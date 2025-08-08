¿El té y el café provocan los dientes amarillos? Esto señalan los especialistas

Como afecta el consumo de Té y café en tu salud dental Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El té y el café son dos de las bebidas más consumidas en todo el mundo, pero su ingesta frecuente puede afectar la estética dental.

Ambos contienen taninos, sustancias naturales que favorecen la adhesión de los pigmentos a la superficie dental.

Estos compuestos, junto con el color oscuro característico de las bebidas, penetran en los poros microscópicos del esmalte y generan un tono amarillento o marrón.

“El esmalte dental es poroso y, al exponerse de manera constante a pigmentos oscuros, estos se acumulan y alteran su color natural”, destacaron especialistas.

¿Qué tipo de té y café mancha más?

El té negro es el que más pigmenta los dientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del té, el negro es el que más pigmenta, seguido del té verde.

El café, especialmente si se toma solo y sin leche, también tiene un alto potencial de tinción debido a su concentración de pigmentos.

El blanqueamiento dental es una opción estética efectiva para devolver el tono natural de los dientes. Sin embargo, los especialistas advierten que no debe realizarse con demasiada frecuencia y siempre debe estar supervisado por un odontólogo para evitar daños en el esmalte.

Por ello, disfrutar de una taza de café o té no es perjudicial para la salud bucal si se mantiene una buena higiene y se siguen medidas preventivas.

El equilibrio entre el placer y el cuidado dental es la clave para conservar una sonrisa blanca y saludable.

Consejos para prevenir las manchas en los dientes

Evita consumir bebidas frías y que haya contacto directo con los dientes (Freepik)

Mejora tu higiene bucal diaria, por lo cual debes cepillarte después de consumir té o café y usa enjuague bucal con flúor.

Usa popote en bebidas frías y así reduce el contacto directo de los líquidos con los dientes.

Enjuaga tus dientes con agua después de beber, así podrás arrastrar los pigmentos antes de que se fijen al esmalte.

Realiza limpiezas profesionales, por lo cual se recomienda acudir al dentista al menos dos veces al año.

Elige infusiones con menor potencial de tinción, por lo cual opta por té blanco o té verde suave, que tiñen menos que el té negro.

Otros factores que aumentan las manchas dentales

Otro factor que afecta el color de tus dientes es fumar (DARIA KULKOVA/ ISOCK)

Además de beber té o café con frecuencia, hay otros factores que potencian el oscurecimiento de los dientes:

Tabaquismo : el humo y la nicotina intensifican la pigmentación.

Mala higiene bucal : permite que los pigmentos se acumulen con mayor facilidad.

Consumo de otros alimentos pigmentados: como vino tinto, refrescos oscuros o salsas muy condimentadas.