Beca Rita Cetina 2025: Estos son los documentos digitales requeridos para el próximo registro

Por Cinthia Salvador

El registro para septiembre de 2025 será completamente en línea.

La Beca Rita Cetina representa un apoyo social clave dirigido a estudiantes de educación básica en México, con la finalidad de evitar el abandono escolar y respaldar la permanencia en las aulas. Actualmente, el programa otorga mil 900 pesos cada dos meses por estudiante y suma 700 pesos adicionales por cada hijo adicional inscrito dentro del hogar, favoreciendo la economía familiar.

Esta ayuda, gestionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), se distribuye a través de la tarjeta del Banco Bienestar, habilitada para su uso en cajeros automáticos y sucursales a lo largo del país. Para septiembre de 2025, el programa extenderá su cobertura para integrar a niñas y niños de preescolar y primaria que asistan a escuelas públicas, quienes se sumarán a los estudiantes de secundaria que ya reciben este beneficio.

Documentos digitalizados para el próximo registro

El próximo proceso de registro introduce cambios significativos en la modalidad de trámites, ya que será enteramente digital. Todos los documentos requeridos deberán presentarse en formato digital, ya sea en PDF o JPG, a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx. Esta disposición forma parte de los esfuerzos de modernización de la CNBBBJ, que busca simplificar los trámites y reducir el tiempo que las familias dedican al proceso.

La tarjeta para la Beca
La tarjeta para la Beca Rita Cetina tendrá saldo al momento de recogerla (X@Gob_Tlalne)

Un requisito esencial es la cuenta Llave MX, el sistema de identidad digital del Gobierno de México. La creación de esta cuenta constituye un paso previo indispensable para ingresar al portal de registro, y quienes aún no cuenten con ella podrán generar su usuario en el sitio oficial respectivo.

El nuevo enfoque digital marca un avance en la agilización y transparencia de los procedimientos, y se alinea con la intención gubernamental de facilitar el acceso a los recursos para la educación básica en México.

Documentos necesarios para registrarse en la Beca Rita Cetina

Para el nuevo registro confirmado para septiembre de 2025, los padres, madres o tutores interesados deberán preparar la siguiente documentación en formato digital antes de septiembre para evitar contratiempos:

Del padre, madre o tutor:

  • CURP actualizada.
  • Número de celular activo.
  • Correo electrónico vigente.
  • Identificación oficial (INE o pasaporte).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Del beneficiario (niño o adolescente):

  • CURP del menor.
Para poder acceder a la
Para poder acceder a la plataforma de registro, será obligatorio contar con una cuenta Llave MX. (X@Gob_Tlalne)

Así serán los pagos de la Beca Rita Cetina

Durante los meses de julio y agosto, el programa de becas suspende los depósitos, ya que corresponde al periodo vacacional establecido en sus reglas de operación. Los pagos se reanudan al concluir este lapso, según el calendario oficial publicado de manera bimestral.

Los depósitos se realizan de forma ordenada para todos los beneficiarios, respetando el orden alfabético de la CURP. Esta modalidad permite organizar la entrega y evitar aglomeraciones o retrasos. El calendario detallado indica las fechas en que cada persona debe recibir el apoyo, facilitando así el acceso al recurso.

El próximo pago del apoyo económico será en octubre de 2025.

