Shiki es el nuevo líder de La Casa de los Famosos México 3 y ésta es la verdadera razón por la que ganó la prueba

Por primera vez el influencer español ganó esta prueba

Por Armando Pereda

El participante ganó por primera vez esta prueba
El participante ganó por primera vez esta prueba

La competencia por el liderazgo en La Casa de los Famosos México dio un vuelco sorprendente: Shiki se impuso en la prueba de la semana, aseguró su inmunidad y, gracias a un golpe de suerte, compartirá la suite con Mariana Botas, quien ya había disfrutado ese privilegio en la primera semana.

La dinámica, cargada de tensión, enfrentó a tres finalistas: Dalílah Polanco, Mar Contreras y Shiki, quienes pusieron a prueba su puntería al lanzar pelotas hacia una plataforma gigante con distintas puntuaciones.

La tercera temporada del reality está a punto de comenzar. Crédito: La Casa de los Famosos

Así se vivió la prueba del líder

La primera en abrir la competencia fue Dalílah, que acumuló 300 puntos tras combinar aciertos y penalizaciones. Después llegó el turno de Shiki, quien sorprendió al sumar 450 puntos, con lo que estableció una marca difícil de superar.

Mar Contreras cerró la prueba, pero la suerte no la acompañó. Varias pelotas quedaron atoradas en el mecanismo y, al no lograr liberarlas en el tiempo reglamentario, terminó descalificada, dejando el liderazgo en manos de Shiki.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Shiki, de nominado a intocable

El triunfo de Shiki resulta aún más llamativo porque llega después de que la semana pasada fuera salvado por Facundo de la nominación. Ahora, el concursante no solo asegura su permanencia, sino que gana inmunidad total por siete días.

La racha le favorece: primero fue rescatado cuando parecía estar en riesgo, y ahora se instala en la cima con la protección más codiciada de la casa. “Por fin gané algo”, exclamó con alivio y alegría tras confirmarse su liderazgo.

Shiky, Mar Contreras y Dalílah
Shiky, Mar Contreras y Dalílah se convierten en los finalistas rumbo a la prueba del líder de este lunes 25 de agosto. Foto: Captura de pantalla (Facebook/La Casa de los Famosos México).

La suerte de Mariana

Como dictó la dinámica, el nuevo líder debía elegir un número del uno al 10. Shiki optó por el siete, cifra que correspondió a Mariana Botas, quien se convirtió en su compañera de suite. El resultado desató emoción entre los participantes, pues Mariana ha demostrado ser una de las más afortunadas del reality: todo le favorece, incluso cuando parece no buscarlo.

Entre bromas, algunos compañeros señalaron que Mariana “todo lo gana, y lo que no, se lo invitan”. Su buena estrella volvió a relucir, llevándola una vez más a la habitación más exclusiva de la casa.

Shiky es salvado por Facundo
Shiky es salvado por Facundo tras ganar el reto de salvación en la cuarta semana. Foto: (LCDLFMx)

La suite, entre celebración y complicidad

Apenas ingresaron, Shiki y Mariana recibieron felicitaciones y comenzaron a disfrutar del espacio. Entre risas, hablaron de usar el jacuzzi, de tomarse fotos en el billar y de aprovechar cada rincón del lugar para relajarse. “Vamos a dormir como ángeles”, soltó Shiki, quien no escondió la ilusión por vivir la experiencia.

No obstante, varios compañeros advirtieron que pasar demasiado tiempo en la suite puede generar cierto aislamiento del resto de los habitantes. Aun así, en esta etapa del juego, la convivencia especial parece más un premio que un riesgo.

Lo que viene en la casa

La producción anunció que en los próximos días se transmitirá “La vida en fotos de Dalílah” y también una función de cine de alta tensión, actividades que mantendrán a los televidentes atentos a cada movimiento de los participantes.

Por ahora, la noticia indiscutible es el ascenso de Shiki, quien no solo rompió la mala racha, sino que se consolidó como líder indiscutible de la semana. Con inmunidad garantizada y la compañía de Mariana Botas en la suite, su juego toma un aire renovado que podría cambiar el rumbo de su estrategia dentro del reality.

