México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 7 de agosto: ellos son los cinco nominados de la semana

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 del reality show

Por Adriana Castillo

Guardar
13:58 hsHoy

Esposa de Alexis Ayala reacciona a la pelea del actor y Ninel Conde

Cinthia Aparicio, esposa del galán de telenovelas, publicó un contundente mensaje en sus redes sociales respecto a la acalorada discusión que protagonizó el actor con Ninel Conde.

“En un juego, a veces puede ganar la intensidad y la adrenalina, pero un Mister (como llama a su esposo) siempre se va a hacer cargo de sus palabras”, escribió.

Eso no fue todo, también acudió a LCDLFM para darle un mensaje de apoyo a su esposo y él escuchó.

(IG: @cinthiaaparicio)
(IG: @cinthiaaparicio)
13:22 hsHoy

Quién es Adrián Di Monte, habitante de La Casa de los Famosos México 2025

El actor entrará al reality tan solo unos días después de contraer nupcias con Nuja Amar

Por Adriana Castillo

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

¡Los rumores eran ciertos! Adrián Di Monte entrará a ‘La Casa de los Famosos México 2025′.

Leer la nota completa
13:21 hsHoy

Quién es Dalílah Polanco, confirmada de La Casa de los Famosos México 2025 y ex novia de Eugenio Derbez

La actriz se convirtió en la séptima habitante confirmada para el reality show e Televisa

Por Marco Ruiz

Quién es Dalílah Polanco, confirmada
Quién es Dalílah Polanco, confirmada de La Casa de los Famosos México 2025 y ex novia de Eugenio Derbez (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La actriz y conductora Dalílah Polanco ha sido anunciada como la séptima habitante confirmada para la próxima temporada de “La Casa de los Famosos México 2025”, el popular reality show de Televisa que iniciará transmisiones el domingo 27 de julio a las 20:30 horas a través de Las Estrellas.

Leer la nota completa
13:19 hsHoy

Quién es Mar Contreras, habitante de La Casa de los Famosos México 2025

Pocos saben que la artista mexicana estudió medicina y ganó una Diosa de Plata

Por Adriana Castillo

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

Este miércoles 9 de julio se destapó a Mar Contreras como la quinta habitante confirmada de ‘La Casa de los Famosos México 2025’.

Leer la nota completa
13:01 hsHoy

Quién es Alexis Ayala, confirmado de La Casa de los Famosos México 2025; las controversias que le dieron fama

El actor y villano de telenovelas se convirtió en el cuarto habitante oficial del reality show de Televisa

Por Marco Ruiz

Quién es Alexis Ayala ,
Quién es Alexis Ayala , confirmado de La Casa de los Famosos México 2025; las controversias que le dieron fama (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Estoy listo, emocionado y preparado para el reto más grande de mi carrera”, declaró Alexis Ayala al confirmarse su ingreso como cuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Leer la nota completa
12:58 hsHoy

Quién es Priscila Valverde, la reina de belleza que entró a La Casa de los Famosos México 2025

La modelo se convertirá en la primera miss en participar en el reality show de Televisa

Por Adriana Castillo

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

Priscila Valverde se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales este 16 de julio debido a una gran noticia. Y es que fue confirmada como una participante de ‘La Casa de los Famosos México 2025′.

Leer la nota completa
12:49 hsHoy

Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025′

Todos los domingos se dará a conocer al eliminado de la semana

Por Adriana Castillo

Televisa comparte los primeros promos
Televisa comparte los primeros promos oficiales de La Casa de los Famosos México 3: “¿Están listos?” (Televisa)

Ya arrancó la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ y con ello las nominaciones.

Leer la nota completa
12:39 hsHoy

¿Quién nominó a quién?

