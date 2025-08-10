Violencia en Tijuana: hallan cuerpo de una mujer junto a narcomensaje del Cártel de Sinaloa

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 07MARZO2021.- Dos policías de la Guardia Nacional murieron, mientras que un presunto delincuente fue abatido en un ataque armado registrado alrededor de las 20:30 horas en la avenida Las Américas. FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado dentro de un carrito de mandado junto a un narcomensaje presuntamente firmado por el Cártel de Sinaloa en el municipio de Tijuana, Baja California, este sábado.

De acuerdo con el Semanario Zeta, el hallazgo ocurrió alrededor de las 06:24 horas de este 9 de agosto en la colonia Libertad tras un reporte a la central de radio de la policía sobre la presencia de restos humanos en la intersección de la calle Ferrocarril y el bulevar Cuauhtémoc.

Al arribar al sitio, agentes de la Policía Municipal localizaron primero una cabeza cercenada y, a una distancia aproximada de 100 metros, dentro de un carrito negro, hallaron el cuerpo cubierto parcialmente por una sábana blanca que tenía un mensaje amenazante en color negro.

El texto del narcomensaje, reproducido por el medio Zeta Tijuana, decía:

“Esto me pasó por andar con “EL APACHE” “EL PANCHO” mata amigos. Apache tienes 24hrs. para retirar tu gente de las calles si no te acumulan los muertos ‘PURO CARTEL DE SINALOA’ Aquí empieza la limpia ATT. LA PARKA Y LOS FANTASMAS”.

El líder más longevo del Cártel de Sinaloa fue arrestado en un aeródromo de Nuevo México el 25 de julio. Imagen: Infobae México

El medio detalló que hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos hechos.

Hallan restos humanos con narcomensaje en segundo punto de Tijuana

Un segundo hallazgo de restos humanos acompañados de narcomensajes en Tijuana se registró la mañana de este sábado sobre el bulevar García y Bosques Templario de la colonia Natura Sección Bosques.

De acuerdo con reportes, la central de radio recibió un reporte sobre la aparición de un par de manos cercenadas y una cartulina con amenazas que estarían dirigidas en contra de un comandante de la Policía Municipal de Tijuana.

El mensaje, de acuerdo con el semanario antes citado, estaba firmado por la célula de Los Chukys, perteneciente al Cártel del Noreste: “Esto te va a pasar si sigues extorsionando ‘03’ Barrera Reyes Adrián ATT. Los Chukys”.

Este episodio no es un hecho aislado, ya que se trataría de la segunda ocasión en menos de un mes en que se emplea este método para amedrentar al funcionario.

Los Chukys son una célula del Cártel del Noreste con presencia en Monterrey, Coahuila y Tamaulipas.

El primer hecho ocurrió la madrugada del 31 de julio, cuando agentes municipales, durante un recorrido de vigilancia en el Corredor Tijuana-Rosarito y bulevar García, detectaron una hielera blanca abandonada en el acotamiento que contenía restos humanos. Junto a ella, una cartulina amarilla contenía otra amenaza directa en contra el funcionario también hecha por Los Chukys.