Pepe Aguilar defiende a Ángela Aguilar de sus detractores tras decir que viaja con una parrilla por Nodal: “Es una moda”

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebrarán su primer aniversario de bodas el próximo 24 de julio; sin embargo, siguen dando de qué hablar en redes sociales por cómo se desarrolló públicamente su romance y sus declaraciones al respecto.

En esta ocasión fue Pepe Aguilar quien recordó el día que Ángela Aguilar le compartió su interés de contraer matrimonio con Christian Nodal y la defendió de los ataques que ha recibido en redes sociales desde que trascendió su relación amorosa con el también cantante.

“Creo que (los ataques contra Ángela Aguilar en redes) es una moda, está a nivel global. De repente cambió las redes sociales de ser algo que acercara a los fans con la gente que admiraba, ahora los acerca para mentarles la madre y hacer comentarios desagradables”, declaró en entrevista con Pati Chapoy en ‘Ventaneando’.

Ángela Aguilar landó una dura crítica en contra de su propia generación. (Foto: @angela_aguilar_, Instagram)

El cantautor no entró en detalles sobre el tipo de ataques que recibe en redes sociales, pero dejó entrever que le ha enseñado a hacer caso omiso.

“Yo le hablo a la gente que me quiere escuchar, quien no me quiere escuchar, en realidad no me interesa en lo más mínimo, sobre todo si lo que quiere es ofender”, dijo.

Finalmente, comparó los comentarios de haters con las leyendas en baños públicos.

“Es como si me metiera a un baño a hacer mis necesidades y en la puerta en donde me siente pu** el que lo lea y yo me enojo con la puerta, la golpeo y ‘mendiga puerta, yo no soy eso’, pues es lo mismo”, concluyó.

Pepe Aguilar confirma que Flor Sylvestre viajaba con una parrilla

En esa misma entrevista, Pati Chapoy cuestionó a Pepe Aguilar sobre las declaraciones de Ángela Aguilar respecto a que viaja con una parrilla para cocinarle a Christian Nodal.

La cantante se sumó a un trend de TikTok con Kunno TikTok: @.kunno

El cantante no compartió su opinión al respecto, pero confirmó que su madre, Flor Sylvestre, hacía lo mismo con su padre, Antonio Aguilar, cuando salían de gira. Incluso, recordó que a él le tocó disfrutar de la comida casera de la famosa artista mexicana cuando era niño.

“Yo se lo platiqué mucho a mi hija porque eso nos tocó a mi chiquito y a mi hermano pequeño. A mi mamá le gustaba hacerle de comer a mi papá porque después de andar todo el tiempo en el camino, pues uno empieza a extrañar la comida de casa”, dijo.