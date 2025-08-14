México

Denuncian presunta corrupción en Ecatepec vinculada a gaseras clandestinas

Vecinos señalan que autoridades permiten la operación de gaseras clausuradas

Por Jorge Contreras

Guardar
Vecinos denuncian corrupción en Ecatepec,
Vecinos denuncian corrupción en Ecatepec, ya que gaseras clausuradas, ya operan de manera clandestina (Jorge Contreras/Infobae México)

Vecinos y organizaciones civiles del municipio acusan que, durante la gestión de la morenista Azucena Cisneros Coss, varias gaseras clandestinas presuntamente entregan “donaciones” de bienes y servicios al ayuntamiento a cambio de poder seguir operando sin los permisos correspondientes y así evitar las clausuras.

Según testimonios, estos establecimientos —que venden Gas Licuado de Petróleo (LP) presuntamente robado a Petróleos Mexicanos (Pemex)— han financiado alumbrado público, materiales para bacheo, tubos de drenaje e incluso maquinaria para el desazolve de calles durante la temporada de lluvias.

Los denunciantes pidieron la intervención de autoridades federales de investigación y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para auditar el uso de recursos públicos. Señalan que el gobierno municipal no invierte el presupuesto en obra pública y se beneficia de aportaciones irregulares de origen ilícito.

Gaseras clausuradas ya operan con normalidad

Vecinos denuncian corrupción en Ecatepec,
Vecinos denuncian corrupción en Ecatepec, ya que gaseras operan clandestinamente otra vez sin permisos de seguridad (Jorge Contreras/Infobae México)

Martín Melgar, vecino de la colonia El Chamizal, recordó que a principios de año la alcaldesa clausuró 20 de las más de 200 gaseras irregulares abiertas durante la administración anterior, lo que en un inicio se interpretó como una medida positiva. Sin embargo, asegura que dichas empresas reabrieron poco después.

“Fuimos a reclamar y nos dijeron que ya se pusieron a mano con la alcaldes (Azucena Cisneros); les pide de 500 mil a un millón de pesos mensuales, pero todo en obra pública, así es como ahora se disfraza la corrupción”, afirmó Melgar.

De acuerdo con vecinos, las empresas que participan en estos “donativos” son Mega Gas, Gas LP Jiza Hdz, Gas Cruz Palma, Polgas, Jima Gas y Grupo Flores. Incluso, mencionan que en la colonia Valle de Aragón 3ª Sección estas gaseras pavimentaron calles para garantizar su permanencia.

“Son 20 gaseras que están una junto a otra, operando sin medidas de seguridad y poniendo en riesgo a miles de personas”, denunció Alan Suárez, otro habitante de la zona.

Alcaldesa vinculada a organizaciones criminales

El grupo criminal opera en
El grupo criminal opera en Ecatepec y otras regiones de la entidad mexiquense Crédito: (FB Brenda Hrs | legismex)

No es la primera vez que se señala a la alcaldesa de tener presuntos vínculos con grupos con intereses ilegales, como fue con la banda delictiva de ‘La Chokiza’, que opera en Ecatepec y otros municipios de la entidad.

Ya que fue en diciembre de 2023 que se difundió un video donde Cisneros Coss invitaba a la ciudadanía a la fiesta de aniversario de dicha organización. En la grabación también aparecía Alejandro Gilmare Mendoza, alias ‘El Choko’, señalado como líder de este grupo criminal.

Temas Relacionados

Gaseras ClandestinascorrupciónEcatepec de MorelosEdomexNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Christian Nodal confiesa que terminó seis veces con Cazzu y ella le rompió el corazón: “Búscate alguien más, que yo no me enteré”

El cantante se sinceró al respecto en entrevista con Adela Micha

Christian Nodal confiesa que terminó

¿Monterrey arderá este jueves?: consulta la previsión meteorológica para el 14 de agosto

Temperaturas máxima, mínimas, nubosidad y radiación ultravioleta; consulta el pronóstico antes de exponerte al exterior

¿Monterrey arderá este jueves?: consulta

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 14 de agosto: quiénes son los nominados de la semana

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 del reality show tras la tercera gala de nominación

La Casa de los Famosos

Antes de salir, revisa el pronóstico del clima: esto te espera en Tijuana hoy jueves 14 de agosto

La ciudad experimentará contrastes entre el calor diurno y la temperatura nocturna; consulta todos los detalles para que el estado del tiempo no te tome por sorpresa

Antes de salir, revisa el

Profepa libera 32 tortugas marinas en Veracruz en busca de proteger especies amenazadas

Se liberó un ejemplar de tortuga carey y 31 tortugas lora

Profepa libera 32 tortugas marinas
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cómo suena la voz de

¿Cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán? Este es el corrido de Panchito Arredondo que lo revela

Ellos son los narcos mexicanos que podrían ser entregados a EEUU en una tercera fase

Detienen a dos personas en Ciudad Universitaria por presunta posesión de sustancia ilícita

Aseguran camión que pretendía llevar más de 9 millones de pesos en cocaína de México a EEUU

Embajador de EEUU reconoce al Gabinete de Seguridad tras entrega de 26 narcos: “Trabajamos como aliados soberanos”

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal confiesa que terminó

Christian Nodal confiesa que terminó seis veces con Cazzu y ella le rompió el corazón: “Búscate alguien más, que yo no me enteré”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 14 de agosto: quiénes son los nominados de la semana

Christian Nodal sobre los rumores que dejó la versión de Cazzu acerca de su ruptura: “Todo es una mierd* de historia”

Christian Nodal confesó cuál fue la reacción de Pepe Aguilar a su relación con Ángela: “Se puso bravo, el jefe”

Christian Nodal y Ángela Aguilar: cuándo y cómo comenzó su relación tras reencontrarse

DEPORTES

¿Qué tan cerca está el

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?