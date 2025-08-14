Leche dorada: cómo preparar este elixir natural que brinda propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

La leche dorada es una bebida tradicional cuyos ingredientes principales son la leche (de vaca o vegetal) y la cúrcuma.
Es reconocida por su característico color amarillo, que proviene de la curcumina, el principal compuesto activo de la cúrcuma y en ocasiones, la receta se complementa con otros ingredientes como jengibre, canela, pimienta negra y miel.
Esta preparación se utiliza en la medicina ayurvédica y en distintas prácticas de bienestar debido a que se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, entre otras propiedades, sobre las cuales te contamos a continuación.
Cuáles son los beneficios de la leche dorada
La leche dorada, preparada principalmente con cúrcuma y leche, es apreciada en la medicina tradicional por ciertos beneficios atribuidos a sus ingredientes. Entre los más mencionados se encuentran:
- Propiedades antiinflamatorias: La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con efectos antiinflamatorios que puede ayudar a reducir molestias articulares y musculares leves.
- Acción antioxidante: La cúrcuma y la canela aportan antioxidantes que ayudan a neutralizar radicales libres en el cuerpo.
- Fortalecimiento del sistema inmunológico: Los ingredientes como la cúrcuma, el jengibre y la canela pueden apoyar la respuesta inmunológica.
- Mejoría en la digestión: Algunas recetas incluyen jengibre, que puede favorecer la función digestiva y mitigar molestias gastrointestinales leves.
- Relajación y bienestar: Consumida antes de dormir, la leche dorada se considera reconfortante y puede contribuir a rutinas de relajación nocturna.
Receta para preparar leche dorada
Ingredientes:
- 1 taza de leche (puede ser de vaca, almendra, coco o avena)
- 1 cucharadita de cúrcuma en polvo
- ¼ cucharadita de canela en polvo (opcional)
- 1 pizca de pimienta negra (favorece la absorción de la curcumina)
- ½ cucharadita de jengibre rallado o en polvo (opcional)
- 1 cucharadita de miel o endulzante al gusto (opcional)
Preparación:
- Colocar la leche en un recipiente y calentar a fuego medio.
- Agregar la cúrcuma, la canela, el jengibre y la pizca de pimienta negra. Mezclar bien.
- Calentar sin que llegue a hervir, removiendo para integrar los ingredientes y evitar que se peguen.
- Retirar del fuego y dejar reposar un minuto.
- Si se desea, colar la mezcla para lograr una textura más suave.
- Endulzar con miel o el endulzante elegido antes de consumir.
Consumir caliente o tibia, preferentemente por la noche. La leche dorada puede disfrutarse como parte de una rutina de relajación.