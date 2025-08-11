La hierba eficaz que ayuda a evitar la cirrosis hepática, sanar el hígado graso y reducir su inflamación

La hierba eficaz que ayuda a evitar la cirrosis hepática y sanar el hígado graso así como reducir la inflamación (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El hígado, uno de los órganos vitales del cuerpo humano, cumple funciones esenciales como la filtración de toxinas, la producción de bilis y el almacenamiento de energía. Sin embargo, diversos factores pueden afectar su funcionamiento, entre ellos la acumulación de grasa en sus células, condición conocida como hígado graso.

Esta afección puede derivar en complicaciones mayores, como la cirrosis hepática, cuando no se atiende a tiempo y se asocian otros factores como el consumo excesivo de alcohol, la obesidad o la diabetes.

El hígado graso suele ser silencioso en sus primeras etapas, manifestándose cuando la acumulación de lípidos afecta de manera considerable la función hepática. Los síntomas pueden incluir fatiga, dolor en la parte superior derecha del abdomen e ictericia en casos avanzados.

Cuando la inflamación y el daño persisten por largo tiempo, puede producirse una cicatrización progresiva del tejido hepático, fenómeno conocido como cirrosis. Esta patología limita de forma significativa la capacidad de regeneración del órgano y puede llevar a insuficiencia hepática si no se interviene con oportunos cambios médicos y en el estilo de vida.

Ante este panorama, la búsqueda de alternativas para cuidar el hígado se ha extendido tanto en la medicina tradicional como en saberes populares y herbolarios. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y distintas fuentes de la herbolaria tradicional mexicana han documentado el uso de plantas medicinales para el cuidado hepático. Estas plantas, acompañadas de una adecuada supervisión médica y hábitos saludables, pueden complementar los tratamientos institucionales, ayudando a reducir la inflamación y a prevenir el avance de enfermedades hepáticas.

Entre las plantas más referidas, existe una que ha ganado reconocimiento por su eficacia y acceso. Se trata del Diente de león, una hierba originaria de Europa y Asia pero ampliamente naturalizada en distintas regiones del mundo, incluida América Latina. Sin sospecharlo quienes la consideran solo una maleza de jardín, el Diente de león concentra una variedad de compuestos bioactivos, como flavonoides y antioxidantes, que han sido objeto de numerosos estudios para explorar sus efectos sobre el hígado.

Los poderosos beneficios del té de Diente de león contra el hígado inflamado

Investigaciones científicas y reportes del saber tradicional coinciden en que el Diente de león puede contribuir en la reducción de grasa hepática y la inflamación asociada a afecciones como el hígado graso. Sus hojas y raíces contienen antioxidantes que promueven la eliminación de toxinas y apoyan la función depurativa del hígado. Además, su ingesta como infusión se ha relacionado con efectos diuréticos que favorecen la eliminación de líquidos y la desintoxicación general del organismo.

El té de Diente de león no solo es destacado por sus beneficios hepáticos. Su preparación y consumo se han popularizado como apoyo al bienestar digestivo y al fortalecimiento del sistema inmunológico. Incorporar esta infusión a la dieta puede ser un complemento natural para quienes buscan alternativas integrales en el manejo y prevención de enfermedades hepáticas, siempre bajo vigilancia profesional.

Los poderosos beneficios del té de Diente de león contra el hígado inflamado (Wikipedia)

Receta para preparar té de Diente de león para combatir hígado graso y prevenir cirrosis hepática

Ingredientes:

1 a 2 cucharaditas de hojas secas o raíces de Diente de león

1 taza de agua

Preparación:

Hierve el agua en un recipiente. Agrega las hojas o raíces de Diente de león al agua hirviendo. Deja reposar entre 5 y 10 minutos. Cuela la infusión y sirve caliente. Este té puede tomarse una vez al día, preferentemente por la mañana. Se recomienda iniciar con pequeñas cantidades para observar la tolerancia.

Antes de incorporar cualquier planta medicinal a la rutina diaria, resulta fundamental consultar a un médico especialista en hepatología o a un profesional de la salud. El Diente de león puede interactuar con ciertos medicamentos o no ser recomendable en casos específicos. El autocuidado informado y el seguimiento clínico son indispensables cuando se trata de la salud del hígado.

Receta para preparar té de Diente de león para combatir hígado graso y prevenir cirrosis hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hierbas medicinales pueden ser aliadas, pero nunca sustituyen la importancia del diagnóstico y seguimiento profesional.