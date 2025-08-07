México

Sofía Rivera Torres reacciona a críticas por su cuerpo postparto: “La foto es edición y mucha mala leche”

La conductora aseguró: “Les va a dar coraje cuando me vuelva a poner buenísima”

Por Adriana Castillo

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Sofía Rivera Torres se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras participar como panelista de ‘La Casa de los Famosos México 2025′.

Y es que varios internautas explotaron en su contra por su aspecto físico postparto a tan solo cuatro meses de haber dado a luz a su hijo Ferrán y con la justificación de que hace unos meses ella lanzó comentarios burlescos sobre la apariencia de Lucerito Mijares.

Tras el escándalo que se desató, la conductora reapareció en su cuenta oficial de Instagram y publicó un contundente mensaje al respecto.

La conductora asegura que su foto viral está editada Crédito: IG: @sofiariveratorres

“Esta mañana desperté con muchos mensajes en mi celular. Algunas personas mostrándome su apoyo, mandándome palabras de aliento, clínicas ofreciéndome servicios de belleza gratuitos, sí me interesa, y cuando me metí a ver de qué se trataba me encuentro con unas fotos mías con un cuerpo que vi distinto al que tengo”, dijo.

Según Sofía Rivera Torres, la foto que se viralizó en redes sociales fue editada para atacarla y, como muestra de ello, mostró una captura de pantalla del video original de donde fue sustraída.

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

“Ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche. Me metí a buscar el click de donde fue tomada esa foto y lo encontré”, continuó.

De esta manera, Sofía Rivera Torres enfrentó los señalamientos en su contra y dejó entrever que su única preocupación al momento es alimentar y cuidar a su bebé.

(Captura de pantall)
(Captura de pantall)

“Si bien, todavía estoy muy lejos del cuerpo que solía tener, debajo de chichis gigantescas y pesadez de más con las que yo he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen”, dijo.

Y concluyó con una fuerte pregunta retórica: “¿El gusto que le ha dado a tantas personas saber que estoy súper gorda será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?”.

El video se viralizó de inmediato y la sección de comentarios se inundó con reacciones positivas al respecto. Entre estas destacó un mensaje del esposo de la conductora, Eduardo Videgaray: “Te amo”.

Temas Relacionados

Sofía Rivera TorresLucerito MijaresEduardo VidegarayLa Casa de los Famosos MéxicoVixmexico-entretenimiento

Más Noticias

Tras nombramiento de Pavlovich, estos son los morenistas con pasado priista que han llegado a embajadas en el extranjero

Opositores de la Cuarta Transformación destacaron las asignaciones a políticos que pertenecían a partidos que han sido atacados por la actual administración

Tras nombramiento de Pavlovich, estos

¿Quiénes son los hermanos Cuétara, fundadores de una de las marcas de galletas más memorables de México?

Cuétara se posicionó como una de las galleteras más importantes de México y del mundo

¿Quiénes son los hermanos Cuétara,

Popocatépetl registró 55 emisiones y más de 500 minutos de tremor este 7 de agosto

Durante la mañana se observó una emisión continua de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, con dirección oeste-noroeste

Popocatépetl registró 55 emisiones y

Influencer argentino arremete ‘Lady Racista’ por avergonzar a argentinos en México: “Aquí no la conoce nadie”

El Alex dijo que Ximena Pichel Pichel no tiene carrera ni en México ni en Argentina, y que su escándalo terminó por sepultar su reconocimiento

Influencer argentino arremete ‘Lady Racista’

Javier Ceriani asegura tener un infiltrado en La Casa de los Famosos México: “Nunca lo van a encontrar”

El periodista argentino relató en su programa de espectáculos que cuenta con alguien que le informa de todo lo que sucede en la producción del reality

Javier Ceriani asegura tener un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcoguerra entre Los Chapitos y

Narcoguerra entre Los Chapitos y La Mayiza afecta comercio y servicios en Sinaloa: sufren caída de hasta 80% pese a vacaciones

Repunta violencia en Atizapán de Zaragoza: cuatro trabajadores de una misma gasera han sido ejecutados en menos de medio año

Reportan hallazgo de hombre asesinado junto con narcomanta en la colonia Pemex de Culiacán, Sinaloa

Restos de hombre desaparecido en 2023 son identificados en fosa clandestina “El Willy”, suman 79 cuerpos en la región

Tamaulipas en alerta: 10 atentados, 5 muertos y 11 heridos en escalada de violencia contra funcionarios

ENTRETENIMIENTO

Jenna Ortega da muestra de

Jenna Ortega da muestra de su cultura mexicana al hablar del camión de basura, lo mazapanes y el carrito de camotes

Javier Ceriani asegura tener un infiltrado en La Casa de los Famosos México: “Nunca lo van a encontrar”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 7 de agosto: Aaron Mercury promete un show ‘Solo para mujeres’

Mar Contreras estalla tras sentirse traicionada en La Casa de los Famosos México 3: “Mordieron la mano que les dio de comer”

Conductores de ‘Sale el Sol’ destrozan a Ninel Conde por acusar de violencia de género a Alexis Ayala

DEPORTES

New York FC vs Juárez

New York FC vs Juárez FC: los Bravos se juegan el pase a cuartos de final de la Leagues Cup

Las polémicas declaraciones de Gonzalo Pineda tras quedar eliminado de Leagues Cup: “Las estadísticas son como los bikinis”

Así serían los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup hasta el momento

Conductor de ESPN lanza indirecta contra David Faitelson ante potencial demanda del Cruz Azul

Efraín Juárez explota tras eliminación de Pumas en Leagues Cup 2025: “Los otros 14 somos pendejos”