Beca Rita Cetina 2025: aquí puedes crear tu Llave MX para poder registrarte en septiembre

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que en septiembre se abrirá un nuevo periodo de registros a la Beca Rita Cetina para que nuevos estudiantes de nivel básicos que cursen en alguna escuela pública puedan incorporarse.

El programa comenzó a implementarse a principios de 2025, y aunque se enfocó en su primera etapa en beneficiar a alumnos de secundaria, ampliará su cobertura para niños de preescolar y primaria. Cabe indicar que la beca entrega a cada padre de familia un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales, además, también les otorga 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscrito.

Aquí puedes crear tu cuenta Llave MX para registrarte a la Beca Rita Cetina

Por otra parte, las personas que quieran inscribirse a la Beca Rita Cetina necesitarán crear previamente su cuenta Llave MX directamente en la página web llave.gob.mx.

Entrar a la página www.llave.gob y dar clic Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en Continuar (Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales). Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en Siguiente. Llenarlos datos del contacto, escribir el teléfono celular o correo electrónico y dar clic en Siguiente. Por último, se deberá crear una contraseña (se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro). Leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y dar clic en finalizar.

Los aspirantes tendrán que crear su cuenta Llave previamente para poder registrarse a la Beca Rita Cetina (X@apoyosbienestar)

Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina

El registro para nuevos alumnos de secundaria comenzará a partir del 15 de septiembre y se realizará a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde es importante tener a la mano los documentos de manera digital, ya sea en formato PDF o JPG.

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

CURP del menor

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria se podrán registrar a la Beca Rita Cetina en septiembre (X@BecasBenito)

Finalmente, la dependencia también ha proporcionado el número telefónico 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes entre las 8:00 y las 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (hora del centro de México), junto con todos sus canales oficiales en redes sociales, para resolver cualquier duda o aclaración. Además, ha recomendado reunir la documentación requerida antes de septiembre con el fin de facilitar el proceso de incorporación.