenta está descartada, aunque podrías mojarte un poco de todos modos.

El setlist de esta segunda etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México será el mismo con el que inició el tour hace unos meses, pero con algunas variaciones y nuevas canciones. Es importante decir, que Shakira podría estarse guardando aún más sorpresas para la Ciudad de México.

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted To You

Loca

Soltera

Si te vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Día de enero

Ciega, sordomuda/ El Jefe

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

La carrera de Shakira, en pocas palabras

Desde sus inicios en Barranquilla, Shakira ha forjado una de las trayectorias más reconocidas en la música latina e internacional. Dotada de una voz característica y una habilidad singular para fusionar ritmos, comenzó su carrera musical a temprana edad y logró reconocimiento local con Pies descalzos (1995), consolidando con este álbum su estilo que integra pop, rock y sonidos tradicionales colombianos. Su salto a la fama mundial ocurrió con el lanzamiento de ¿Dónde están los ladrones? (1998), que le abrió las puertas del escenario internacional y marcó el inicio de exportar su música a mercados no hispanohablantes.

La transición al mercado anglosajón se concretó con Laundry Service (2001), que incluyó éxitos como Whenever, Wherever, permitiendo que su presencia creciera en Estados Unidos y Europa. A lo largo de su carrera, Shakira ha sumado numerosos reconocimientos internacionales y premios. Ha sabido reinventarse con cada álbum, variando entre géneros como reggaetón, música electrónica y baladas. Además, su participación en eventos globales, como la interpretación del tema oficial de la Copa Mundial FIFA 2010, Waka Waka, reforzó su perfil de estrella global. Fuera de la música, su trabajo filantrópico complementa una figura pública influyente y multifacética.