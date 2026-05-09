Pensión Mujeres Bienestar no tendrá bono por el Día de las Madres: los mensajes que circulan se tratan de una estafa, advierte gobierno

Este fraude, que promete la entrega de 2 mil 550 pesos a madres mexicanas, busca obtener datos personales y bancarios de sus víctimas.(Imagen ilustrativa Infobae)

El Gobierno de México emitió una alerta a la población por la circulación de una estafa digital que utiliza el pretexto de un “bono del Día de las Madres 2026”.

Este fraude, que promete la entrega de 2 mil 550 pesos a madres mexicanas, busca obtener datos personales y bancarios de sus víctimas.

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La advertencia fue difundida por la Secretaría de Bienestar, que desmintió completamente la existencia de cualquier apoyo especial vinculado a la celebración del 10 de mayo.

Las autoridades señalaron que no existe ningún decreto presidencial ni dispersión extraordinaria en los programas sociales, como la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores o la Pensión Mujeres Bienestar, relacionada con el Día de las Madres.

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El Gobierno enfatizó que cualquier información que sugiera lo contrario forma parte de campañas de desinformación digital y debe ser considerada falsa.

El fraude se ha propagado principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

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En estos canales circulan imágenes falsificadas que simulan ser comunicados oficiales del Gobierno de México.

Los mensajes fraudulentos suelen incluir elementos visuales como fotografías, logotipos alterados y frases alarmistas del tipo “última oportunidad” o “regístrate ahora”, con el objetivo de convencer a las personas para que ingresen rápidamente a enlaces sospechosos.

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Detalles del fraude y estrategias utilizadas

Los ciberdelincuentes emplean estos sitios apócrifos para solicitar información sensible, incluyendo nombre completo, número telefónico, datos bancarios, contraseñas y documentos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades federales explicaron que uno de los principales indicadores para identificar este tipo de engaños es la revisión de la dirección web de los sitios compartidos.

Toda página oficial del Gobierno de México debe terminar en “.gob.mx”. Los enlaces que utilizan terminaciones como “.com”, “.org” o cualquier otra dirección desconocida deben considerarse potencialmente fraudulentos.

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Los ciberdelincuentes emplean estos sitios apócrifos para solicitar información sensible, incluyendo nombre completo, número telefónico, datos bancarios, contraseñas y documentos personales.

El objetivo final es el robo de identidad y la comisión de posibles fraudes financieros. La preocupación de las autoridades radica en que las víctimas, al confiar en el formato supuestamente oficial de los mensajes, proporcionen información que comprometa su seguridad y patrimonio.

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La presidenta Claudia Sheinbaum también desmintió públicamente la existencia de apoyos extraordinarios dirigidos a mujeres de entre 30 y 64 años con motivo del 10 de mayo.

Según el Gobierno federal, no existe ningún programa universal de depósito especial para madres mexicanas durante 2026, y los mensajes que aseguran lo contrario son parte de campañas de desinformación.

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Impacto y prevención de fraudes en fechas conmemorativas

El Gobierno de México recomendó a la ciudadanía consultar únicamente fuentes oficiales para verificar la autenticidad de cualquier programa social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en seguridad digital han advertido que este tipo de campañas fraudulentas suelen incrementar su actividad en fechas conmemorativas, como el Día de las Madres, así como en temporadas electorales o en periodos de entrega de apoyos sociales. En estos momentos, el interés de la población por obtener beneficios es alto, lo que facilita la propagación de mensajes engañosos.

El Gobierno de México recomendó a la ciudadanía consultar únicamente fuentes oficiales para verificar la autenticidad de cualquier programa social. Las páginas institucionales, como programasparaelbienestar.gob.mx, son los únicos medios válidos para confirmar convocatorias, avisos o apoyos relacionados con programas federales. Las autoridades enfatizaron que ningún trámite oficial solicita información personal a través de cadenas de WhatsApp, redes sociales o enlaces no verificados.

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Otra de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Bienestar es evitar abrir enlaces enviados por cadenas virales, especialmente cuando prometen depósitos inmediatos o beneficios económicos extraordinarios. Compartir información personal en este tipo de plataformas puede derivar en robos de identidad, fraudes bancarios y otros delitos.

Llamado a la denuncia y comunicación institucional

En el comunicado, se reiteró que no se entregará ningún bono especial por el Día de las Madres. Cualquier actualización sobre apoyos sociales será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de México y no mediante mensajes reenviados o páginas externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno exhortó a la población a denunciar cualquier publicación sospechosa ante las instancias correspondientes. Recordó que la mejor forma de prevenir fraudes es verificar previamente la información en medios oficiales antes de compartirla o realizar cualquier tipo de registro.

En el comunicado, se reiteró que no se entregará ningún bono especial por el Día de las Madres. Cualquier actualización sobre apoyos sociales será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de México y no mediante mensajes reenviados o páginas externas.

Las autoridades insistieron en la importancia de no compartir datos personales o bancarios en sitios que no cuenten con la terminación “.gob.mx”.

También sugirieron que las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar compartan la advertencia con familiares y conocidos para evitar que más personas sean víctimas de estas prácticas ilícitas.

Este tipo de fraudes digitales afecta principalmente a mujeres que buscan acceder a apoyos sociales y que pueden estar más expuestas durante fechas especiales como el Día de las Madres.

Las autoridades continúan vigilando la propagación de estos mensajes y reiteraron su compromiso de informar oportunamente sobre cualquier novedad relacionada con los programas oficiales.

Para más información y actualizaciones, la ciudadanía debe acudir únicamente a los canales institucionales, como el sitio web oficial del Gobierno de México, y evitar registrar sus datos en plataformas de procedencia desconocida.

Las autoridades recalcaron que la prevención y la denuncia son las mejores herramientas para evitar ser víctima de estos delitos digitales.