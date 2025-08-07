Sofía Rivera Torres reacciona a críticas por su cuerpo postparto: “La foto es edición y mucha mala leche”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Sofía Rivera Torres se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras participar como panelista de ‘La Casa de los Famosos México 2025′.

Y es que varios internautas explotaron en su contra por su aspecto físico postparto a tan solo cuatro meses de haber dado a luz a su hijo Ferrán y con la justificación de que hace unos meses ella lanzó comentarios burlescos sobre la apariencia de Lucerito Mijares.

Tras el escándalo que se desató, la conductora reapareció en su cuenta oficial de Instagram y publicó un contundente mensaje al respecto.

La conductora asegura que su foto viral está editada Crédito: IG: @sofiariveratorres

“Esta mañana desperté con muchos mensajes en mi celular. Algunas personas mostrándome su apoyo, mandándome palabras de aliento, clínicas ofreciéndome servicios de belleza gratuitos, sí me interesa, y cuando me metí a ver de qué se trataba me encuentro con unas fotos mías con un cuerpo que vi distinto al que tengo”, dijo.

Según Sofía Rivera Torres, la foto que se viralizó en redes sociales fue editada para atacarla y, como muestra de ello, mostró una captura de pantalla del video original de donde fue sustraída.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

“Ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche. Me metí a buscar el click de donde fue tomada esa foto y lo encontré”, continuó.

De esta manera, Sofía Rivera Torres enfrentó los señalamientos en su contra y dejó entrever que su única preocupación al momento es alimentar y cuidar a su bebé.

(Captura de pantall)

“Si bien, todavía estoy muy lejos del cuerpo que solía tener, debajo de chichis gigantescas y pesadez de más con las que yo he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen”, dijo.

Y concluyó con una fuerte pregunta retórica: “¿El gusto que le ha dado a tantas personas saber que estoy súper gorda será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?”.

El video se viralizó de inmediato y la sección de comentarios se inundó con reacciones positivas al respecto. Entre estas destacó un mensaje del esposo de la conductora, Eduardo Videgaray: “Te amo”.