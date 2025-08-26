México

La boda de Vivir Quintana causa revuelo: así lució la autora de ‘Canción sin miedo’ junto a su esposa

La cantautora compartió emotivas fotos de este importante momento

Por Armando Pereda

La cantante mostró imágenes de su boda - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

La voz detrás de uno de los himnos feministas más poderosos de la última década sorprendió a sus seguidores con una noticia íntima y luminosa. Vivir Quintana, cantautora coahuilense y referente en la música con causa social, anunció a través de sus redes sociales que contrajo matrimonio.

La autora de Canción sin miedo compartió en Instagram instantes de la ceremonia en los que aparece radiante junto a su esposa. En las imágenes, la compositora luce un traje de dos piezas en tono sobrio, mientras que su pareja optó por un vestido blanco, símbolo clásico de celebración nupcial.

Con un mensaje cargado de emoción, la artista escribió: “Qué bendición es sentirse ENAMORADA. Quiero celebrar con ustedes este sentimiento”.

Sus palabras despertaron un eco inmediato entre seguidores, colegas y figuras del ámbito musical, quienes no tardaron en sumarse a las felicitaciones. Entre ellas destacó la de Majo Aguilar, quien celebró públicamente la unión.

Un símbolo más allá de la música

Vivir Quintana ha trascendido los escenarios gracias a la fuerza de sus composiciones. Su nombre se consolidó con Canción sin miedo, un tema que se convirtió en bandera durante el Día Internacional de la Mujer y que hoy resuena en marchas y movimientos sociales en distintos países. Desde entonces, su voz no solo interpreta melodías: articula luchas, esperanzas y exigencias.

Su reciente boda, compartida sin artificios, representa también una afirmación de libertad y autenticidad. En un entorno donde las figuras públicas suelen blindar su vida personal, Quintana eligió mostrar su felicidad como un acto natural y transparente, reforzando el vínculo con quienes la siguen no solo por su música, sino por la coherencia entre su obra y su vida.

La cantante compartió momentos de su boda - redes sociales

Una vida dedicada al arte y la causa social

Originaria de Coahuila, la cantautora ha tejido una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos y la visibilización de problemáticas sociales a través de la música. Su capacidad para transformar realidades en versos le ha ganado un lugar en la memoria colectiva de miles de personas que encuentran en sus canciones un refugio y una bandera.

Ahora, con la noticia de su matrimonio, Vivir Quintana suma un capítulo distinto a su historia: el de una celebración íntima que se abre paso entre la intensidad de su activismo y la sensibilidad de su obra artística.

La cantante se casó en fecha reciente - redes sociales

La música como testimonio y celebración

Aunque su carrera la ha posicionado como un referente de la música de resistencia, la cantautora recuerda con este anuncio que el amor también es parte fundamental de su narrativa personal. Su boda no solo marca un momento significativo en su vida, sino que se convierte en otro mensaje, sutil pero contundente: la felicidad también es un acto político cuando se vive desde la autenticidad.

El eco de su anuncio sigue creciendo en redes sociales, donde sus seguidores celebran junto a ella este nuevo comienzo. Con la misma fuerza con la que compuso Canción sin miedo, Vivir Quintana reafirma que cada etapa de su vida merece ser contada, ya sea en una melodía que acompañe una lucha o en una imagen que capture la plenitud de un día inolvidable.

La cantante se casó en fecha reciente - redes sociales

