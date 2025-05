Ángela Aguilar rompe el silencio sobre su extrema pérdida de peso ¿Es por su vida de casada con Christian Nodal?

(YT: Ángela Aguilar Oficial)

Ángela Aguilar, la joven representante de la música regional mexicana, sorprendió recientemente con una revelación personal sobre el drástico cambio en su apariencia física.

En una entrevista con Pati Chapoy, la cantante confesó que perdió 10 kilos en tan solo un mes, lo cual atribuye a motivos emocionales y al fuerte estrés que ha enfrentado.

“Bajé como, ¿qué será?, 10 kilos en un mes”, expresó Ángela cuando se le mencionó que su figura se veía más delgada. La cantante señaló que su brusca pérdida de peso estuvo relacionada con los desafíos emocionales que ha enfrentado. “Yo creo que fue mucho estrés, mucha ansiedad”, agregó.

A pesar de las críticas y especulaciones en redes sociales acerca de su cambio físico, Ángela aseguró que se encuentra en un momento de mayor tranquilidad emocional, en gran parte gracias al apoyo de su familia.

“Mi papá siempre me dijo: no voy a decir que no ha sido difícil, soy un ser humano, tengo 21 años, estoy viviendo una nueva etapa en mi vida”, comentó refiriéndose a los consejos de su padre, el también cantante Pepe Aguilar.

Esta nueva etapa a la que se refiere Ángela incluye su vida como mujer casada, pues la cantante confirmó que ya lleva un año de matrimonio con Christian Nodal, con quien asegura ha vivido experiencias tanto positivas como desafiantes. “Han sido meses bonitos y crueles”, reconoció en la entrevista.

Aguilar admitió que las exigencias y expectativas que conlleva ser figura pública, sumadas a los cambios personales que ha experimentado, no han sido fáciles de manejar.

“Para mí, eso tiene muchos miedos, muchas ilusiones, como muchos golpes de realidad también, de lo que implica estar donde yo estoy parada”, afirmó.

Sin embargo, la intérprete destacó que, en medio de las adversidades, su familia ha sido su refugio: “Entre tanto ruido, lo más bonito que yo he tenido es la familia, sostenerme en la gente que me levanta y me hace más grande”.

¿Cómo conoció a Nodal?

Ángela Aguilar no brindó más detalles sobre su relación con Nodal, ya que aseguró que hay cosas muy bonitas que quisiera guardarse para sí misma. Lo que sí hizo fue confirmar que lo conoció cuando ella tenía 14 años, una contradicción a una declaración previa del cantante, quien afirmó que su ahora esposa tenía un año menos.

Si bien la cantante confirmó que la primera vez que lo vio fue durante unos premios, la primera vez que estuvo nominada por lo que estaba muy nerviosa y muy centrada en lo que tenía que hacer por lo que no le hizo mucho caso a Nodal.

Lo que es indudable es que ahora la artista continúa evolucionando tanto en lo profesional como en lo personal, y asegura que enfrenta con valentía los desafíos que conlleva su juventud y su proyección mediática.