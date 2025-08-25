Beca Rita Cetina 2025: cuándo inicia el registro para nuevo ingreso de secundaria

Este programa social otorga un total de mil 900 pesos bimestrales en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae Mèxico.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública de todo el país.

De manera bimestral, alumnas y alumnos de este grado educativo reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este apoyo económico es que este grupo de la población en todo el país no tenga que abandonar sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar con esta etapa de su vida académica y poder culminarla.

La Beca Rita Cetina es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, otorgado por la SEP y la Coordinación Nacional de Becas. Foto: Archivo/Infobae México.

Debido al periodo vacacional en julio y agosto, los pagos de este programa social se cancelaron y en junio fueron realizados los últimos depósitos masivamente a todos los beneficiarios.

Por lo tanto, en los próximos meses se llevará a cabo el pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios y también se realizará una etapa de registro para nuevos ingresos.

Cabe precisar que esta etapa de registro será para aquellos estudiantes de nuevo ingreso de secundaria, es decir, quienes pasaron de sexto año de primaria a primer año de este nuevo grado educativo.

Mario Delgado, titular de la SEP, dio a conocer la fecha exacta en que comenzará el registro de la Beca Rita Cetina para quienes entrarán a secundaria.

La Beca Rita Cetina es un apoyo fundamental para alumnos de educación básica. (@BecasBenito)

Fecha exacta en que comenzará el registro de la Beca Rita Cetina para alumnos de nuevo ingreso de secundaria en todo el país

Mario Delgado anunció que será el lunes 15 de septiembre cuando arranque el registro para la Beca Rita Cetina para quienes ingresarán a primer grado de secundaria pública en todo el país.

Cabe destacar que el inicio de clases para el periodo escolar 2025-2026 será el lunes 1 de septiembre, por lo que, quince días después, arrancará el registro de este programa social del Gobierno de México.

Estudiantes de nuevo ingreso de secundaria pública deberán hacer el registro de la Beca Rita Cetina. Crédito: Cuartoscuro.

Delgado destacó que con ayuda de este apoyo económico, las alumnas y alumnos de secundaria pública de todo el país podrán comprar lo necesario, como: libros, artículos de papelería, uniformes o lo que les sea requerido en sus respectivos planteles.

Una vez que lleven a cabo el registro en la página web, los beneficiarios deberán esperar las indicaciones correspondientes para la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar y, posteriormente, el pago de mil 900 pesos, que les será otorgado bimestralmente.