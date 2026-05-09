Profepa frena actividades ilegales en tres áreas protegidas de Edomex, extraían grava y tenían una red hidráulica ilegal

Estas acciones quedaron temporalmente clausuradas por la Profepa con el objetivo de salvaguardar el equilibrio ecológico y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental. (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) frenó actividades ilegales registradas en tres Áreas Naturales Protegidas del Estado de México, en los municipios de Toluca, Texcalyacac y Temascaltepec.

La autoridad ambiental implementó tres clausuras totales temporales debido a afectaciones derivadas de la extracción ilegal de materiales pétreos, es decir, extracción de rocas, grava y arena. En otra zona se detectó la construcción de un paso rústico que alteró el cauce natural del agua, así como la apertura de una zanja con maquinaria pesada para instalar una red hidráulica.

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Estas acciones quedaron temporalmente clausuradas por la Profepa con el objetivo de salvaguardar el equilibrio ecológico y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Acciones ilegales en Toluca

En el municipio de Toluca, el 30 de abril, personal de la Profepa atendió una denuncia popular y realizó una inspección en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, específicamente en la localidad de Santiago Tlacotepec.

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Durante el recorrido, acompañado por representantes de los Bienes Comunales, se detectaron actividades de extracción de materiales pétreos sin autorización en una superficie aproximada de 1,000 metros cuadrados.

Ante esta irregularidad, la autoridad ambiental procedió a la clausura total temporal del banco de extracción y al aseguramiento precautorio de un generador de electricidad, que quedó bajo resguardo de los Bienes Comunales.

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Nevado de Toluca (Imagen ilustrativa) Foto: INAH

Clausuras por obras no autorizadas en Texcalyacac y Temascaltepec

En Texcalyacac, el 28 de abril, inspectores de la Profepa acudieron al Área de Protección de Flora y Fauna Ciénegas del Lerma para verificar una denuncia relacionada con la construcción de un paso rústico elaborado con piedra, grava y tepojal para el paso de ganado vacuno.

Se constató que las obras redujeron el cauce natural del agua en una superficie de 27 metros cuadrados y que no existía autorización en materia de impacto ambiental, indispensable para realizar actividades dentro de un Área Natural Protegida.

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Por ello, la Profepa impuso la clausura total temporal de las obras y actividades mediante la colocación de sellos y dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente.

Por último, en Temascaltepec, el 27 de abril, personal de la Profepa inspeccionó la localidad de San Mateo Almomoloa tras una denuncia por la apertura de una zanja dentro de un Área Natural Protegida.

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Medía aproximadamente 1,730 metros de longitud, 4 metros de ancho y 5 metros de profundidad, y estaba realizada con maquinaria pesada para instalar una red de agua destinada al abastecimiento de la comunidad.

Esta obra ocasionó una afectación total de 6 mil 920 metros cuadrados. La falta de autorización en materia de impacto ambiental llevó a la clausura total temporal de las obras y actividades en la zona.

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La Profepa informó que dará seguimiento a los procedimientos administrativos instaurados en cada caso y realizará las diligencias necesarias para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas, con el fin de evitar mayores afectaciones ambientales en las Áreas Naturales Protegidas del Estado de México.