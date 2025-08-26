La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 26 de agosto: cambios de habitaciones generan caos y desesperación

Los habitantes viven su quinta semana de transmisiones - Foto: lacasafamososmx

En la quinta semana de La Casa de los Famosos México 3, las tensiones siguen creciendo entre los 11 concursantes que permanecen en el reality, transmitido las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La noche de este lunes, los habitantes enfrentaron la dinámica de la moneda de la suerte, que provocó un inesperado cambio de habitaciones.

Fue Elaine Haro quien encontró la moneda escondida en un cajón del cuarto Día. El hallazgo le dio la ventaja de modificar la conformación de los equipos.

Con ello, Guana, que hasta ahora formaba parte del cuarto Noche, pasó al cuarto Día, mientras que la propia Elaine dejó Día para integrarse a Noche. Este movimiento desató sorpresa y cierta incomodidad entre los demás participantes.

En otro momento de la jornada, el español Shiki resultó ganador de la prueba del líder, un reto de destreza que le otorgó inmunidad durante toda la semana. Además, podrá disfrutar de la suite en compañía de Mariana Botas, con quien compartirá este beneficio exclusivo.