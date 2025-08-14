Denuncian presunta corrupción en Ecatepec vinculada a gaseras clandestinas

Vecinos denuncian corrupción en Ecatepec, ya que gaseras clausuradas, ya operan de manera clandestina (Jorge Contreras/Infobae México)

Vecinos y organizaciones civiles del municipio acusan que, durante la gestión de la morenista Azucena Cisneros Coss, varias gaseras clandestinas presuntamente entregan “donaciones” de bienes y servicios al ayuntamiento a cambio de poder seguir operando sin los permisos correspondientes y así evitar las clausuras.

Según testimonios, estos establecimientos —que venden Gas Licuado de Petróleo (LP) presuntamente robado a Petróleos Mexicanos (Pemex)— han financiado alumbrado público, materiales para bacheo, tubos de drenaje e incluso maquinaria para el desazolve de calles durante la temporada de lluvias.

Los denunciantes pidieron la intervención de autoridades federales de investigación y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para auditar el uso de recursos públicos. Señalan que el gobierno municipal no invierte el presupuesto en obra pública y se beneficia de aportaciones irregulares de origen ilícito.

Gaseras clausuradas ya operan con normalidad

Martín Melgar, vecino de la colonia El Chamizal, recordó que a principios de año la alcaldesa clausuró 20 de las más de 200 gaseras irregulares abiertas durante la administración anterior, lo que en un inicio se interpretó como una medida positiva. Sin embargo, asegura que dichas empresas reabrieron poco después.

“Fuimos a reclamar y nos dijeron que ya se pusieron a mano con la alcaldes (Azucena Cisneros); les pide de 500 mil a un millón de pesos mensuales, pero todo en obra pública, así es como ahora se disfraza la corrupción”, afirmó Melgar.

De acuerdo con vecinos, las empresas que participan en estos “donativos” son Mega Gas, Gas LP Jiza Hdz, Gas Cruz Palma, Polgas, Jima Gas y Grupo Flores. Incluso, mencionan que en la colonia Valle de Aragón 3ª Sección estas gaseras pavimentaron calles para garantizar su permanencia.

“Son 20 gaseras que están una junto a otra, operando sin medidas de seguridad y poniendo en riesgo a miles de personas”, denunció Alan Suárez, otro habitante de la zona.

Alcaldesa vinculada a organizaciones criminales

El grupo criminal opera en Ecatepec y otras regiones de la entidad mexiquense Crédito: (FB Brenda Hrs | legismex)

No es la primera vez que se señala a la alcaldesa de tener presuntos vínculos con grupos con intereses ilegales, como fue con la banda delictiva de ‘La Chokiza’, que opera en Ecatepec y otros municipios de la entidad.

Ya que fue en diciembre de 2023 que se difundió un video donde Cisneros Coss invitaba a la ciudadanía a la fiesta de aniversario de dicha organización. En la grabación también aparecía Alejandro Gilmare Mendoza, alias ‘El Choko’, señalado como líder de este grupo criminal.