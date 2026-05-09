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Fulham vs Bournemouth: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League hoy 9 de mayo

El equipo visitante necesita los tres puntos si desea conseguir su pase a la Europa League, pero la escuadra del mexicano espera valer la localía

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El delantero mexicano del Fulham Raul Jimenez celebra señalando al cielo tras anotar un penal en el encuentro de la Liga Premier ante el Burnley el sábado 21 de marzo del 2026. (John Walton/PA via AP)
El delantero mexicano del Fulham Raul Jimenez celebra señalando al cielo tras anotar un penal en el encuentro de la Liga Premier ante el Burnley el sábado 21 de marzo del 2026. (John Walton/PA via AP)

La lucha de Fulham por el pase europeo en la Premier League llega a un momento crucial este 9 de mayo, cuando reciba a Bournemouth en el estadio Craven Cottage, Londres, quienes también pelean por un lugar en la justa internacional.

Con el torneo en la recta final, el equipo donde juega el mexicano Raúl Jiménez busca aferrarse a sus últimas posibilidades de alcanzar la Conference League, a pesar de ocupar la posición 11 y enfrentar una racha reciente poco favorable.

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Para que Fulham conserve la esperanza de clasificar a la Conference League, debe ganar todos sus partidos restantes y esperar que Brentford, Brighton, Chelsea y Everton no sumen los puntos necesarios. Si pierde o empata este sábado, las posibilidades del equipo se verían prácticamente anuladas.

El equipo debe estar enfocado en la victoria. (Ben Whitley/PA via AP)
El equipo debe estar enfocado en la victoria. (Ben Whitley/PA via AP)

¿Cómo llegan los equipos?

Fulham ha tenido un desempeño irregular durante la temporada 2025-26. El delantero mexicano Raúl Jiménez lleva hasta ahora nueve goles de los 44 que registra la ofensiva alba, lo que evidencia una falta de contundencia al ataque acompañada por errores defensivos que han costado puntos.

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El historial más reciente entre ambos equipos favorece ligeramente a Bournemouth. Los últimos encuentros han sido:

  • 3 de octubre de 2025: Bournemouth 3-1 Fulham (Premier League)
  • 14 de abril de 2025: Bournemouth 1-0 Fulham (Premier League)
  • 29 de diciembre de 2024: Fulham 2-2 Bournemouth (Premier League)
  • 10 de febrero de 2024: Fulham 3-1 Bournemouth (Premier League)
  • 26 de diciembre de 2023: Bournemouth 3-0 Fulham (Premier League

En los partidos recientes, Fulham cayó ante Arsenal por 3-0 el 2 de mayo de 2026, derrotó a Aston Villa 1-0 el 25 de abril, empató 0-0 con Brentford el 18 de abril y perdió 2-0 frente a Liverpool el 11 de abril. Por su parte, Bournemouth goleó 3-0 a Crystal Palace el 3 de mayo, empató 2-2 con Leeds United y venció de visitante a Newcastle y Arsenal en sus últimas salidas.

El club atraviesa por un buen momento futbolístico, por lo que podría eliminar todas las esperanzas del Fulham para clasificar. (REUTERS/Dylan Martinez )
El club atraviesa por un buen momento futbolístico, por lo que podría eliminar todas las esperanzas del Fulham para clasificar. (REUTERS/Dylan Martinez )

A qué hora y dón de ver al ‘Lobo de Tepeji’

El enfrentamiento entre Fulham y Bournemouth está programado para este sábado 9 de mayo a las 8:00 horas, tiempo del Centro de México, en el estadio Craven Cottage de Londres, que tiene capacidad para 25 mil 700 espectadores. En México, la transmisión estará disponible a través de la señal de SKY Sports y FOX One.

Tras la penúltima jornada, Fulham deberá estar atento al desempeño de Brentford, Brighton, Chelsea y Everton en la lucha por los lugares europeos. El cierre de la Premier League representa para el conjunto londinense la última oportunidad de soñar con el pase continental; la combinación de resultados y el triunfo propio serán esenciales para definir su destino.

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