Fiscalía de Jalisco investigará como feminicidio el caso de Valeria Márquez, influencer asesinada durante un live

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que ya se iniciaron los trabajos de investigación conforme al protocolo de feminicidio en el caso del asesinato de la influencer Valeria Márquez, de 23 años, ocurrido la tarde del martes 13 de mayo en el municipio de Zapopan.

La joven, con más de 90 mil seguidores en TikTok, fue atacada a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética “Blossom The Beauty Lounge”, ubicada en la colonia Real del Carmen.

El crimen sucedió alrededor de las 18:30 horas y fue registrado en video. Aunque en un inicio la transmisión parecía una rutina habitual en sus redes sociales, el registro visual documentó detalles clave que, en retrospectiva, podrían revelar una serie de señales de alerta que precedieron el ataque.

Fiscalía confirma que se investiga bajo el protocolo de feminicidio

Mediante un comunicado oficial y una publicación en redes sociales, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“La Fiscalía del Estado lleva a cabo trabajos de investigación conforme al protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer la muerte de una mujer de 23 años de edad, registrada hoy en el poniente de Zapopan”, se lee en el comunicado.

Las autoridades señalaron que Valeria se encontraba al interior de su negocio cuando un hombre ingresó y presuntamente le disparó.

"El hecho se reportó aproximadamente a las 18:30 horas al interior de una estética ubicada sobre la Avenida Servidor Público, en la Colonia Real del Carmen“.

Se indicó que tras recibirse el reporte del 911, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para realizar las primeras indagatorias.

Paramédicos que también llegaron al lugar habrían confirmado que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía ahondó que toda la información con la que cuentan hasta el momento es preliminar, por lo que se continuará con la investigación para esclarecer de forma adecuada los hechos y motivos del atentado.

El caso: señales antes del ataque y lo registrado en la transmisión

Horas antes del crimen, Valeria publicó una selfie desde su salón de belleza y una historia promocionando sus servicios. Más tarde, durante la transmisión en vivo, comenzaron a surgir situaciones que ahora son vistas como alertas: la llegada de un presunto repartidor con una bolsa de “estrellitas” —cuya entrega fue rechazada al no encontrarse Valeria en el lugar—, el visible nerviosismo de la joven y la llegada de otros individuos con pretextos poco claros.

Su empleada, Érika, relató que el presunto repartidor insistió en entregar personalmente el paquete. Cuando le ofreció recibirlo, él se negó, preguntó cuándo estaría Valeria y se marchó sin dejar nada. La joven reaccionó con inquietud al enterarse: “Güey, a lo mejor ya me iban a matar a mí”, comentó en voz alta. Minutos después dijo: “Ya me voy a ir, porque ya me ondeé”.

Durante el resto de la transmisión, al menos tres personas más entraron al local. Una de ellas entregó un peluche; otra parecía hacer un pedido de cafetería. También se menciona que Valeria recibió mensajes de una mujer identificada como Viviana, quien le pedía quedarse.

“Es que quiere que me espere, dice la Viviana que porque quiere ver mi cara. Rápido, pendeja que me tengo que ir”, se le escucha decir.

Poco después, un hombre más ingresó al negocio, preguntó por ella y, tras confirmar su identidad, le disparó. Valeria cayó frente al escritorio desde donde transmitía. Su empleada se acercó al celular y finalizó la transmisión.

Investigación en curso

Según las autoridades estatales, el cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. Hasta el momento no hay personas detenidas y la información continúa siendo preliminar.