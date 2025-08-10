México

Cuál es el platillo mexicano más saludable de todos

De entre la enorme oferta de la gastronomía de nuestro país, este platillo destaca con su elevado perfil nutricional

Por Abigail Gómez

La gastronomía mexicana es una
La gastronomía mexicana es una de las más variadas del mundo (Shutterstock)

Es bien sabido que la gastronomía mexicana es una de las más variadas de todo el mundo.

Y si bien es verdad que muchos de sus platillos más conocidos y de sus deliciosos antojitos pueden llegar a ser elevados en calorías y grasas saturadas, lo cierto es que también cuenta con una gran variedad de platillos conocidos por ser saludables y tener un gran valor nutricional.

Y aunque son varios los ejemplos de este tipo de platillos, de acuerdo con diferentes especialistas en nutrición hay una platillo mexicano que destaca entre los demás.

Nos referimos al pozole, el cual es un platillo tradicional mexicano a base de maíz de grano grande (conocido como maíz cacahuazintle), al que se le añade carne, normalmente de cerdo o pollo.

Este platillo tradicional debe prepararse
Este platillo tradicional debe prepararse de manera natural para potencializar sus beneficios para la salud. Foto: (iStock)

Esta receta se cocina en un caldo sazonado y se sirve acompañado de ingredientes frescos como lechuga, cebolla, rábanos, orégano, limón, chile, y en algunas regiones, aguacate o tostadas.

Esta gran variedad de ingredientes de gran valor nutricional lo que convierte al pozole en un platillo lleno de beneficios para la salud.

Pozole: el platillo mexicanos más saludables de todos

El pozole se considera uno de los platillos mexicanos más saludables por varias razones:

  • Base de maíz: El grano de maíz proporciona carbohidratos complejos, fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el magnesio y fósforo.
  • Proteína magra: Tradicionalmente se prepara con carne de cerdo magra o pollo, que aporta proteínas de buena calidad con bajo contenido de grasa si se eligen los cortes adecuados.
  • Bajo en grasas: Si se retira el exceso de grasa del caldo y se emplean ingredientes frescos, el platillo mantiene un contenido graso relativamente bajo.
  • Incorpora vegetales: Se sirve con lechuga, rábanos, cebolla, orégano, aguacate, chile y limón, lo que enriquece su aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes.
  • Alto poder saciante: Por su combinación de fibra, agua y proteína, permite sentirse satisfecho por más tiempo, lo que puede ayudar al control del apetito.
  • Bajo índice glucémico: El maíz nixtamalizado tiene un impacto moderado en los niveles de azúcar en sangre comparado con harinas refinadas.
El pozole se considera un
El pozole se considera un platillo que aporta todos los elementos del plato del buen comer. Foto: (iStock)

En este sentido, la clave es evitar añadir exceso de sal, usar cortes magros de carne y acompañarlo con abundantes verduras frescas.

En este contexto, el pozole destaca entre los platillos tradicionales mexicanos como una alternativa equilibrada y completa.