  • Mariana Botas: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras.
  • Priscila Valverde: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras.
  • Facundo: 2 puntos a Adrián Di Monte y 1 punto a Alexis Ayala.
  • Aarón Mercury: 2 puntos a Facundo y 1 punto a Shiky.
  • Ninel Conde: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras.
  • Alexis Ayala: 2 puntos a Dalílah Polanco y 1 punto a Priscila Valverde.
  • El Guana: 2 puntos a Priscila Valverde y 1 punto a Elaine Haro.
  • Elaine Haro: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Adrián Di Monte.
  • Mar Contreras: 2 puntos a Mariana Botas y 1 punto a Dalílah Polanco.
  • Shiky: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras.
  • Adrián Di Monte: 2 puntos a Dalílah Polanco y 1 punto a Facundo.
  • Abelito: 2 puntos a Priscila Valverde y 1 punto a Mariana Botas.
  • Aldo De Nigris: 2 puntos a Priscila Valverde y 1 punto a Shiky.
  • Dalilah Polanco: 2 puntos a Mar Contreras y 1 punto a Adrián Di Monte.
(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)
12:31 hsHoy

El miércoles 6 de agosto se llevó a cabo la segunda gala de nominación y cinco habitantes están en riesgo de abandonar la competencia. Ellos son:

  • Alexis Ayala
  • Priscila Valverde
  • Mar Contreras
  • Dalílah Polanco
  • Adrián Di Monte
(IG @lacasadelosfamososmx)
(IG @lacasadelosfamososmx)

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos México 2025Vix24/7TelevisaNinel CondeAlexis Ayalamexico-entretenimiento

Últimas noticias

La serie que hizo llorar a Poncho Herrera y lo conectó con su lado más paternal

En entrevista con Infobae México el querido actor reflexionó sobre la crianza

La serie que hizo llorar

‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy, jueves 7 de agosto: compañías farmacéuticas harán una inversión de 12 mil mdp

Desde Palacio Nacional, la presidenta informa sobre diversos temas y responde las preguntas de la prensa

‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy,

Tarjeta Rosa 2025: Cuándo se realizará el depósito del mes de agosto

Consulta la fecha oficial de dispersión para este mes

Tarjeta Rosa 2025: Cuándo se

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo registrarte según tu apellido hoy jueves?

Continúa el inscripción para el programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años y obtener un apoyo económico bimestral

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y

Pronóstico del tiempo para Tijuana este jueves 7 de agosto: ¿Cielo despejado o fuertes lluvias?

La intensidad de los rayos UV y el viento podrían tomarte por sorpresa; consulta la previsión meteorológica antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo para Tijuana

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo evitar que se sobrecaliente

Cómo evitar que se sobrecaliente el celular en verano

Lo que los expertos han descubierto sobre el verdadero impacto de correr en las rodillas

Murió a los 88 años Osvaldo Piro, leyenda del tango y de la música popular

Marcha de San Cayetano, en vivo: últimas noticias sobre la movilización de gremios y movimientos sociales opositores a Javier Milei

Qué es la “secueciación de nutrientes” y por qué se consolida como estrategia práctica y respaldada

INFOBAE AMÉRICA

EEUU aplicará nuevos cargos y

EEUU aplicará nuevos cargos y requisitos para obtener visas de trabajo desde septiembre

Los amores “senior” que están revolucionando el romance en Hollywood

Vandalizaron una oficina de la aerolínea El Al en París: “Es un ataque contra el Estado de Israel”

El método de Helen Mirren para superar sus inseguridades: “El miedo es algo peligroso”

El Interamerican Institute for Democracy presentó el foro “Bolivia: Bicentenario, República y Elecciones”

DEPORTES

Boca Juniors le hizo una

Boca Juniors le hizo una oferta a Estudiantes por Santiago Ascacibar y lo incluyó a Marcos Rojo: la postura de Miguel Russo

El escalofriante choque en el rugby australiano que dejó a un jugador inconsciente: “No respondió por un tiempo y estábamos preocupados”

Mascherano develó qué le dijo a De Paul cuando lo sacó de la cancha en el triunfo del Inter Miami: “Es de gran ayuda”

Caño, gambeta y gol: las jugadas de Ciro Messi que sorprendieron a los fans del Inter Miami tras el partido y se hicieron virales

Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Dibu Martínez son los argentinos nominados a la gala del Balón de Oro