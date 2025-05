Ángela Aguilar habla de las supuestas esponjas y lanza contundente mensaje sobre los cuerpos ajenos

La integrante de la dinastía Aguilar reveló las razones por las que su cuerpo cambio al casarse con Nodal. (Instagram/@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar se volvió blanco de críticas al contraer matrimonio con Christian Nodal; y aunque muchos de los comentarios negativos iban dirigidos a su apresurado compromiso, su aspecto físico no quedó exento de las críticas.

En muchos de sus shows, la hija de Pepe Aguilar solía utilizar pantalones ajustados que dejaban al descubierto su silueta, razón por la que algunos señalaron que utilizaba esponjas para rellenar ciertas partes de su cuerpo.

Por varios meses, los comentarios fueron ignorados por la integrante de la dinastía Aguilar, pero en una reciente entrevista con Adela Micha, la joven decidió romper el silencio y mandar un importante mensaje sobre las críticas a los cuerpos ajenos.

El cuerpo de Ángela Aguilar ha sido blanco de críticas desde que se casó con Nodal. (Foto: Itorresbeauty)

Ángela Aguilar revela la razón por la que su cuerpo cambió al casarse con Christian Nodal

Además de los comentarios sobre el supuesto uso de esponjas en su cuerpo, la joven comenzó a tener cambios en su aspecto físico, situación que nuevamente desató opiniones. Sin embargo, Ángela Aguilar respondió tajante a todos aquellos que hablan de su cuerpo.

"Salían muchas cosas de mi cuerpo… y nada más para dejarlo claro: de los cuerpos ajenos no se habla“, expresó.

Posteriormente, explicó la razón por la que sufrió algunas alteraciones después de que se dio el “sí” con Nodal en una romántica ceremonia.

"Me pasaba que hablaban unas cosas y yo decía: ‘yo no hago eso’. Pero yo sé que cuando yo engordo me crecen ciertas cosas. Empecé a enflacar, y sin querer bajé 10 kilos en un mes", reveló.

Ángela Aguilar se sinceró sobre varios aspectos de su vida privada en una entrevista con Adela Micha.(YouTube)

Sin embargo, pese a tomarse unos minutos para hablar sobre el tema, la intérprete de temas como “Qué agonía”, “Gotitas Saladas” y “Ahí donde me ven” aseguró que no busca convencer a nadie de nada, solo quiere contar lo que vivió.

"Lo que te estoy contando aquí no es para cambiar la perspectiva que tiene alguien de mí. A mí, genuinamente eso no está en mi control“, agregó.

Angela Aguilar enfrenta las críticas con apoyo de su familia

Cabe recordar que en una entrevista con Pati Chapoy, la esposa de Nodal también habló abiertamente de su notoria perdida de peso y reveló que ante todo lo negativo siempre ha contado con el apoyo de su familia, en especial de los consejos de su papá.

“Mi papá siempre me dijo: no voy a decir que no ha sido difícil. Soy un ser humano, tengo 21 años, estoy viviendo una nueva etapa en mi vida“, comentó.

Pepe Aguilar le dio un consejo a Ángela Aguilar ante las críticas por su matrimonio. (Foto Jose Breton/Invision/AP)

Asimismo, pese a la felicidad que parece compartir con el cantante sonorense, describió sus primeros meses de casada como bonitos y crueles; pues las críticas negativas no han dejado de existir.