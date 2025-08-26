México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 26 de agosto: cambios de habitaciones generan caos y desesperación

Los 11 habitantes del reality show de Televisa viven cambios inesperados dentro del juego

Por Armando Pereda

Guardar
Los habitantes viven su quinta
Los habitantes viven su quinta semana de transmisiones - Foto: lacasafamososmx

En la quinta semana de La Casa de los Famosos México 3, las tensiones siguen creciendo entre los 11 concursantes que permanecen en el reality, transmitido las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La noche de este lunes, los habitantes enfrentaron la dinámica de la moneda de la suerte, que provocó un inesperado cambio de habitaciones.

Fue Elaine Haro quien encontró la moneda escondida en un cajón del cuarto Día. El hallazgo le dio la ventaja de modificar la conformación de los equipos.

Con ello, Guana, que hasta ahora formaba parte del cuarto Noche, pasó al cuarto Día, mientras que la propia Elaine dejó Día para integrarse a Noche. Este movimiento desató sorpresa y cierta incomodidad entre los demás participantes.

En otro momento de la jornada, el español Shiki resultó ganador de la prueba del líder, un reto de destreza que le otorgó inmunidad durante toda la semana. Además, podrá disfrutar de la suite en compañía de Mariana Botas, con quien compartirá este beneficio exclusivo.

El participante de 'Me caigo de Risa' se paseó casi desnudo por La Casa de los Famosos en forma de agradecer al público por haberlo salvado de la eliminación. (Facebook/La Casa de los Famosos México)
15:38 hsHoy

Actualmente hay 11 participantes en La Casa de los Famosos México 3

  • Facundo.
  • Aarón Mercury.
  • Alexis Ayala.
  • Mar Contreras.
  • Aldo de Nigris.
  • Dalílah Polanco.
  • Shiki.
  • Mariana Botas.
  • Guana.
  • Elaine Haro.
  • Abelito.
15:35 hsHoy

“Sabotaje plástico”: comunidad trans y LGBT destrozan a Ninel Conde por comentario transfóbico contra Wendy Guevara

El ‘Bombón Asesino’ sugirió que el programa ‘La Casa de los Famosos México’ nunca había tenido una mujer ganadora, pese al triunfo de integrante de Las Perdidas

Por Marco Ruiz

“Sabotaje plástico”: comunidad trans y
“Sabotaje plástico”: comunidad trans y LGBT destrozan a Ninel Conde por comentario transfóbico contra Wendy Guevara (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El reciente enfrentamiento público entre Ninel Conde y Wendy Guevara ha desatado una ola de críticas y un debate amplio sobre el discurso transfóbico en el ambiente de la televisión mexicana y el espectáculo.

Leer la nota completa
15:24 hsHoy

La eliminación de Priscila Valverde dispara el rating de La Casa de los Famosos México 3: ¿Cuántos votos y audiencia alcanzó?

La reina de belleza fue la cuarta eliminada de este reality de Televisa

Por Armando Pereda

La reina de belleza fue
La reina de belleza fue la cuarta eliminada del reality - Televisa

La cuarta semana de La Casa de los Famosos México 3 cerró con una sacudida que se reflejó directamente en el rating: la salida de Priscila Valverde no solo generó polémica dentro del programa, también atrajo a millones de televidentes.

Leer la nota completa
14:03 hsHoy

Guana entra a La Casa de los Famosos México 3 con los nervios a flor de piel: “Me da miedo que me funen por algo que diga” | Entrevista

Además del encierro, el actor confiesa a INFOBAE MÉXICO su temor a la cultura digital y se prepara para afrontar las críticas que puedan surgir durante su participación

Por Armando Pereda

El reality show arrancará transmisiones
El reality show arrancará transmisiones el próximo domingo por Las Estrellas. Créditos: José Luis Cruz/ Infobae México

Más allá de las cámaras, los retos físicos o la convivencia 24/7, lo que de verdad le quita el sueño a Guana antes de entrar a La Casa de los Famosos México 3 es algo más silencioso, pero igual de fuerte: el miedo a ser cancelado.

Leer la nota completa
14:03 hsHoy

Elaine Haro confiesa su miedo a ser funada en La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

La participante ha compartido abiertamente a INFOBAE MÉXICO cómo la cultura de la cancelación impacta su experiencia dentro del aislamiento y la dinámica competitiva del famoso programa

Por Armando Pereda

La actriz está lista para
La actriz está lista para el encierro - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

A unas horas de entrar a La Casa de los Famosos México 3, Elaine Haro no habla de estrategias, ni de cómo va a jugar, ni de qué personaje mostrará frente a las cámaras. Habla de algo más real: el miedo a decepcionar.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025VixEn Vivo24/7TelevisaFacundoAarón MercuryAaron MercuryAlexis AyalaMar ContrerasAldo de NigrisDalilah PolancoDalílah PolancoShikiMariana BotasGuanaElaine Haromexico-entretenimiento

Últimas noticias

Diputados votarán reforma constitucional sobre extorsión el próximo 2 de septiembre

La iniciativa busca facultar al Congreso para legislar en esta materia; la sesión ordinaria continuará hasta el 9 de septiembre

Diputados votarán reforma constitucional sobre

La conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 26 de agosto | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de Claudia Sheinbaum

Tarjeta Rosa 2025: ¿Cuántos pagos pendientes faltan?

Este programa busca apoyar en la economía familiar

Tarjeta Rosa 2025: ¿Cuántos pagos

La eliminación de Priscila Valverde dispara el rating de La Casa de los Famosos México 3: ¿Cuántos votos y audiencia alcanzó?

La reina de belleza fue la cuarta eliminada de este reality de Televisa

La eliminación de Priscila Valverde

BMV cotiza ligeramente al alza tras caída del lunes

El principal índice de referencia del mercado nacional comenzó la sesión de este martes en verde

BMV cotiza ligeramente al alza

ÚLTIMAS NOTICIAS

La importancia de los clubes

La importancia de los clubes de barrio en la Argentina

Mercados: acciones y bonos argentinos operan con leves bajas tras las caídas del lunes

Guillermo del Toro, cineasta invitado al AFI Fest

Cómo convertir cualquier documento en un PDF desde un celular Android y sin descargar aplicaciones

Guillermo Francos presentará su informe de gestión en Diputados en medio del revuelo por los audios

INFOBAE AMÉRICA

Guillermo del Toro, cineasta invitado

Guillermo del Toro, cineasta invitado al AFI Fest

La ONG Surgentes propuso una ley de amnistía para liberar a los presos políticos en Venezuela

La inteligencia artificial generativa reduce la contratación juvenil en Estados Unidos

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió Alaska durante la madrugada; monitorean posibles réplicas

El consejo que Sophie Turner le dio a la nueva generación de actores de ‘Harry Potter’: “Solo quiero abrazarlos”

DEPORTES

“Nadie hace ofertas por Nico

“Nadie hace ofertas por Nico Paz”: la extraña explicación del presidente de Como sobre el futbolista argentino

Un periodista de El Chiringuito fue hospitalizado tras ser alcanzado por un toro en una corrida

Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1: días, horarios y toda la actividad

Los futbolistas de Boca Juniors que podrían irse sobre el cierre del mercado y la depuración de cara al 2026

Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares para el estreno como la 11ª escudería de la Fórmula 1