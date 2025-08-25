México

Beca Rita Cetina 2025: cuándo inicia el registro para nuevo ingreso de secundaria

Este programa social otorga un total de mil 900 pesos bimestrales en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Por Omar Martínez

Guardar
Este programa social otorga un
Este programa social otorga un total de mil 900 pesos bimestrales en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae Mèxico.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública de todo el país.

De manera bimestral, alumnas y alumnos de este grado educativo reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este apoyo económico es que este grupo de la población en todo el país no tenga que abandonar sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar con esta etapa de su vida académica y poder culminarla.

La Beca Rita Cetina es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, otorgado por la SEP y la Coordinación Nacional de Becas. Foto: Archivo/Infobae México.

Debido al periodo vacacional en julio y agosto, los pagos de este programa social se cancelaron y en junio fueron realizados los últimos depósitos masivamente a todos los beneficiarios.

Por lo tanto, en los próximos meses se llevará a cabo el pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios y también se realizará una etapa de registro para nuevos ingresos.

Cabe precisar que esta etapa de registro será para aquellos estudiantes de nuevo ingreso de secundaria, es decir, quienes pasaron de sexto año de primaria a primer año de este nuevo grado educativo.

Mario Delgado, titular de la SEP, dio a conocer la fecha exacta en que comenzará el registro de la Beca Rita Cetina para quienes entrarán a secundaria.

La Beca Rita Cetina es un apoyo fundamental para alumnos de educación básica. (@BecasBenito)

Fecha exacta en que comenzará el registro de la Beca Rita Cetina para alumnos de nuevo ingreso de secundaria en todo el país

Mario Delgado anunció que será el lunes 15 de septiembre cuando arranque el registro para la Beca Rita Cetina para quienes ingresarán a primer grado de secundaria pública en todo el país.

Cabe destacar que el inicio de clases para el periodo escolar 2025-2026 será el lunes 1 de septiembre, por lo que, quince días después, arrancará el registro de este programa social del Gobierno de México.

Estudiantes de nuevo ingreso de
Estudiantes de nuevo ingreso de secundaria pública deberán hacer el registro de la Beca Rita Cetina. Crédito: Cuartoscuro.

Delgado destacó que con ayuda de este apoyo económico, las alumnas y alumnos de secundaria pública de todo el país podrán comprar lo necesario, como: libros, artículos de papelería, uniformes o lo que les sea requerido en sus respectivos planteles.

Una vez que lleven a cabo el registro en la página web, los beneficiarios deberán esperar las indicaciones correspondientes para la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar y, posteriormente, el pago de mil 900 pesos, que les será otorgado bimestralmente.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2025becaprogramas socialesProgramas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

“Nunca hablé de división en Morena”, afirma Noroña tras opinión de Sheinbaum sobre el partido

Esta mañana, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las palabras de Fernández Noroña durante una entrevista

“Nunca hablé de división en

Cómo quitar las patas de gallo: este es el mejor remedio casero para las arrugas de los ojos

Estas arrugas en la zona pueden combatirse de manera preventiva para disminuir su apariencia

Cómo quitar las patas de

Colombia asegura 14 millones de dólares en cocaína ligados al CJNG que pretendían llegar al Edomex

La Policía Nacional aseguró el equivalente más de 2 millones de dosis

Colombia asegura 14 millones de

Christian Nodal pagaría esta millonaria cifra a Ángela Aguilar si se comprueba la infidelidad

La pareja de cantantes había previsto qué hacer ante una situación así al menos hasta 2027

Christian Nodal pagaría esta millonaria

Martha Higareda, recién casada con Lewis Howes, revela que esperan gemelos en embarazo de alto riesgo a sus 42 años

Entre lágrimas y mucha emoción, la protagonista de ‘No manches Frida’ y su esposo contaron cómo vivieron el instante en que supieron que su familia crecería por partida doble

Martha Higareda, recién casada con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colombia asegura 14 millones de

Colombia asegura 14 millones de dólares en cocaína ligados al CJNG que pretendían llegar al Edomex

El Mayo Zambada morirá en prisión por los crímenes que cometió, asegura fiscal de EEUU

Reportan narcobloqueos en carreteras de Escuinapa, delincuencia organizada despoja vehículos de carga en Sinaloa

De la canasta básica a la internet: el CJNG extorsiona, impone cuotas en 10 estados de México y encarece la vida

Huachicoleo de leche en Guanajuato: el crimen organizado diversifica operaciones con consecuencias para la salud pública

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal pagaría esta millonaria

Christian Nodal pagaría esta millonaria cifra a Ángela Aguilar si se comprueba la infidelidad

Martha Higareda, recién casada con Lewis Howes, revela que esperan gemelos en embarazo de alto riesgo a sus 42 años

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: termina la prueba del líder y ya hay finalistas para la competencia final

Inédito en “México Canta”: jurado se rinde ante Carolina Imperial y William Zepeda y los manda directo a la final

Estas son las 10 películas más populares para ver esta semana en Netflix México

DEPORTES

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos privilegios en el Estadio Olímpico para ver a Pumas

¿Favoritismo o coincidencia? ‘Gato’ Ortiz ha marcado 6 penales a favor del América en sus últimos partidos

Liga MX: Quién es el nuevo líder de goleo tras la jornada 6

Liga MX tiene nuevo súper líder en la tabla de posiciones y triple “sotanero” tras la jornada 6

Pato O’Ward culmina su mejor temporada y hace historia al asegurar el subcampeonato de la IndyCar