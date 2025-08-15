¿Cuál es la fruta que te ayuda a dormir como un bebé?

Un estudio revela que la piña triplica los niveles de melatonina y mejora la calidad del sueño. - crédito Reuters

Un estudio publicado en el Journal of Pineal Research reveló que el consumo de piña puede elevar hasta tres veces los niveles de melatonina en el organismo, en comparación con quienes no la incluyen en su dieta.

Este hallazgo ha despertado el interés de quienes buscan soluciones naturales para mejorar la calidad del sueño, ya que la melatonina es la hormona responsable de regular los ciclos de sueño y vigilia.

La investigación, que analizó el efecto de diversas frutas y sus jugos en un grupo de voluntarios, posicionó a la piña como una de las opciones más eficaces para quienes desean dormir profundamente.

La piña, también conocida como ananá o matzatli, es originaria de América del Sur y pertenece a la familia Bromeliaceae.

Su pulpa amarilla y sabor dulce la han convertido en una fruta apreciada tanto por su valor gastronómico como por sus propiedades nutricionales. Más allá de su uso en postres y platos agridulces, la piña destaca por su capacidad para favorecer el descanso nocturno, gracias a su riqueza en triptófano.

La piña, originaria de América del Sur, destaca por su aporte de triptófano y beneficios para el descanso nocturno. (Wikipedia)

Este aminoácido esencial, que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo, se transforma en 5‑HTP (5‑hidroxitriptófano) una vez ingerido, lo que permite la producción de melatonina y serotonina, dos hormonas clave para el bienestar físico y mental.

La melatonina se produce en la glándula pineal del cerebro y su liberación aumenta en respuesta a la oscuridad, preparando al cuerpo para el sueño.

La luz, en cambio, reduce su producción y favorece el estado de vigilia. Por su parte, la serotonina regula funciones como el apetito, la digestión, el estado de ánimo, la memoria y también influye en el ciclo de sueño.

La piña, al aportar triptófano, contribuye a mantener niveles adecuados de ambas hormonas, lo que se traduce en un descanso más reparador.

La melatonina y la serotonina, reguladas por el consumo de piña, son clave para el bienestar físico y mental. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destacado el valor nutricional de la piña, señalando que una fruta bien madura contiene aproximadamente 11% de hidratos de carbono y es especialmente rica en vitamina C.

Además, aporta yodo, potasio, magnesio y hierro, elementos esenciales para el funcionamiento del organismo.

La piña también contiene bromelina, una enzima que facilita la digestión de las proteínas y se utiliza en la industria alimentaria para ablandar carnes. Esta enzima, junto con la fibra presente en la fruta, promueve una digestión saludable y previene el estreñimiento.

Un reciente estudio científico posiciona a esta fruta tropical como una aliada para quienes buscan mejorar el descanso nocturno, gracias a su capacidad para elevar los niveles de melatonina y favorecer el bienestar general (Freepik)

Por último, la piña es fuente de antioxidantes como la vitamina C y los flavonoides, que protegen las células frente al daño oxidativo y contribuyen a la salud de la piel.

Su consumo regular no solo favorece el sueño, sino que también ayuda a mantener el bienestar digestivo y a proteger el organismo frente al envejecimiento prematuro.