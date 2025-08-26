La eliminación de Priscila Valverde dispara el rating de La Casa de los Famosos México 3: ¿Cuántos votos y audiencia alcanzó?

La reina de belleza fue la cuarta eliminada del reality - Televisa

La cuarta semana de La Casa de los Famosos México 3 cerró con una sacudida que se reflejó directamente en el rating: la salida de Priscila Valverde no solo generó polémica dentro del programa, también atrajo a millones de televidentes.

Esta influencer perteneció al team Día, quien logró una fuerte amistad dentro de este encierro que inició el 27 de julio. Al momento de salir, la reina de belleza expresó que no esperaba resistir tanto tiempo, pero agradeció la oportunidad de estar dentro.

¿Cuántos votos y audiencia se alcanzó en la eliminación de Priscila Valverde?

La gala dominical del pasado 24 de agosto registró 15.2 millones de espectadores, consolidando al reality como el fenómeno televisivo más fuerte del momento, de acuerdo con información proporcionada a INFOBAE MÉXICO.

Pero el dato más revelador estuvo en la participación del público: la eliminación de Valverde acumuló más de 16.6 millones de votos, una cifra que confirma la fidelidad y el fervor de la audiencia.

La modelo, quien resistió 29 días de encierro y tres nominaciones, se convirtió en la cuarta eliminada de esta temporada.

El reality de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog entra ahora a su quinta semana con 11 celebridades aún en competencia, y con un reacomodo inesperado de habitaciones gracias a la polémica “moneda de la suerte”.

Este cambio alteró las dinámicas internas de la casa y abrió nuevas posibilidades de conflicto y alianzas.

Nuevas alineaciones en los cuartos

El Cuarto Día mantiene a Dalílah Polanco, Facundo, Mariana Botas y Shiky, pero ahora suma la presencia de Guana.

En tanto, el Cuarto Noche quedó conformado por Alexis Ayala, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Abelito, quienes recibieron a Elaine Haro como integrante adicional.

Este reacomodo promete modificar las estrategias de convivencia y podría redefinir las próximas nominaciones.

Un encierro observado minuto a minuto

El formato continúa cautivando al público con su propuesta: un grupo de celebridades aisladas del mundo exterior, vigiladas las 24 horas del día y expuestas a la mirada de millones de televidentes. Cada movimiento, cada palabra y cada decisión se convierte en parte del espectáculo.

La producción ha sabido capitalizar este interés al ofrecer múltiples ventanas de acceso: Canal 5 transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas, mientras que la gala dominical de eliminación se emite a las 20:30 horas por Las Estrellas.

Para quienes buscan no perder detalle, ViX Premium mantiene la señal abierta las 24 horas, reforzando la experiencia de inmersión total.

Un fenómeno que no cede

Con cuatro eliminados en lo que va de la temporada, La Casa de los Famosos México 3 no solo mantiene altos niveles de audiencia, también incrementa su capacidad de conversación en redes y plataformas digitales.

El caso de Priscila Valverde lo confirma: su salida generó reacciones divididas, pero indudablemente se tradujo en un repunte de votos y rating.

La quinta semana arranca con más tensión, nuevas configuraciones en la casa y la expectativa de qué celebridad logrará resistir el encierro, la presión del público y la estrategia de sus compañeros.

