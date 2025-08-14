México

Leche dorada: cómo preparar este elixir natural que brinda propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

A esta bebida se le reconocen muchos beneficios para la salud

Por Abigail Gómez

Guardar
La leche dorada es una
La leche dorada es una bebida que ha ganado popularidad. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La leche dorada es una bebida tradicional cuyos ingredientes principales son la leche (de vaca o vegetal) y la cúrcuma.

Es reconocida por su característico color amarillo, que proviene de la curcumina, el principal compuesto activo de la cúrcuma y en ocasiones, la receta se complementa con otros ingredientes como jengibre, canela, pimienta negra y miel.

Esta preparación se utiliza en la medicina ayurvédica y en distintas prácticas de bienestar debido a que se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, entre otras propiedades, sobre las cuales te contamos a continuación.

La leche dorada es una
La leche dorada es una opción saludable para el bienestar diario - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuáles son los beneficios de la leche dorada

La leche dorada, preparada principalmente con cúrcuma y leche, es apreciada en la medicina tradicional por ciertos beneficios atribuidos a sus ingredientes. Entre los más mencionados se encuentran:

  • Propiedades antiinflamatorias: La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con efectos antiinflamatorios que puede ayudar a reducir molestias articulares y musculares leves.
  • Acción antioxidante: La cúrcuma y la canela aportan antioxidantes que ayudan a neutralizar radicales libres en el cuerpo.
  • Fortalecimiento del sistema inmunológico: Los ingredientes como la cúrcuma, el jengibre y la canela pueden apoyar la respuesta inmunológica.
  • Mejoría en la digestión: Algunas recetas incluyen jengibre, que puede favorecer la función digestiva y mitigar molestias gastrointestinales leves.
  • Relajación y bienestar: Consumida antes de dormir, la leche dorada se considera reconfortante y puede contribuir a rutinas de relajación nocturna.
Su consumo suele considerarse seguro
Su consumo suele considerarse seguro en personas sanas, como parte de una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar leche dorada

Ingredientes:

  • 1 taza de leche (puede ser de vaca, almendra, coco o avena)
  • 1 cucharadita de cúrcuma en polvo
  • ¼ cucharadita de canela en polvo (opcional)
  • 1 pizca de pimienta negra (favorece la absorción de la curcumina)
  • ½ cucharadita de jengibre rallado o en polvo (opcional)
  • 1 cucharadita de miel o endulzante al gusto (opcional)

Preparación:

  1. Colocar la leche en un recipiente y calentar a fuego medio.
  2. Agregar la cúrcuma, la canela, el jengibre y la pizca de pimienta negra. Mezclar bien.
  3. Calentar sin que llegue a hervir, removiendo para integrar los ingredientes y evitar que se peguen.
  4. Retirar del fuego y dejar reposar un minuto.
  5. Si se desea, colar la mezcla para lograr una textura más suave.
  6. Endulzar con miel o el endulzante elegido antes de consumir.

Consumir caliente o tibia, preferentemente por la noche. La leche dorada puede disfrutarse como parte de una rutina de relajación.

Temas Relacionados

leche doradaBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Ante manifestaciones en la zona arqueológica de Tulum, el INAH aclara situación con Grupo Mundo Maya

Trabajadores sindicalizados denunciaron presuntos actos de “usurpación de funciones” por parte de la empresa GAFSACOMM

Ante manifestaciones en la zona

Alcalde de Piedras Negras explota contra periodista que le preguntó si se sometería a prueba de antidoping

En medio de cuestionamientos hacia su administración, Jacobo Rodríguez enfrentó a una reportera durante su conferencia de prensa

Alcalde de Piedras Negras explota

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

El mediocampista galés acelera su recuperación y podría ver minutos, tras semanas de trabajo diferenciado

¿Qué tan cerca está el

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

La reciente charla exclusiva entre el cantante y la periodista ha generado especulaciones en redes sociales, especialmente por la falta de interacción digital y el silencio de ambos tras la publicación del material

Christian Nodal deja de seguir

Las guerras K-pop lidera la lista de películas más populares de Netflix en México

La película animada recupero el puesto como la película más vista de la plataforma mientras sus canciones originales triunfan en deferentes listas de música

Las guerras K-pop lidera la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen a ocho personas en

Caen a ocho personas en Quintana Roo con armas exclusivas del Ejército: buscaban controlar venta de drogas

“El Z-40” y “El Z-42” asesinaron a más de un custodio penitenciario al año mientras estaban en prisión

Servando Gómez, La Tuta, es procesado en EEUU: el jefe criminal que se encargaba del Puerto de Lázaro Cárdenas

Procesan a cuatro integrantes del Grupo Sombra vinculados al asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

“Todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, dice Ricardo Anaya sobre excandidato del PAN acusado en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal deja de seguir

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

Las guerras K-pop lidera la lista de películas más populares de Netflix en México

Christian Nodal afirma que el hate que recibe Ángela Aguilar son campañas pagadas en su contra

Christian Nodal revela que él terminó a Belinda y a Cazzu: “No es placentero decirlo, pero sí”

Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar en Roma a menos de un mes de romper con Cazzu

DEPORTES

¿Qué tan cerca está el

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?