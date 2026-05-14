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Fey critica a su primo Mario Bautista por boxear sin ser profesional: "Me parece horrible"

La artista mexicana mostró su molestia por la incursión de su primo en combates de exhibición, resaltando los riesgos para figuras fuera del deporte

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Fey expresó su preocupación por la participación de Mario Bautista en una pelea de boxeo de exhibición sin experiencia como boxeador profesional
Fey expresó su preocupación por la participación de Mario Bautista en una pelea de boxeo de exhibición sin experiencia como boxeador profesional

La cantante mexicana Fey causó revuelo al manifestar abiertamente su desaprobación por la participación de su primo Mario Bautista en una pelea de boxeo de exhibición. En su reciente conferencia de prensa para anunciar su próximo concierto en el Auditorio Nacional, Fey dejó claro que le resulta inquietante ver a familiares exponiéndose en un deporte de contacto sin tener formación profesional.

Fey criticó a Mario Bautista por subirse al ring pese a no ser boxeador profesional, argumentando que este tipo de incursiones implica riesgos que van más allá de los propios del espectáculo.

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Fey critica la incursión de Mario Bautista en el boxeo

Con palabras directas y, Fey compartió su percepción sobre la decisión de Mario Bautista de boxear en el evento Supernova Génesis 2026, donde fue noqueado en el primer round por el influencer Aarón Mercury, y en el que incluso sufrió una fractura en sus nudillos.

Fey participó en un evento para concientizar sobre el VIH en la Ciudad de México.
La cantante mexicana Fey criticó públicamente la tendencia de celebridades como Mario Bautista participando en boxeo de exhibición sin formación adecuada (@fey, Instagram)

“No me gusta nada. Horrible, me parece horrible”, declaró. Para la artista, resulta incómodo presenciar peleas entre personas cercanas: “Me parece horrible porque tú sabes cómo es, como prima, como mamá, como sobrina mi hija, estar viendo que se pegan dos personas”.

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Al abundar en el tema, Fey confesó que la situación la pone nerviosa, tanto por el lazo familiar como por el hecho de presenciar riesgos innecesarios en quienes no son boxeadores profesionales.

“La verdad está muy fuerte porque no son profesionales, y eso es lo que te da mucho miedo porque cuando la gente es profesional es otra cosa...”, reconoció durante el encuentro con medios.

Fey destacó los riesgos que implica para famosos incursionar en deportes de contacto sin preparación, tras la fractura sufrida por Mario Bautista (Archivo)
Fey destacó los riesgos que implica para famosos incursionar en deportes de contacto sin preparación, tras la fractura sufrida por Mario Bautista (Archivo)

“No es boxeador profesional”: las razones de Fey

La intérprete de Azúcar Amargo enfatizó su preocupación ante el hecho de que su primo, conocido por su faceta artística, participe en actividades de contacto físico sin contar con el entrenamiento adecuado

Fey reiteró que, aunque tiene afecto por Bautista, preferiría verlo concentrado en la música, lejos de situaciones que puedan ponerlo en peligro. “Más allá de eso, lo amo, lo adoro, pero lo quiero ver siempre cantando, con su carita bien, que no lo vayan a tranquear y que no se metan a hacer cosas que no tienen sentido, es lo que opino”, remarcó Fey.

Agregó que ya le expresó a Mario su desacuerdo, pero considera que “los hombres así son, les gusta echar relajo, pegarse, ¿verdad, chicos?”, mostrando resignación ante la decisión de su primo.

Mario Bautista anuncia fuerte lesión tras pelea con Aarón Mercury donde perdió por nocaut (RS)
Mario Bautista anuncia fuerte lesión tras pelea con Aarón Mercury donde perdió por nocaut (RS)

El breve paso de Mario Bautista en Supernova Génesis 2026

Mario Bautista participó en Supernova Génesis 2026 enfrentándose a Aarón Mercury en una de las peleas estelares. El evento tuvo lugar este 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

El cantante llegó al ring con una entrada vistosa: lo acompañaron varias mujeres, usó bata blanca y lentes oscuros, y realizó un pequeño performance con una de sus canciones, “Soledad”, haciendo sincronización de labios.

Póster del evento Supernova Striker Genesis con catorce personas, algunas con guantes de boxeo, y el título "SUPERNOVA STRIKERS GENESIS FIGHT WEEK"
Aarón Mercury y Mario Bautista fueron protagonistas de Supernova Génesis 2026(Instagram: @supernovaboxing)

La pelea fue pactada sin careta, lo que permitió que los golpes fueran más directos. Aaron Mercury derrotó a Mario Bautista por nocaut en el primer round. Bautista cayó a la lona un par de veces y el réferi detuvo el combate tras un derechazo que no pudo responder.

La pelea fue breve, y en redes sociales usuarios comentaron que la entrada de Mario Bautista duró más que su tiempo en el ring. El año pasado, Bautista había sido campeón, pero en esta edición, Mercury llegó mejor preparado y se impuso de forma contundente.

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