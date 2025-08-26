México

¿Lloverá hoy en el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros de CDMX?

La segunda parte de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ de CDMX comienza este 26 de agosto

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
La gira “Las mujeres ya
La gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” consolidó a Shakira como una de las figuras más influyentes de la música global - crédito @Shakira/Instagram

Siete conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México no fueron suficientes para Shakira, quien dará otros cinco espectáculos adicionales, comenzando el día de hoy 26 de agosto. La gira de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se perfila para convertirse en una de las más exitosas de la historia, y México ha ayudado mucho a eso.

El concierto está programado a las 8 y media de la noche y se espera que la colombiana presente un espectáculo con algunos cambios sustanciales, como nuevas canciones o vestuarios diferentes.

Agosto ha sido un mes lluvioso para la Ciudad de México, llegando incluso a ser caótico, por lo que los fans de Shakira se preguntan si lloverá durante el primer show de la colombiana en el también llamado Foro Sol.

Shakira vuelve a CDMX con
Shakira vuelve a CDMX con repertorio renovado - crédito @shakira/Instagram

Según Meteored, durante la noche habrá en CDMX un lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y se presentarán temperaturas cercanas a los 16°C. Por lo tanto la tormenta está descartada, aunque podrías mojarte un poco de todos modos.

El setlist de esta segunda etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México será el mismo con el que inició el tour hace unos meses, pero con algunas variaciones y nuevas canciones. Es importante decir, que Shakira podría estarse guardando aún más sorpresas para la Ciudad de México.

  • La Fuerte
  • Girl Like Me
  • Las de la Intuición
  • Estoy Aquí
  • Empire/Inevitable
  • Te Felicito/TQG
  • Don’t Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía
  • La Bicicleta
  • La Tortura
  • Hips Don’t Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Addicted To You
  • Loca
  • Soltera
  • Si te vas
  • Última
  • Ojos Así
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Antología
  • Día de enero
  • Ciega, sordomuda/ El Jefe
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • She Wolf
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53

La carrera de Shakira, en pocas palabras

Shakira en México. (OCESA: César
Shakira en México. (OCESA: César Vicuña)

Desde sus inicios en Barranquilla, Shakira ha forjado una de las trayectorias más reconocidas en la música latina e internacional. Dotada de una voz característica y una habilidad singular para fusionar ritmos, comenzó su carrera musical a temprana edad y logró reconocimiento local con Pies descalzos (1995), consolidando con este álbum su estilo que integra pop, rock y sonidos tradicionales colombianos. Su salto a la fama mundial ocurrió con el lanzamiento de ¿Dónde están los ladrones? (1998), que le abrió las puertas del escenario internacional y marcó el inicio de exportar su música a mercados no hispanohablantes.

La transición al mercado anglosajón se concretó con Laundry Service (2001), que incluyó éxitos como Whenever, Wherever, permitiendo que su presencia creciera en Estados Unidos y Europa. A lo largo de su carrera, Shakira ha sumado numerosos reconocimientos internacionales y premios. Ha sabido reinventarse con cada álbum, variando entre géneros como reggaetón, música electrónica y baladas. Además, su participación en eventos globales, como la interpretación del tema oficial de la Copa Mundial FIFA 2010, Waka Waka, reforzó su perfil de estrella global. Fuera de la música, su trabajo filantrópico complementa una figura pública influyente y multifacética.

Temas Relacionados

ShakiraEstadio GNP Segurosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Así es cómo puedes quitar los puntos blancos del rostro, según los dermatólogos

Estas protuberancias deben ser eliminadas con el acompañamiento de especialistas

Así es cómo puedes quitar

Euro: cotización de cierre hoy 26 de agosto en México

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Popseed Fest: fecha, lugar, artistas confirmados y todo sobre el nuevo festival de pop

El cartel incluye una variedad de géneros, desde ritmos bailables y baladas hasta música ranchera

Popseed Fest: fecha, lugar, artistas

Dólar en México: el peso registró ganancias al beneficiarse de las tensiones entre Trump y la FED

La moneda nacional comenzó con fuerza la última semana de agosto y se mantiene estable frente al billete verde

Dólar en México: el peso

La millonaria fortuna del contador público más rico de México, egresado de esta prestigiosa universidad

Se trata de uno de los mexicanos con más dinero en el mundo

La millonaria fortuna del contador
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan células de “Chico Humo

Desmantelan células de “Chico Humo y su Banda” y “Los Cheches” en Oaxaca tras cateos por narcomenudeo

Cómplices de “El Mayo” Zambada, “en la tablita” tras declararse culpable en EEUU, según Héctor de Mauleón

Fiscalía refuerza investigación por homicidio de dos familias en Guadalajara y El Arenal

Quién es “El Tury”, operador del Cártel de Sinaloa que controla la pesca en Ensenada y fue vinculado a Marina del Pilar

Detienen en Culiacán a dos civiles armados y aseguran vehículos con droga y ponchallantas

ENTRETENIMIENTO

Popseed Fest: fecha, lugar, artistas

Popseed Fest: fecha, lugar, artistas confirmados y todo sobre el nuevo festival de pop

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce y los ‘swifties’ mexicanos estallan de felicidad

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: qué pasará en el martes de cine

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 26 de agosto: inicia la prueba semanal de presupuesto entre el caos y desesperación

La boda de Vivir Quintana causa revuelo: así lució la autora de ‘Canción sin miedo’ junto a su esposa

DEPORTES

Quién es Gerardo Rojano “Coloso”,

Quién es Gerardo Rojano “Coloso”, el estudiante de la UNAM que impuso una de ultraciclismo en Cuba

Checo Pérez empieza las clases de español con su nuevo compañero en Cadillac Valtteri Bottas

Duolingo corrige a Andrés Vaca por mala narración en francés tras gol de Allan Saint-Maximin ante Atlas

Esta es la marca que hará equipo con Cadillac para vestir a Checo Pérez y Valtteri Bottas en su regreso a la F1

Al estilo ‘Matrix’, Keanu Reeves apadrina a Checo Pérez en su llegada a Cadillac para su épico retorno a la F1