Leche dorada: cómo preparar este elixir natural que brinda propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

La leche dorada es una bebida que ha ganado popularidad. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La leche dorada es una bebida tradicional cuyos ingredientes principales son la leche (de vaca o vegetal) y la cúrcuma.

Es reconocida por su característico color amarillo, que proviene de la curcumina, el principal compuesto activo de la cúrcuma y en ocasiones, la receta se complementa con otros ingredientes como jengibre, canela, pimienta negra y miel.

Esta preparación se utiliza en la medicina ayurvédica y en distintas prácticas de bienestar debido a que se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, entre otras propiedades, sobre las cuales te contamos a continuación.

La leche dorada es una opción saludable para el bienestar diario - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuáles son los beneficios de la leche dorada

La leche dorada, preparada principalmente con cúrcuma y leche, es apreciada en la medicina tradicional por ciertos beneficios atribuidos a sus ingredientes. Entre los más mencionados se encuentran:

Propiedades antiinflamatorias: La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con efectos antiinflamatorios que puede ayudar a reducir molestias articulares y musculares leves.

Acción antioxidante: La cúrcuma y la canela aportan antioxidantes que ayudan a neutralizar radicales libres en el cuerpo.

Fortalecimiento del sistema inmunológico: Los ingredientes como la cúrcuma, el jengibre y la canela pueden apoyar la respuesta inmunológica.

Mejoría en la digestión: Algunas recetas incluyen jengibre, que puede favorecer la función digestiva y mitigar molestias gastrointestinales leves.

Relajación y bienestar: Consumida antes de dormir, la leche dorada se considera reconfortante y puede contribuir a rutinas de relajación nocturna.

Su consumo suele considerarse seguro en personas sanas, como parte de una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar leche dorada

Ingredientes:

1 taza de leche (puede ser de vaca, almendra, coco o avena)

1 cucharadita de cúrcuma en polvo

¼ cucharadita de canela en polvo (opcional)

1 pizca de pimienta negra (favorece la absorción de la curcumina)

½ cucharadita de jengibre rallado o en polvo (opcional)

1 cucharadita de miel o endulzante al gusto (opcional)

Preparación:

Colocar la leche en un recipiente y calentar a fuego medio. Agregar la cúrcuma, la canela, el jengibre y la pizca de pimienta negra. Mezclar bien. Calentar sin que llegue a hervir, removiendo para integrar los ingredientes y evitar que se peguen. Retirar del fuego y dejar reposar un minuto. Si se desea, colar la mezcla para lograr una textura más suave. Endulzar con miel o el endulzante elegido antes de consumir.

Consumir caliente o tibia, preferentemente por la noche. La leche dorada puede disfrutarse como parte de una rutina de relajación.