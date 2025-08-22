Beca Rita Cetina 2025: cuándo depositan el próximo pago confirmado

Aunque la SEP aún no ha compartido un calendario confirmaron ya del próximo pago del apoyo económico.

El Gobierno de México confirmó la fecha de pago de la Beca Rita Cetina 2025 y ofreció el primer adelanto del nuevo cronograma para las familias beneficiarias. Este programa brinda mil 900 pesos cada dos meses y está dirigido a niñas, niños y adolescentes que cursan preescolar, primaria y secundaria, con el fin de evitar la deserción escolar y brindar un apoyo económico a millones de hogares en el país.

La Beca Rita Cetina contempla además un incremento adicional por cada hijo extra que la familia registre, concediendo 700 pesos por cada estudiante adicional bajo el mismo núcleo familiar. Este esquema ha consolidado el apoyo como uno de los principales programas sociales del ciclo escolar vigente, convirtiéndose en un pilar de respaldo económico para muchos tutores.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) precisaron que durante septiembre no habrá ningún pago, dado que ese mes coincide con el inicio del ciclo escolar 2025-2026. Durante este periodo, la prioridad será atender el nuevo proceso de registro para familias que aún no se han integrado al programa.

Esta pausa en los calendarios de dispersión de recursos tiene como objetivo agilizar la integración de nuevos beneficiarios y garantizar que los fondos lleguen a quienes lo necesitan con mayor urgencia.

La CNBBBJ también recomendó a los padres, madres y tutores mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde próximamente se publicarán los requisitos para la incorporación y los pasos a seguir durante esta etapa de registro.

En cuanto a la fecha del siguiente pago, las autoridades indicaron que el depósito correspondiente a octubre de 2025 será el próximo en entregarse, lo que genera expectativa entre quienes esperan la continuidad de este recurso educativo esencial para el ciclo escolar que comienza.

En septiembre 2025 no habrá depósito, pero sí inicio de registros el día 15 de septiembre .

En octubre 2025 se espera la dispersión bimestral para los estudiantes que ya cuentan con su tarjeta del Banco Bienestar .

Los nuevos beneficiarios deberán haber completado correctamente su registro y contar con su Llave MX activa para poder recibir el apoyo.

Recomendaciones para beneficiarios de la beca

Reunir documentos con anticipación: CURP, comprobante de domicilio, identificación del tutor y correo electrónico activo. Crear tu cuenta Llave MX: requisito obligatorio para el registro en línea. Seguir canales oficiales: evitar caer en fraudes o páginas falsas que ofrezcan registros inmediatos. Estar pendiente del calendario: los pagos siempre siguen un orden alfabético de acuerdo con la CURP de cada beneficiario.

Las autoridades explicaron a los beneficiarios que para no perder el beneficio, es fundamental contar con la Llave MX y tener todos los documentos listos antes del 15 de septiembre.