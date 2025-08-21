Eric del Castillo se lanza contra Ángela Aguilar y Christian Nodal: “No está bien enamorarse de hombres casados”

Eric del Castillo se lanza contra Ángela y Nodal. (Infobae México)

El matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado opiniones encontradas tanto en el ámbito de las redes sociales como en el mundo del espectáculo; especialmente durante los últimos días, a raíz de una charla en la que el cantante accedió a revelar nuevos detalles sobre su vida amorosa.

En ese sentido, siendo el tema de interés actual, durante un encuentro del actor Eric del Castillo con varios medios de comunicación, la prensa decidió conocer la opinión del histrión en torno al matrimonio de los cantantes.

Del Castillo decidió pronunciarse con una postura clara frente a la situación. Al abordar el tema del vínculo entre Aguilar y Nodal, Eric del Castillo, intérprete de producciones como Niña, amada mía, manifestó abiertamente que no está de acuerdo con las relaciones que involucran a personas que aún tienen un compromiso previo.

El actor de 91 años, compartió un mensaje que fue sencillo, pero claro y contundente: “No está bien enamorarse de hombres casados”.

Las palabras de Eric del Castillo se dieron en el marco de un contexto donde la relación de Christian Nodal, de 26 años, y Ángela Aguilar, de 21, ha estado bajo constante escrutinio, sobre todo por el antecedente amoroso del intérprete de “Botellas tras botella” con Cazzu, madre de su hija Inti.

La pareja que ya cumplió su primer aniversario de bodas, enfrenta críticas derivadas no sólo de la rapidez con la que hicieron pública su relación, sino también por la forma en que ésta coincidió con la ruptura previa de Nodal.

El actor, quien también formó parte del elenco de Soy tu dueña, evitó profundizar acerca de los detalles de la nueva relación sentimental de los intérpretes. Durante su charla con los medios, su esposa, Kate Trillo del Castillo, estuvo presente y atenta a las preguntas de los reporteros.

Eric del Castillo (Foto: Cuartoscuro)

En paralelo a la postura de Eric del Castillo, Christian Nodal ha regresado al centro del debate por las recientes declaraciones que ofreció sobre el curso de su matrimonio y su separación de Cazzu.

El cantante afirmó en entrevista con Adela Micha que Ángela Aguilar resultó “sumamente afectada” por los mensajes negativos dirigidos a la pareja tras anunciarse su boda, e insistió en que su ahora esposa no influyó en la decisión de finalizar su relación previa.

Además, destacó que no estaría con una persona capaz de burlarse o dañar a su ex pareja y a su hija, quien pronto cumplirá dos años.