La Casa de los Famosos México en vivo hoy 7 de agosto: ellos son los cinco nominados de la semana

Mariana Botas: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras.

Priscila Valverde: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras.

Facundo: 2 puntos a Adrián Di Monte y 1 punto a Alexis Ayala.

Aarón Mercury: 2 puntos a Facundo y 1 punto a Shiky.

Ninel Conde: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras.

Alexis Ayala: 2 puntos a Dalílah Polanco y 1 punto a Priscila Valverde.

El Guana: 2 puntos a Priscila Valverde y 1 punto a Elaine Haro.

Elaine Haro: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Adrián Di Monte.

Mar Contreras: 2 puntos a Mariana Botas y 1 punto a Dalílah Polanco.

Shiky: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras.

Adrián Di Monte: 2 puntos a Dalílah Polanco y 1 punto a Facundo.

Abelito: 2 puntos a Priscila Valverde y 1 punto a Mariana Botas.

Aldo De Nigris: 2 puntos a Priscila Valverde y 1 punto a Shiky.