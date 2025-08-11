México

Juez de Nueva York define fecha para que Departamento de Justicia resuelva aislamiento de Rafael Caro Quintero

Frederick Block ordenó el pronunciamiento sobre el caso

Por Luis Contreras

Rafael Caro Quintero durante su
Rafael Caro Quintero durante su detención en 1985. FOTO: ARCHIVO/ VÍCTOR MENDIOLA /CUARTOSCURO.COM

El juez Frederick Block determinó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos deberá decidir, a más tardar el 18 de agosto, sobre la situación de aislamiento en la que se encuentra el otrora líder criminal Rafael Caro Quintero.

Durante el 11 de agosto fue informado el plazo que tiene el personal del Departamento de Justicia para compartir un posicionamiento acerca de la petición de la defensa del también llamado Narco de Narcos y que tiene la finalidad de hacer menos estricto el aislamiento del excapo.

La defensa de Caro Quintero señala que su cliente ha podido establecer comunicación con su familia en únicamente dos ocasiones. Cabe recordar que El Narco de Narcos fue uno de los 29 hombres entregados por México al país de las barras y las estrellas.

Caro Quintero en una audiencia
Caro Quintero en una audiencia en Brooklyn (REUTERS/Jane Rosenberg)

De igual manera, la defensa señala que su cliente está recluido en :"una celda pequeña y sin ventanas. No tiene permitido hacer ejercicio. Las comidas se las pasan a través de una ranura en la puerta de la celda, come solo. La luz está siempre encendida. El aire acondicionado es deficiente y a menudo carece de suficiente ropa o cobijas para enfrentar el frío".

Es por ello que el objetivo de los abogados es cambiar las circunstancias de su cliente.

Caro Quintero evita pena de muerte en EEUU

Poco después de la entrega de Caro Quintero a EEUU, fue informado que se buscaría pena de muerte en contra del exlíder criminal. Sin embargo, el pasado 5 de agosto la Fiscalía estadounidense confirmó que no buscarían dicha pena contra el hombre acusado del secuestro, tortura y muerte de Enrique Kiki Camarena.

Según el Departamento de Justicia
Según el Departamento de Justicia de EEUU, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por orden de Caro Quintero. (DEA)

"El Gobierno respetuosamente presenta esta carta para informar a la Corte y a la defensa que el Procurador General de la República ha autorizado y ordenado a esta Oficina no buscar la pena de muerte contra el acusado Rafael Caro Quintero“, aparece en el informe.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

