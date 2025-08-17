México

“Es una guerra de La Mayiza contra inocentes”: viralizan advertencia de Camilo Ochoa previo a su asesinato

‘El Alucín’ fue asesinado el sábado 16 de agosto en Temixco, Morelos

Por Víctor Cisneros

En abril de este año,
En abril de este año, Ochoa había advertido el riesgo que enfrentaba tras el asesinato de otros youtubers e influencers en el norte del país. (Foto: Soy Camilo Ochoa, YouTube)

La violencia volvió a golpear al ecosistema digital. Camilo Ochoa, más conocido como 'El Alucín’, fue asesinado el sábado 16 de agosto de 2025 en Temixco, Morelos, en un ataque que ha generado conmoción entre sus seguidores.

Su cuerpo fue hallado en el baño de una vivienda ubicada en la calle Laureles, con múltiples impactos de arma de fuego. Paramédicos confirmaron el deceso alrededor de las 17:00 horas.

Horas antes de su muerte, el creador de contenido transmitió en vivo para mostrar la ropa que planeaba usar: camisa negra, pantalón gris, gafas de sol y reloj, la misma vestimenta con la que fue encontrado. El detalle encendió el interés en redes sociales, donde cientos de usuarios han compartido el video como una especie de presagio trágico.

La frase que ahora causa escalofríos

En abril de este año, Ochoa había advertido el riesgo que enfrentaba tras el asesinato de otros youtubers e influencers en el norte del país. “Me toca sobrevivir, cuidarme y no equivocarme”, expresó en uno de sus videos, tras el homicidio de Jesús Gail Castro Cárdenas, conocido como Gail Toys, hermano de Markitos Toys.

En esa grabación, de más de 35 minutos, el exintegrante del Cártel de Sinaloa denunció que la violencia ya no estaba dirigida únicamente a grupos rivales, sino también contra civiles y creadores de contenido.

“Es una guerra de La Mayiza contra comercios, contra fuentes de trabajo, contra gente inocente, contra influencers, youtubers, cantantes, policías municipales, ministeriales, Guardia Nacional, mujeres embarazadas, menores de edad... contra todos menos contra los de La Chapiza”, aseguró.

De sicario a influencer

Ochoa se volvió una figura mediática por su estilo directo y confesional. En entrevistas con periodistas como Adela Micha, relató su pasado como sicario del Cártel de Sinaloa y los conflictos internos que lo obligaron a abandonar la organización en 2014.

A pesar de su historial, logró construir una base sólida de seguidores: más de 348 mil en YouTube, donde hablaba de narcotráfico, experiencias personales y actualidad.

En enero de 2025, su nombre apareció en volantes distribuidos en Culiacán que vinculaban a 25 personajes —entre ellos Peso Pluma y Markitos Toys— como supuestos colaboradores financieros de Los Chapitos. Desde entonces, al menos seis de los mencionados han sido asesinados.

Una muerte anunciada

Ochoa mismo reconoció que su vida había cambiado drásticamente. “Salir a comer a un restaurante, aunque estés en otra ciudad, es peligroso”, dijo en una de sus últimas transmisiones, donde señaló que bastaba una foto o un video para que grupos criminales rastrearan a un influencer.

Su asesinato se suma a una cadena de ataques contra creadores de contenido que han denunciado o documentado la violencia del narcotráfico en México.

La Fiscalía General del Estado de Morelos ya abrió una investigación en coordinación con autoridades federales, mientras en redes sociales su nombre se mantiene en tendencia con miles de mensajes de seguidores que lamentan su muerte y comparten sus últimos videos.

Para muchos, esas transmisiones hoy resuenan como una advertencia premonitoria.

